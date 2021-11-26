НУРАЛИ БЯШИМ ЮСУПОВИЧ
НУРАЛИ БЯШИМ ЮСУПОВИЧ - туркменский живописец, народный художник Туркменской ССР (1947).
Родился в семье батрака. Учился в Ударной школе искусств Востока в Ашхабаде (1921-1923) у Р.М. Мазеля и А.П. Владычука, во Вхутеине в Москве (1926-1930) у П.В. Кузнецова. Автор портретов (в том числе портретов-типов) - матери (1925, Музей изобразительных искусств Туркмении, Ашхабад), Халиджи («Ковровщица», 1926, Музей иск-ва народов Востока, Москва), сына (1960, Музей изобразительных искусств Туркмении), «Подруги» (1957, ГТГ) и др. Создал ряд жанровых картин («Туркменский старый быт», 1927, «Сбор винограда», 1929, обе - Музей искусства народов Востока; «Возвращение», 1948, «Бахши среди чабанов», 1964, обе - Музей изобразительных искусств Туркмении). В ранних произведениях созерцательность, торжественная статичность персонажей, колорит, близкий гамме туркменского ковра, направлены на создание идеализированных народных образов. В поздних работах Нурали усложнял композицию, стремился к выявлению индивидуальных характеристик.