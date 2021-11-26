ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ

ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ (Обмоху) - российское ху­до­жест­вен­ное объ­е­ди­не­ние.

Ос­но­ва­но в Мо­ск­ве в 1919 груп­пой сту­ден­тов-вы­пу­ск­ни­ков первых ГСХМ, учив­ших­ся у Б.Д. Гри­горь­е­ва (Г.Г. Алек­сан­д­ров, Н.И. Глуш­ков, Л.И. Жа­ро­ва, П.И. Жу­ков, К.А. Коз­ло­ва, Н.М. Мен­шу­тин, А.И. Нау­мов, Н.П. Пру­са­ков, С.Я. Свет­лов), Г.Б. Яку­ло­ва (Н.Ф. Де­ни­сов­ский, С.Н. Кос­тин, К.К. Ме­ду­нец­кий, В.А. и Г.А. Стен­бер­ги) и А.В. Лен­ту­ло­ва (В.П. Ко­мар­ден­ков, А.И. За­мош­кин, А.С. Пе­ре­ка­тов и др.). По пред­ло­же­нию А.В. Лу­на­чар­ско­го общество со­стоя­ло при от­де­ле ИЗО Нар­ком­про­са и в пер­вый пе­ри­од сво­ей дея­тель­но­сти вы­пол­ня­ло кон­крет­ные за­да­ния по аги­тационному искусству (оформ­ле­ние мас­со­вых празд­неств, те­ат­раль­ных по­ста­но­вок, из­го­тов­ле­ние транс­па­ран­тов, пла­ка­тов, пан­но, знач­ков, так­же ор­га­ни­за­ция пе­ре­движ­ных вы­ста­вок в де­рев­нях и др.). Про­дук­ция объ­е­ди­не­ния вы­хо­ди­ла как ре­зуль­тат кол­лек­тив­ной ра­бо­ты Об­мо­ху. Его чле­ны соз­да­ва­ли так­же стан­ко­вую жи­во­пись, про­стран­ст­вен­ные и скульп­тур­ные ком­по­зи­ции. Ху­дожественные ис­ка­ния Об­мо­ху не­раз­рыв­но свя­за­ны с про­бле­ма­ти­кой русского кон­ст­рук­ти­виз­ма конца 1910-х - начала 1920-х годов. В 1919-1921 годов общество про­ве­ло че­ты­ре (по другим дан­ным, две) вы­став­ки в Мо­ск­ве, в них уча­ст­во­ва­ли так­же Лен­ту­лов, А.М. Род­чен­ко, В.Ф. Сте­па­но­ва, Яку­лов. Ра­бо­ты чле­нов Об­мо­ху бы­ли пред­став­ле­ны на Пер­вой русской ху­дожественной вы­став­ке в Бер­ли­не (1922). В начале 1922 года общество рас­па­лось; его уча­ст­ни­ки сфор­ми­ро­ва­ли груп­пи­ров­ку «Кон­ст­рук­ти­ви­сты» (1922), Пер­вую ра­бо­чую ор­га­ни­за­цию ху­дож­ни­ков (1923-1924); часть чле­нов общества во­шли в ОСТ (1925).

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