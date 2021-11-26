ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ

ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ (ОМХ) - российское ху­до­жест­вен­ное объ­е­ди­не­ние.

Воз­ник­ло в 1927 году в ре­зуль­та­те объ­е­ди­не­ния бывших чле­нов Общества жи­во­пис­цев и скульп­то­ров «Мо­с­ков­ские жи­во­пис­цы» (1924-1925, ос­но­ва­но бывшими чле­на­ми объ­еди­не­ния «Буб­но­вый ва­лет»), общества «Ма­ко­вец» и Общества ху­дож­ни­ков «Бы­тие» (1921-1930, об­ра­зо­ва­но в Мо­ск­ве груп­пой вы­пу­ск­ни­ков Вху­те­ма­са). В 1928 году к ним при­сое­ди­ни­лась груп­па ху­дож­ни­ков «Кры­ло» (1926-1928; ос­но­ва­но уче­ни­ка­ми А.А. Ос­мёр­ки­на) в ка­че­ст­ве ав­то­ном­ной мо­ло­дёж­ной сек­ции (ОМХ-2; до 1929 года). Ве­ду­щая роль в ОМХ пер­во­на­чаль­но при­над­ле­жа­ла бывшим «буб­но­во­ва­лет­цам» и их по­сле­до­ва­те­лям. Чле­ны-уч­ре­ди­те­ли - С.В. Ге­ра­си­мов, И.Э. Гра­барь (пер­вый председатель прав­ле­ния), А.Д. Дре­вин, И.Ф. За­вья­лов, К.К. Зе­фи­ров, Б.Д. Ко­ро­лёв, А.В. Лен­ту­лов (председатель прав­ле­ния с 1929 года), Н.Х. Мак­си­мов, Н.Н. Мас­лен­ни­ков, И.И. Маш­ков, А.А. Ос­мёр­кин, С.И. Пет­ров, М.С. Ро­дио­нов, В.В. Ро­ж­де­ст­вен­ский, Н.А. Удаль­цо­ва, Р.Р. Фальк, В.Ф. Фран­кет­ти, В.Л. Хра­ков­ский, И.И. Чек­ма­зов. Со­став ОМХ по­сто­ян­но уве­ли­чи­вал­ся за счёт бывших чле­нов московских об­ществ «Цех жи­во­пис­цев», «Че­ты­ре ис­кус­ст­ва», «Рост», «Жар-Цвет» и др. Сре­ди 67 дей­ст­вительных чле­нов ОМХ (1930) - А.И. Крав­чен­ко, Н.П. Кры­мов, А.В. Ку­прин, В.В. По­чи­та­лов, В.Ф. Рын­дин, А.В. Фон­ви­зин, Н.М. Чер­ны­шёв, А.В. Шев­чен­ко, Н.И. Шес­та­ков, В.Р. Эй­гес. Ус­тав ОМХ (1928) дек­ла­ри­ро­вал «под­ня­тие и раз­ви­тие ху­до­же­ст­вен­ной куль­ту­ры РСФСР, а так­же при­бли­же­ние её к мас­сам», не­об­хо­ди­мость «ху­до­же­ст­вен­но­го ото­бра­же­ния жиз­ни и идей со­вет­ской со­вре­мен­но­сти в жи­вопис­ных пла­сти­че­ских фор­мах но­во­го реа­лиз­ма». Тем не ме­нее общество не име­ло еди­ной ху­дожественной плат­фор­мы: объ­е­ди­няя многих круп­ных мас­те­ров раз­ных ху­дожественных те­че­ний, оно ско­рее пред­став­ля­ло современную мо­с­ков­скую шко­лу жи­во­пи­си в це­лом, во всём раз­но­об­ра­зии сти­лей и на­прав­ле­ний. Твор­че­ст­во чле­нов ОМХ ос­та­ва­лось в рам­ках тра­диционных жан­ров, сре­ди ко­то­рых пре­об­ла­да­ли пей­заж и на­тюр­морт. ОМХ ор­га­ни­зо­ва­ло 2 от­чёт­ные вы­став­ки (1928 и 1929 годы), ряд пе­ре­движ­ных вы­ста­вок, его чле­ны уча­ст­во­ва­ли в вы­став­ке советского искусства в Нью-Йор­ке (1929). В мар­те 1928 года при ОМХ соз­да­ны ху­дожественно-про­из­водственные мас­тер­ские (МАСТОМХ), где ис­пол­ня­лись пла­ка­ты, про­ек­ты оформ­ле­ния об­щественных зда­ний, из­да­ва­лись от­крыт­ки, ре­про­дук­ции и др. Дея­тель­ность ОМХ под­вер­га­лась на­пад­кам со сто­ро­ны идео­ло­гов АХР и объ­е­ди­не­ния «Ок­тябрь». Ре­зо­лю­ция сек­то­ра ис­кусств Нар­ком­про­са (1930) пред­пи­сы­ва­ла ОМХ уси­лить по­ли­ти­ко-вос­пи­тательную ра­бо­ту сре­ди сво­их чле­нов и про­вес­ти «клас­со­вую диф­фе­рен­циа­цию». В начале 1931 года боль­шая груп­па чле­нов ОМХ пе­ре­шла в АХР; общество су­ще­ст­во­ва­ло до по­ста­нов­ле­ния ЦК ВКП(б) 1932 года, ли­к­ви­ди­ро­вав­ше­го все су­ще­ст­вую­щие груп­пи­ров­ки.

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