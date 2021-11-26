МАЯКОВСКИЙ

МАЯКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ - русский поэт, драматург, живописец, график.

Сын обед­нев­ше­го дво­ря­ни­на, слу­жив­ше­го лес­ни­чим. По­сле смер­ти от­ца се­мья Маяковского пе­рееха­ла в Мо­ск­ву (1906).

В начале 1908 года всту­пил в РСДРП(б) , вёл аги­та­цию сре­ди ра­бо­чих; в 1908-1909 годах три­ж­ды под­вер­гал­ся аре­сту, про­вёл 11 месяцев в Бу­тыр­ской тюрь­ме, где в 1909 году на­пи­сал мно­го сти­хов, ото­бран­ных у Маяковского по вы­хо­де на сво­бо­ду. Имен­но 1909 год Маяковский счи­тал на­ча­лом сво­ей по­этической дея­тель­но­сти. В 1910 году за­ни­мал­ся жи­во­пи­сью у С.Ю. Жу­ков­ско­го и П.И. Ке­ли­на. В 1911-1914 годах учил­ся в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ), где сбли­зил­ся с Д.Д. Бур­лю­ком (оба бы­ли от­чис­ле­ны за пуб­лич­ные вы­сту­п­ле­ния) и В.Н. Че­кры­ги­ным.

С 1912 года при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в ле­во­ра­ди­каль­ных мо­дер­ни­ст­ских вы­став­ках и дис­пу­тах «Буб­но­во­го ва­ле­та» и «Сою­за мо­ло­дё­жи», скан­даль­ных ак­ци­ях фу­ту­ри­стов. Кри­ти­ка от­ме­ча­ла его «Са­мо­порт­рет», со­став­лен­ный из ци­лин­д­ра, пер­ча­ток и тро­сти, и ку­би­стическое по­лот­но «Ру­лет­ка» с на­кле­ен­ны­ми кар­та­ми (оба 1915, Му­зей В.В. Мая­ков­ского, Мо­ск­ва). Пер­вые сти­хи на­пе­ча­тал в декабре 1912 года в альмонахе «По­щё­чи­на об­ще­ст­вен­но­му вку­су» (декабрь 1912; «Ночь», «Ут­ро»); там же был опуб­ли­ко­ван од­но­именный ма­ни­фест «Ги­леи», под­пи­сан­ный Маяковским совместно с Д.Д. Бур­лю­ком, В. Хлеб­ни­ко­вым и А.Е. Кру­чё­ных (отдельное издание - 1913), про­воз­гла­шав­ший раз­рыв с тра­ди­ция­ми русской клас­сической литературы и сло­во­твор­че­ст­во, аде­к­ват­ное эпо­хе тех­нических нов­шеств.

В мае 1913 года вы­шел отдельным из­да­ни­ем цикл сти­хо­тво­ре­ний «Я» – пер­вая кни­га Маяковского (при­нял уча­стие так­же в её оформ­ле­нии). Вы­сту­пил ре­жис­сё­ром и ис­пол­ни­те­лем главной ро­ли в по­ста­нов­ке собственной тра­ге­дии «Вла­ди­мир Мая­ков­ский» (в декабре 1913 года в пе­тербургском те­ат­ре «Лу­на-парк»; де­ко­ра­ции П.Н. Фи­ло­но­ва, И.С. Школь­ни­ка; издана в 1914), в ко­то­рой вы­ра­зи­лось эк­лек­тич­ное ми­ро­воз­зре­ние Маяковского, со­че­тав­шее эле­мен­ты пра­во­сла­вия и христианских ере­сей, идеи бо­го­строи­тель­ст­ва и че­ло­ве­ко­бо­жия, вет­хо­за­вет­ное мес­си­ан­ст­во, «уто­пию вре­ме­ни» Хлеб­ни­ко­ва и сти­хий­но-ро­ман­ти­че­ски вос­при­ня­тый мар­ксизм . Уже ран­ние сти­хо­тво­ре­ния, от­ра­зив­шие ин­те­рес Маяковского к ги­пер­бо­лическим об­раз­ам по­эзии У. Уит­ме­на, де­мон­ст­ра­тив­но­му ан­ти­эс­те­тиз­му и эпа­таж­но­му ко­щун­ст­во­ва­нию французских «про́клятых по­этов» (Ш. Бод­лер, Т. Кор­бь­ер, А. Рем­бо), от­ме­че­ны пре­дель­ной об­на­жён­но­стью чув­ст­ва, от­кро­вен­ной ав­то­био­гра­фич­но­стью, пря­мым об­ра­ще­ни­ем к ау­ди­то­рии как оп­по­нен­ту, ут­вер­жде­ни­ем пра­ва ху­дож­ни­ка на ме­та­фо­рическое пре­об­ра­же­ние дей­ст­ви­тель­но­сти: «Мы», «На­те!» (оба 1913), «По­слу­шай­те!» (1914) и др. Дек­ла­ри­ро­вав раз­ме­же­ва­ние с эс­те­ти­кой русского сим­во­лиз­ма, Маяковский до 1914 года на­хо­дил­ся под влия­ни­ем А. Бе­ло­го. Про­дол­жая его экс­пе­ри­мен­ты в об­лас­ти по­эти­ки, Маяковский уси­ли­вал ин­то­национную ак­цен­ти­ро­ван­ность и дек­ла­ма­ци­он­ность сти­ха (раз­бив­ка «в стол­бик» – по ин­то­национным от­рез­кам; «ле­сен­ка» Маяковского – раз­бив­ка сти­ха на ин­то­национные от­рез­ки с внутренней риф­мов­кой – поя­вит­ся поз­же, с 1923), что со­от­вет­ст­во­ва­ло ус­та­нов­ке фу­ту­ри­стов на про­из­но­си­мое сло­во.

