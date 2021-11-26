МЕЛИКЯН Романос Овакимович

Армянский ком­по­зи­тор, пе­да­гог.

В 1905 окон­чил муз. уч-ще в Рос­то­ве-на-До­ну, с 1907 пре­по­да­вал муз. пред­ме­ты в Ла­за­рев­ском институте восточных язы­ков в Мо­ск­ве, од­но­врем. брал уро­ки ком­по­зи­ции у С. И. Та­нее­ва, Б. Л. Явор­ско­го, М. М. Ип­по­ли­то­ва-Ива­но­ва. С 1908 жил в Тиф­ли­се, где ор­га­ни­зо­вал арм. об-во «Му­зы­каль­ная ли­га». В 1910–14 учил­ся в С.-Пе­терб. (Пет­рогр.) конс. у Я. Ви­тол­са, М. О. Штейн­бер­га, В. П. Ка­ла­фа­ти. В 1921 ос­но­вал и воз­гла­вил муз. сту­дию в Ере­ва­не (с 1923 Ере­ван­ская конс.), в 1920-е гг. ор­га­ни­зо­вал так­же хо­ро­вую ка­пел­лу, уст­раи­вал цик­лы ис­то­рич. кон­цер­тов. Один из ор­га­ни­за­то­ров и пер­вый худ. рук. Арм. те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та (с 1932). Уча­ст­во­вал в экс­пе­ди­ци­ях по за­пи­си арм. нар. пе­сен. Ос­но­ва муз. твор­че­ст­ва – во­каль­ная ли­ри­ка: цик­лы ро­ман­сов «Осен­ние стро­ки» (1913), «Изум­ру­ды» (1918), «Зар-вар» («Блё­ст­ки», 1922), ро­ман­сы на сти­хи арм. по­этов. Ав­тор фп. пьес, сов. мас­со­вых пе­сен, об­ра­бо­ток нар. пе­сен.

Автор статьи: Э. А. Мир­зое­ва.