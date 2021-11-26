МИЛЬШТЕЙН НАТАН
МИЛЬШТЕЙН НАТАН - американский скрипач.
Учился у П.С. Столярского в Одессе, в 1916-1920 годах у Л.С. Ауэра в Петроградской консерватории, в конце 1920-х годов брал уроки у Э. Изаи в Брюсселе. Дебютировал в Петрограде в 1920 году. В 1921-1925 годах концертировал в СССР, выступая в ансамбле с пианистом В.С. Горовицем. В 1925 году эмигрировал, с 1929 года жил в США (гражданство с 1942 года). Гастролировал во многих странах, выступал в Карнеги-холле (Нью-Йорк; впервые в 1945 году). Основу репертуара составляла западно-европейская музыка XVIII-XIX веков. Среди музыкальных сочинений - фантазия на темы Н. Паганини («Паганиниана», 1954 год). Среди лучших аудиозаписей - сольные партиты и сонаты И.С. Баха, скрипичные концерты П.И. Чайковского, Ф. Мендельсона, А.К. Глазунова.
Офицер ордена Почётного легиона (1968 год).