НУРАЛИ БЯШИМ ЮСУПОВИЧ

НУРАЛИ БЯШИМ ЮСУПОВИЧ - туркменский живописец, народный художник Туркменской ССР (1947).

Ро­дил­ся в се­мье бат­ра­ка. Учил­ся в Удар­ной шко­ле ис­кусств Вос­то­ка в Аш­ха­ба­де (1921-1923) у Р.М. Ма­зе­ля и А.П. Вла­ды­чу­ка, во Вху­теи­не в Мо­ск­ве (1926-1930) у П.В. Куз­не­цо­ва. Ав­тор порт­ре­тов (в том числе порт­ре­тов-ти­пов) - ма­те­ри (1925, Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств Турк­ме­нии, Аш­ха­бад), Ха­лид­жи («Ков­ров­щи­ца», 1926, Му­зей иск-ва на­ро­дов Вос­то­ка, Мо­ск­ва), сы­на (1960, Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств Турк­ме­нии), «Под­ру­ги» (1957, ГТГ) и др. Соз­дал ряд жан­ро­вых кар­тин («Турк­мен­ский ста­рый быт», 1927, «Сбор ви­но­гра­да», 1929, обе - Му­зей искусства на­ро­дов Вос­то­ка; «Воз­вра­ще­ние», 1948, «Бах­ши сре­ди ча­ба­нов», 1964, обе - Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств Турк­ме­нии). В ран­них про­из­ве­де­ни­ях со­зер­ца­тель­ность, тор­жественная ста­тич­ность пер­со­на­жей, ко­ло­рит, близ­кий гам­ме туркменского ков­ра, на­прав­ле­ны на соз­да­ние идеа­ли­зи­ро­ван­ных народных об­ра­зов. В позд­них ра­бо­тах Нурали ус­лож­нял ком­по­зи­цию, стре­мил­ся к вы­яв­ле­нию ин­ди­ви­ду­аль­ных ха­рак­те­ри­стик.