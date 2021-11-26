МАНСУРОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ
МАНСУРОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ - российский живописец, дизайнер.
Учился в Центральном училище технического рисования барона А.Л. Штиглица в Санкт-Петербурге (1909-1915 годы) у В.В. Матэ; одновременно - в Рисовальной школе ОПХ (1912-1915 годы) у Н.П. Химоны и П.С. Наумова.
В 1915-1917 годы служил в военной авиации. Участвовал в деятельности артистического кабаре «Привал комедиантов» в Петрограде (1917 годы); под влиянием К.С. Малевича, М.В. Матюшина увлёкся авангардистскими теориями и обратился к абстракционизму («Беспредметное», 1917-1918 годы, Художественный музей, город Киров). В 1918 году был ассистентом в мастерской В.Е. Татлина в Москве. К 1-й годовщине Октяьрьской революции 1917 года участвовал в праздничном оформлении Исаакиевской площади в Петрограде. В 1923 году - один из организаторов Института художественной культуры (Гинхук) в Петрограде, руководил экспериментальным отделом.
Участвовал во многих выставках в Петрограде (в том числе в 1-й Государственной свободной выставке произведений искусств, 1919 год; Выставке картин петроградских художников всех направлений, 1923 год) и за рубежом (1-я русская художественная выставка в Берлине, 1922 год; Биеннале в Венеции, 1924 год, 1929 год, и другое).
В журнале «Жизнь искусства» (1923 год) опубликовал ряд теоретических работ [«Декларация», «От кубизма к беспредметности», «Через беспредметность (как экономия) - к утилитаризму (к порядку)»]. Преподавал в Казанском художественном училище (1920-1921 год), Художественно-промышленном техникуме в Ленинграде (1924-1925 годы).
В 1920-е годы создавал композиции, близкие конструктивизму («Конструкция», 1920-1921 годы, ГТГ) и супрематизму.
Подвергшийся нападкам со стороны «пролетарской» критики, Мансуров в 1928 году выехал в командировку ВОКС для устройства выставки своих работ в Риме (1929 год); в 1929 году переехал в Париж, где при поддержке Р. Делоне и С. Делоне занимался декоративно-прикладным искусством, реставрацией; создавал рисунки тканей для домов моды (Пату, Шанель, Ланвен), модели костюмов и аксессуаров к ним. Участвовал во многих выставках (в том числе во Всемирной выставке 1937 года в Париже).
С 1957 года вновь обратился к абстракционизму, к пластическим концепциям 1920-х годов.
Сочинения:
Я есть соединяющее звено / Публ. и коммент. Е. Ковтуна // Искусство Ленинграда. 1991. № 6.