В но­ябре - декабре 1914 года вёл от­дел литературной кри­ти­ки в газете «Новь». В 1915-1919 годах жил в Пет­ро­гра­де; по­се­щал ху­дожественно-ар­ти­стическое ка­ба­ре «Бро­дя­чая со­ба­ка», со­труд­ни­чал в литературно-ху­дожественном журнале «Но­вый Са­ти­ри­кон», газете «Но­вая жизнь». Ле­том 1915 года по­зна­ко­мил­ся с О.М. и Л.Ю. Бри­ка­ми, став­ши­ми спут­ни­ка­ми всей его жиз­ни. Лю­бовь к Л.Ю. Брик – ис­точ­ник многих сти­хо­тво­ре­ний и по­эм Маяковского. В 1912-1917 годах сти­хи Маяковского, под­вер­гав­шие­ся в пе­ча­ти зна­чительным цен­зур­ным со­кра­ще­ни­ям, бы­то­ва­ли пре­имущественно в уст­ной фор­ме, бла­го­да­ря вы­сту­п­ле­ни­ям по­эта; для мас­со­вой ау­ди­то­рии Маяковский «был улич­ным про­ис­ше­ст­ви­ем» (Ю. Н. Ты­ня­нов. «О Мая­ков­ском. Па­мя­ти по­эта», 1930). На­чав­шая­ся Первая ми­ро­вая вой­на вы­зва­ла у Маяковского подъ­ём мощ­но­го пат­рио­тического чув­ст­ва (стихотворения «Вой­на объ­яв­ле­на», «Ма­ма и уби­тый нем­ца­ми ве­чер» (оба 1914), «Я и На­по­ле­он», 1915), на сме­ну ко­то­ро­му вско­ре при­шло вос­при­ятие вой­ны как ве­ли­чай­ше­го пре­сту­п­ле­ния про­тив че­ло­ве­ка (стихотворение «Вам!», 1915). Ан­ти­бур­жу­аз­ным про­тес­том про­ник­нут цикл са­ти­рических гим­нов 1915 года («Гимн су­дье», «Гимн учё­но­му», «Гимн обе­ду»). В 1915 году опуб­ли­ко­ва­на пер­вая по­эма Маяковского – «Об­ла­ко в шта­нах», где на пер­вый план вы­хо­дит те­ма бун­та ли­рического ге­роя про­тив ми­ро­зда­ния и его твор­ца. В 1916 году по­яв­ля­ет­ся пер­вая кни­га «из­бран­но­го» Маяковского – сборник «Про­стое как мы­ча­ние», а так­же ше­девр его лю­бов­ной ли­ри­ки – по­эма «Флей­та-по­зво­ноч­ник», в ко­то­рой впер­вые воз­ни­ка­ет мо­тив са­мо­убий­ст­ва, став­ший впо­след­ст­вии по­сто­ян­ным. Бо­го­бор­че­ст­во и уто­пический ан­тро­по­цен­тризм Маяковского до­сти­га­ют апо­гея в по­эмах «Вой­на и мир» (отд. изд. – 1917) и «Че­ло­век» (отд. изд. – 1918).

