МАНАНДЯН АКОП АМАЗАСПОВИЧ
МАНАНДЯН АКОП (ЯКОВ) АМАЗАСПОВИЧ - армянский историк, действительный член Академии Наук СССР (1939 год) и Академии Наук Армянской ССР (1943 год).
Обучался в университетах Йены, Лейпцига, Страсбурга. В 1897 году получил степень доктора философии в Йенском университете. В 1898 году экстерном окончил факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета, в 1909 году - юридический факультет Тартуского университета.
В 1901-1904 годы редактор журнала «Zeitschrift für armenische Philologie», в 1906 году - газеты «Аршалуйс», в 1917 году - журнала «Гору».
В 1921-1931 годы работал в Ереванском университете: ректор (1921 год), декан факультета востоковедения и историко-филологического факультета (1921-1923 годы); заведующий кафедрой истории армянского народа (1921-1925 годы), в 1925-1931 годы профессор той же кафедры. В 1925 году избран членом Института науки и искусства Армянской ССР.
Внёс крупный вклад в изучение древней и средневековой истории Армении и Передней Азии, исторической географии, истории Армянской церкви.
Сочинения:
О торговле и городах Армении... Ер., 1930;
Феодализм в Древней Армении. Ер., 1934 (на арм. яз.);
Тигран II и Рим. Ер., 1943;
Критический обзор истории армянского народа. Ер., [1945-1956]. Т. 1-3 (на арм. яз.);
Труды. Ер., 1977-1981. Т. 1-4 (на арм. яз.).