ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ-УРБАНИСТОВ

ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ-УРБАНИСТОВ (АРУ) - в Мо­ск­ве, российская груп­пиров­ка ар­хи­тек­то­ров-ра­цио­на­ли­стов.

Со­з­да­но Н.А. Ла­дов­ским (пред. АРУ) в 1928 году для ре­ше­ния гра­до­стро­ительных про­блем, вы­зван­ных раз­ма­хом и ак­тив­но­стью со­циа­ли­стического строи­тель­ст­ва. Чле­на­ми АРУ бы­ли ар­хи­тек­то­ры Д.Ф. Фрид­ман, А.З. Грин­берг, Б.В. Са­ку­лин, В.А. Лав­ров, Г.Т. Кру­ти­ков, са­ни­тар­ный врач Я.И. Не­кра­сов, эко­но­мист А. Жир­мун­ский и другие. По­зи­ция АРУ за­клю­ча­лась в ха­рак­тер­ном для советского ра­цио­на­лиз­ма 1920-1930-х годов по­ни­ма­нии го­ро­да как «еди­ной про­стран­ст­вен­ной сис­те­мы», в ко­то­рую свя­зы­ва­ют­ся отдельные зда­ния, ком­плек­сы или да­же аг­ло­ме­ра­ции. Под руководством Ла­дов­ско­го раз­ра­ба­ты­ва­лась гра­до­стро­ительная кон­цеп­ция не­пре­рыв­но­го пре­об­ра­зо­ва­ния («го­род­ско­го ор­га­низ­ма») про­стран­ст­вен­но-пла­ни­ро­воч­ной струк­ту­ры го­ро­да, что по­зво­ля­ло городской сре­де ди­на­мич­но раз­ви­вать­ся при со­хра­не­нии её ис­то­рической струк­ту­ры. Пла­ни­ро­воч­ная схе­ма пред­став­ля­ла со­бой па­ра­бо­лу, где по центральной оси на­хо­дил­ся об­ще­го­род­ской центр; его по­сле­до­ва­тель­но оги­ба­ли зо­ны - жи­лая, промышленная и сельскохозяйственная (зе­лё­ная зо­на). В 1930-е годы Ла­дов­ский пред­ла­гал ис­поль­зо­вать эту схе­му для ре­кон­ст­рук­ции Мо­ск­вы. В 1932 году в свя­зи с соз­да­ни­ем Сою­за советских ар­хи­тек­то­ров АРУ бы­ло уп­разд­не­но.

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