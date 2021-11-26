МЕЛИКЯН Романос Овакимович
Армянский композитор, педагог.
В 1905 окончил муз. уч-ще в Ростове-на-Дону, с 1907 преподавал муз. предметы в Лазаревском институте восточных языков в Москве, одноврем. брал уроки композиции у С. И. Танеева, Б. Л. Яворского, М. М. Ипполитова-Иванова. С 1908 жил в Тифлисе, где организовал арм. об-во «Музыкальная лига». В 1910–14 учился в С.-Петерб. (Петрогр.) конс. у Я. Витолса, М. О. Штейнберга, В. П. Калафати. В 1921 основал и возглавил муз. студию в Ереване (с 1923 Ереванская конс.), в 1920-е гг. организовал также хоровую капеллу, устраивал циклы историч. концертов. Один из организаторов и первый худ. рук. Арм. театра оперы и балета (с 1932). Участвовал в экспедициях по записи арм. нар. песен. Основа муз. творчества – вокальная лирика: циклы романсов «Осенние строки» (1913), «Изумруды» (1918), «Зар-вар» («Блёстки», 1922), романсы на стихи арм. поэтов. Автор фп. пьес, сов. массовых песен, обработок нар. песен.
Автор статьи: Э. А. Мирзоева.