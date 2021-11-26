МАМЕДКУЛИЗАДЕ ДЖАЛИЛ
МАМЕДКУЛИЗАДЕ ДЖАЛИЛ (псевдоним Молла Насреддин) - азербайджанский писатель.
Сын торговца солью.
Окончил тюркское отделение Закавказской учительской семинарии в Гори (1887 год), преподавал в сельских школах. С 1921 года жил в Баку. Издавал сатирический журнал «Молла Насреддин» (выходил с перерывами в 1906-1931 годы), объединивший писателей реалистического направления (Сабир, А. Ахвердов и другие). Участвовал в разработке нового тюркского алфавита на основе латинской графики.
Дебютировал в печати в начале 1900-х годов Рассказ «Почтовый ящик» (1904 год) ознаменовал поворот азербайджанской литературы к остросоциальной проблематике и демократизации языка. Мастер короткого сатирических рассказа: «Цирюльник», «Петушок Пирверди», «Конституция в Иране» (все - 1906 года), «Барашек» (1914 год), «Молла Фазлали» (1916 год). Автор повестей «Пропажа осла» (1894 год, опубликована в 1936 году; из цикла «События в деревне Телячья Башка»), «Уста-Зейнал» (1906 год); сатирических комедий «Мертвецы» (1909 год), «Школа в деревне Телячья Башка» (1921 год), «Сборище сумасшедших» (1936 год) и других.
В центре произведений Мамедкулизаде - психология простого человека, доброго и честного труженика, опутанного религиозными и сословными предрассудками; в придуманном Мамедкулизаде захолустье Данабаш (Телячья Башка) царят дремучее невежество и бесправие, уродующие и оскорбляющие человеческое достоинство. Для творчества Мамедкулизаде характерны простота сюжета, саркастический юмор, метафоричность и экспрессивность языка.
Среди других произведений Мамедкулизаде: аллегорическая пьеса «Книга моей матери» (1919 год), трагифарс «Кеманча» (1920 год, опубликован в 1936 году), фельетоны.
Имя Мамедкулизаде носит азербайджанский город Джалилабад (до 1967 года Астрахан-Базар).
Сочинения:
Избр. произв. Баку, 1966. Т. 1-2;
Четки хана: Повесть и рассказы. М., 1966;
Сборище сумасшедших. М., 1989;
Собр. соч.: В 4 т. Баку, 2004 (на азерб. яз.).