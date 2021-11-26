МОДЗАЛЕВСКИЙ БОРИС ЛЬВОВИЧ

МОДЗАЛЕВСКИЙ БОРИС ЛЬВОВИЧ - российский ли­те­ра­ту­ро­вед, пуш­ки­нист.

Окон­чил юри­дический фа­куль­тет Санкт-Пе­тербургского университета (1898 год). Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1896 году.

Со­брал основные ру­ко­пис­ные, книж­ные и изо­бра­зительные фон­ды Пуш­кин­ско­го До­ма (см. Рус­ской ли­те­ра­ту­ры ин­сти­тут); с 1918 года его пер­вый стар­ший учё­ный-хра­ни­тель. Ор­га­ни­за­тор и ре­дак­тор из­да­ния «Пуш­кин и его со­вре­мен­ни­ки» (выпуск 1-37, 1903-1928 годы).

Председатель Ко­мис­сии по из­да­нию со­чи­не­ний А.С. Пуш­ки­на (с 1926 года). Ав­тор книг и ста­тей по твор­че­ст­ву Пуш­ки­на, ком­мен­та­ри­ев к его днев­ни­ку и пись­мам.

Основная за­слу­га Модзалевского Бориса Львовича - ра­зы­ска­ния и пуб­ли­ка­ция (с ком­мен­та­рия­ми) до­ку­мен­тов по ис­то­рии русской ли­те­ра­ту­ры.

Сочинения:

Ар­хив Ра­ев­ских. СПб., 1908–1915. Т. 1–5;

Опи­са­ние ру­ко­пи­сей А. С. Пуш­ки­на, на­хо­дя­щих­ся в Му­зее А. Ф. Оне­ги­на в Па­ри­же. СПб., 1909;

Биб­лио­те­ка А. С. Пуш­ки­на: (Биб­лио­гра­фи­че­ское опи­са­ние). СПб., 1910;

Пуш­кин под тай­ным над­зо­ром. 3-е изд. Л., 1925;

Пуш­кин: [Сб. ста­тей]. Л., 1929;

Пуш­ки­ны: Ро­до­слов­ная рос­пись. Л., 1932 (совм. с М. В. Му­равь­е­вым).