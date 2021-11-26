МАРТЫНОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
МАРТЫНОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ - российский и советский военный теоретик и историк, генерал-лейтенант.
Окончил Александровское военное училище (1883 год) в Москве и Николаевскую академию Генштаба (1889 год) в Санкт-Петербурге. На военной службе с 1883 года. В 1883-1885 годах служил в Санкт-Петербургском гренадерском полку, в 1885 году переведён в лейб-гвардии Литовский полк. В 1889-1894 годах служил в штабах 8-й дивизии, 1, 10 и 12-го армейских корпусов. С 1894 года член Военно-исторической комиссии по описанию русско-турецкой войны 1877-1878 годов. С 1904 года командир 140-го Зарайского пехотного полка, участник русско-японской войны 1904-1905 годов.
В 1905-1906 годах начальник штаба 3-го Сибирского армейского корпуса, затем в Главном штабе. В 1908-1910 годах начальник 1-й стрелковой бригады. С 1910 года начальник Заамурского округа пограничной стражи. Из-за хищений на КВЖД вступил в конфликт с министром финансов В. Н. Коковцовым (пограничная стража подчинялась Министерству финансов), после чего в конце 1912 года (по другим данным, в начале 1913 года) назначен начальником 35-й пехотной дивизии. В 1913 году по личной просьбе уволен в отставку.
В качестве корреспондента газеты «Утро России» участвовал во второй Балканской войне. В ноябре 1913 года по постановлению Особого присутствия Московского военно-окружного суда за публикацию в открытой печати служебных документов, относящихся к махинациям на КВЖД, лишён пенсии и права в течение 3 лет занимать должность на государственной службе (в марте 1914 года решением того же суда оправдан).
В Первую мировую войну после начала мобилизации подал прошение на Высочайшее имя о восстановлении на военной службе, назначен в распоряжение начальника штаба Юго-Западного фронта. В августе 1914 года во время разведывательного полёта в районе города Лемберг (ныне Львов, Украина) самолёт, в котором находился Мартынов, был подбит, совершил вынужденную посадку, экипаж попал в плен. В феврале 1918 года Мартынов освобождён, вернулся в Россию. В июне 1918 года вступил в РККА, начальник Управления снабжения РККА (до ноября 1918 года). С декабря 1918 года преподаватель в Академии Генштаба и одновременно в 1918-1924 годах член Военно-исторической комиссии по описанию Первой мировой войны. В 1928 году уволен из рядов РККА по возрасту.
В 1928-1931 годах работал в редакции «Большой советской энциклопедии», преподавал в первом Московском университете. В 1931 году арестован, осуждён по 58-й статье (контрреволюционные преступления) УК РСФСР на 5 лет ссылки. В 1932 году приговор отменён, Мартынов вернулся в Москву. В сентябре 1937 года снова арестован, обвинён в контрреволюционной агитации и по приговору «тройки» при Управлении НКВД СССР по Московской области расстрелян. В 1956 году приговор отменён «за отсутствием состава преступления».
В военно-теоретических трудах Мартынов выступал последователем Г. А. Леера, отстаивал «вечные и неизменные» законы и принципы военной науки и военного искусства. Военно-историческими трудами внёс вклад в разработку истории русско-турецкой войны 1877-1878 годов и критическое изучение русско-японской войны 1904-1905 годов, явился первым военным историком, который осветил роль российской армии в событиях от Февральской до Октябрьской революции 1917 года.
Сочинения:
Методическая стратегия и ее критики. СПб., 1894;
Стратегия в эпоху Наполеона I и в наше время. СПб., 1894;
Лейб-гвардии егерский полк в войну с Турцией 1877–1878 г. СПб., 1896;
Блокада Плевны. (По архивным материалам). СПб., 1900;
Из печального опыта русско-японской войны. 2-е изд. СПб., 1907;
Воспоминания о Японской войне командира пехотного полка. Полоцк, 1910;
Царская армия в февральском перевороте. Л., 1927.