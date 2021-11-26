МОДЗАЛЕВСКИЙ БОРИС ЛЬВОВИЧ
МОДЗАЛЕВСКИЙ БОРИС ЛЬВОВИЧ - российский литературовед, пушкинист.
Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1898 год). Дебютировал в печати в 1896 году.
Собрал основные рукописные, книжные и изобразительные фонды Пушкинского Дома (см. Русской литературы институт); с 1918 года его первый старший учёный-хранитель. Организатор и редактор издания «Пушкин и его современники» (выпуск 1-37, 1903-1928 годы).
Председатель Комиссии по изданию сочинений А.С. Пушкина (с 1926 года). Автор книг и статей по творчеству Пушкина, комментариев к его дневнику и письмам.
Основная заслуга Модзалевского Бориса Львовича - разыскания и публикация (с комментариями) документов по истории русской литературы.
Сочинения:
Архив Раевских. СПб., 1908–1915. Т. 1–5;
Описание рукописей А. С. Пушкина, находящихся в Музее А. Ф. Онегина в Париже. СПб., 1909;
Библиотека А. С. Пушкина: (Библиографическое описание). СПб., 1910;
Пушкин под тайным надзором. 3-е изд. Л., 1925;
Пушкин: [Сб. статей]. Л., 1929;
Пушкины: Родословная роспись. Л., 1932 (совм. с М. В. Муравьевым).