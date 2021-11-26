МИЛЬШТЕЙН НАТАН

МИЛЬШТЕЙН НАТАН - американский скри­пач.

Учил­ся у П.С. Сто­ляр­ско­го в Одес­се, в 1916-1920 годах у Л.С. Ау­эра в Пет­роградской консерватории, в конце 1920-х годов брал уро­ки у Э. Изаи в Брюс­се­ле. Де­бю­ти­ро­вал в Пет­ро­гра­де в 1920 году. В 1921-1925 годах кон­цер­ти­ро­вал в СССР, вы­сту­пая в ан­самб­ле с пиа­ни­стом В.С. Го­ро­ви­цем. В 1925 году эмиг­ри­ро­вал, с 1929 года жил в США (гра­ж­дан­ст­во с 1942 года). Га­ст­ро­ли­ро­вал во мно­гих стра­нах, вы­сту­пал в Кар­не­ги-хол­ле (Нью-Йорк; впер­вые в 1945 году). Ос­но­ву ре­пер­туа­ра со­став­ля­ла западно-ев­ропейская му­зы­ка XVIII-XIX веков. Сре­ди музыкальных со­чи­не­ний - фан­та­зия на те­мы Н. Па­га­ни­ни («Па­га­ни­ниа­на», 1954 год). Сре­ди луч­ших ау­дио­за­пи­сей - соль­ные пар­ти­ты и со­на­ты И.С. Ба­ха, скри­пич­ные кон­цер­ты П.И. Чай­ков­ско­го , Ф. Мен­дель­со­на, А.К. Гла­зу­но­ва.

Офи­цер ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1968 год).