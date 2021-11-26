НАДЖМИ Кави (Псевд.; наст. фам. Нежметдинов), (Габдулкави) Гибятович

Татарский пи­са­тель, об­щественный дея­тель.

Окон­чил Моск. выс­ший во­ен.-пе­да­го­гич. ин-т (1922). Один из ор­га­ни­за­то­ров и ру­ко­во­ди­тель Тат. ас­со­циа­ции про­ле­тар­ских пи­са­те­лей (ТАПП, 1928; с 1934 СП Тат. АССР). В 1937 аре­сто­ван и осуж­дён по об­ви­не­нию в орга­ни­за­ции во­ен. контр­ре­во­люц. мя­те­жа; в дек. 1939 ос­во­бо­ж­дён и оп­рав­дан. В 1942–45 зав. от­де­лом аги­та­ции и про­па­ган­ды Тат. рес­пуб­ли­кан­ско­го к-та по ра­дио­фи­ка­ции и ра­дио­ве­ща­нию при СНК Тат. АССР.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти как по­эт (1918). Ран­нее твор­че­ст­во Н. про­ник­ну­то па­фо­сом борь­бы за строи­тель­ст­во но­во­го, спра­вед­ли­во­го об­ще­ст­ва: по­этич. сб. «Вих­ри» («Ɵермəлəр»), сб. сти­хов и рас­ска­зов «Во­прос сто­ит реб­ром» («Ка­быр­гасы бе­лəн то­ра»; оба 1925), по­вес­ти «При­бреж­ные ко­ст­ры» («Яр бу­ен­да­гы учак­лар», 1928), «Свет­лая тро­па» («Як­ты сук­мак», 1929). В го­ды Вел. Отеч. вой­ны в цен­тре по­эзии Н. – те­ма пат­рио­тиз­ма и вер­но­сти во­ин­ско­му дол­гу: по­эмы «Ха­ят» («Хə­ят апа», 1941), «Фа­ри­да» («Фə­ри­дə», 1944; од­но­им. опе­ра М. А. Юди­на, 1945). Ис­то­ри­ко-ре­во­люц. ро­ман Н. о ста­нов­ле­нии Сов. вла­сти в Та­та­рии – «Ве­сен­ние вет­ры» («Яз­гы җил­лəр», 1949; Гос. пр. СССР , 1951) – в рус­ле лит-ры со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма.