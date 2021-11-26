ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ
ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ (ОМХ) - российское художественное объединение.
Возникло в 1927 году в результате объединения бывших членов Общества живописцев и скульпторов «Московские живописцы» (1924-1925, основано бывшими членами объединения «Бубновый валет»), общества «Маковец» и Общества художников «Бытие» (1921-1930, образовано в Москве группой выпускников Вхутемаса). В 1928 году к ним присоединилась группа художников «Крыло» (1926-1928; основано учениками А.А. Осмёркина) в качестве автономной молодёжной секции (ОМХ-2; до 1929 года). Ведущая роль в ОМХ первоначально принадлежала бывшим «бубнововалетцам» и их последователям. Члены-учредители - С.В. Герасимов, И.Э. Грабарь (первый председатель правления), А.Д. Древин, И.Ф. Завьялов, К.К. Зефиров, Б.Д. Королёв, А.В. Лентулов (председатель правления с 1929 года), Н.Х. Максимов, Н.Н. Масленников, И.И. Машков, А.А. Осмёркин, С.И. Петров, М.С. Родионов, В.В. Рождественский, Н.А. Удальцова, Р.Р. Фальк, В.Ф. Франкетти, В.Л. Храковский, И.И. Чекмазов. Состав ОМХ постоянно увеличивался за счёт бывших членов московских обществ «Цех живописцев», «Четыре искусства», «Рост», «Жар-Цвет» и др. Среди 67 действительных членов ОМХ (1930) - А.И. Кравченко, Н.П. Крымов, А.В. Куприн, В.В. Почиталов, В.Ф. Рындин, А.В. Фонвизин, Н.М. Чернышёв, А.В. Шевченко, Н.И. Шестаков, В.Р. Эйгес. Устав ОМХ (1928) декларировал «поднятие и развитие художественной культуры РСФСР, а также приближение её к массам», необходимость «художественного отображения жизни и идей советской современности в живописных пластических формах нового реализма». Тем не менее общество не имело единой художественной платформы: объединяя многих крупных мастеров разных художественных течений, оно скорее представляло современную московскую школу живописи в целом, во всём разнообразии стилей и направлений. Творчество членов ОМХ оставалось в рамках традиционных жанров, среди которых преобладали пейзаж и натюрморт. ОМХ организовало 2 отчётные выставки (1928 и 1929 годы), ряд передвижных выставок, его члены участвовали в выставке советского искусства в Нью-Йорке (1929). В марте 1928 года при ОМХ созданы художественно-производственные мастерские (МАСТОМХ), где исполнялись плакаты, проекты оформления общественных зданий, издавались открытки, репродукции и др. Деятельность ОМХ подвергалась нападкам со стороны идеологов АХР и объединения «Октябрь». Резолюция сектора искусств Наркомпроса (1930) предписывала ОМХ усилить политико-воспитательную работу среди своих членов и провести «классовую дифференциацию». В начале 1931 года большая группа членов ОМХ перешла в АХР; общество существовало до постановления ЦК ВКП(б) 1932 года, ликвидировавшего все существующие группировки.