По­сле Февральской . и Октябрьской ре­во­лю­ций 1917 года оп­ре­де­ляю­щи­ми для твор­че­ст­ва Маяковского ста­но­вят­ся па­фос ро­ман­тического на­си­лия над вре­ме­нем и ис­то­ри­ей, про­ти­во­пос­тав­ле­ние не­тер­пе­ли­во ожи­дае­мо­го ли­бо со­зидае­мо­го с ну­ля бу­ду­ще­го – вра­ж­деб­но­му, «ме­щан­ско­му» про­шло­му [стихотворения «Ле­вый марш», «При­каз по ар­мии ис­кусств» (оба 1918); пье­са «Мис­те­рия- буфф» (пост. в 1918, 2-я ред. – в 1921, обе – реж. В. Э. Мей­ер­хольд)]. Для твор­че­ст­ва Маяковского 1920-х годов ха­рак­тер­на оп­ти­ми­стическая то­наль­ность, со­от­вет­ст­во­вав­шая эмо­цио­наль­но­му подъ­ё­му по­эта, уст­ре­мив­ше­го­ся вме­сте со сво­им на­ро­дом к по­строе­нию об­ще­ст­ва со­ци­аль­ной спра­вед­ли­во­сти: по­эмы «Люб­лю» (1922), «Про это» (1923), «Вла­ди­мир Иль­ич Ле­нин» (1924; отд. изд. – 1925), «Хо­ро­шо!» (отд. изд. – 1927) и др. Своё уча­стие в строи­тель­ст­ве «но­вой жиз­ни» Маяковский ви­дел в при­бли­же­нии сти­ха к «по­тре­бите­лю ис­кус­ст­ва»; от­сю­да жан­ро­вое раз­но­об­ра­зие его твор­че­ст­ва: сце­на­рии и ки­но­ро­ли (в филь­мах «Не для де­нег ро­див­ший­ся», «Ба­рыш­ня и ху­ли­ган», «За­ко­ван­ная филь­мой», все – 1918), агит­пла­ка­ты («Ок­на РОСТА», 1919–1922) в фор­ме час­ту­шек с ри­сун­ка­ми, рек­лам­ные сти­хи, ло­зун­ги для оформ­ле­ния улиц. Вы­пол­нен­ная Маяковским тор­го­вая рек­ла­ма «Ни­где кро­ме как в Мос­сельп­ро­ме» бы­ла удо­стое­на се­реб­ря­ной ме­да­ли на Ме­ж­ду­народной вы­став­ке современных де­ко­ра­тив­ных ис­кусств и промышленности в Па­ри­же (1925). Ор­га­ни­за­тор (декабрь 1922) и руководитель объ­е­ди­не­ния «Ле­вый фронт ис­кусств». В 1923–1925 годах воз­глав­лял жур­нал фу­ту­ри­стов «ЛЕФ».

С 1923 года час­то вы­ез­жал с вы­сту­п­ле­ния­ми по го­ро­дам СССР и за ру­беж (Лат­вия, Гер­ма­ния, Фран­ция, Поль­ша, Че­хо­сло­ва­кия). Впе­чат­ле­ния от по­се­ще­ния США в 1925 году на­шли от­ра­же­ние в цик­ле «Сти­хи об Аме­ри­ке» (в т. ч. «Брод­вей», «Брук­лин­ский мост», оба 1925, и др.) и книге очер­ков «Моё от­кры­тие Аме­ри­ки» (1925), где соз­дан иро­ни­че­ский образ Аме­ри­ки как стра­ны ме­щан­ст­ва и обы­ва­тель­щи­ны, ас­со­ции­ро­вав­ших­ся у Маяковского с от­вер­гае­мым про­шлым. Со 2-й половины 1920-х годов в твор­че­ст­ве Маяковского пре­об­ла­да­ют са­ти­рические про­из­ве­де­ния. В ко­ме­ди­ях-ан­ти­уто­пи­ях «Клоп» (1928, пост. в 1929) и «Ба­ня» (1929, пост. в 1930; обе – реж. В. Э. Мей­ер­хольд ) меч­та о пре­крас­ном бу­ду­щем отя­го­ще­на опа­се­ния­ми за ду­шу отдельного че­ло­ве­ка. Раз­мыш­ле­ния Маяковского о твор­че­ст­ве вы­ра­зи­лись в по­эме «Во весь го­лос» (1930), где по­эт доб­ро­воль­но от­ре­ка­ет­ся от сво­его ли­рического «я» во имя де­ла ре­во­лю­ции, в стать­ях о литературе («Как де­лать сти­хи», 1926), ав­то­био­гра­фической по­вес­ти «Я сам» (1922, 2-я ред. – 1928; эк­ра­ни­зиро­ва­на в 1958).

Маяковский бо­лез­нен­но пе­ре­жи­вал рас­хо­ж­де­ние ре­во­люционных идеа­лов с дей­ст­ви­тель­ным раз­ви­ти­ем со­бы­тий в Советской Рос­сии. По официальной вер­сии, Маяковский по­кон­чил с со­бой. В по­след­ние го­ды ак­тив­но раз­ра­ба­ты­вает­ся вер­сия по­ли­тического убий­ст­ва Маяковского (В. И. Ско­ря­тин и др.), кос­вен­но под­кре­п­ляе­мая пуб­ли­ка­ци­ей раз­роз­нен­ных ма­те­риа­лов след­ст­вен­но­го де­ла о его ги­бе­ли (т. н. ежов­ской пап­ки).

Сочинения:

Собр. соч. М.; Л., 1928–1933. Т. 1–10;

Полн. собр. соч. М., 1955–1961. Т. 1–13;

Со­чи­не­ния: В 2 т. М., 1987–1988;

Сти­хо­тво­ре­ния. По­эмы. Пье­сы. М., 2009.