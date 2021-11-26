ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ-УРБАНИСТОВ
ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ-УРБАНИСТОВ (АРУ) - в Москве, российская группировка архитекторов-рационалистов.
Создано Н.А. Ладовским (пред. АРУ) в 1928 году для решения градостроительных проблем, вызванных размахом и активностью социалистического строительства. Членами АРУ были архитекторы Д.Ф. Фридман, А.З. Гринберг, Б.В. Сакулин, В.А. Лавров, Г.Т. Крутиков, санитарный врач Я.И. Некрасов, экономист А. Жирмунский и другие. Позиция АРУ заключалась в характерном для советского рационализма 1920-1930-х годов понимании города как «единой пространственной системы», в которую связываются отдельные здания, комплексы или даже агломерации. Под руководством Ладовского разрабатывалась градостроительная концепция непрерывного преобразования («городского организма») пространственно-планировочной структуры города, что позволяло городской среде динамично развиваться при сохранении её исторической структуры. Планировочная схема представляла собой параболу, где по центральной оси находился общегородской центр; его последовательно огибали зоны - жилая, промышленная и сельскохозяйственная (зелёная зона). В 1930-е годы Ладовский предлагал использовать эту схему для реконструкции Москвы. В 1932 году в связи с созданием Союза советских архитекторов АРУ было упразднено.