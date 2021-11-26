МАЛЬСАГОВ ЗАУРБЕК КУРАЗОВИЧ

МАЛЬСАГОВ ЗАУРБЕК КУРАЗОВИЧ - ин­гушский язы­ко­вед, пи­са­тель.

Пи­сал на ин­гушском и русском язы­ках.

Из се­мьи во­ен­но­го.

Уча­ст­ник Гра­ж­дан­ской вой­ны 1917-1922 годов . В 1920-1921 годы воз­глав­лял Осо­бую ко­мис­сию по соз­да­нию ин­гушской аз­бу­ки в От­де­ле народного об­ра­зо­ва­ния На­зра­нов­ско­го (Ин­гуш­ско­го) ок­руж­но­го рев­ко­ма. Окон­чил факультет язы­ко­зна­ния и ма­те­риаль­ной куль­ту­ры Ле­нинградского государственного университета (1930 год). В 1924-1935 годы председатель Ин­гуш­ско­го литературного общества. С 1930 года ди­рек­тор Ин­гуш­ско­го (в Орд­жони­кид­зе; с 1934 года Че­че­но-Ин­гуш­ско­го, в Гроз­ном) НИИ ис­то­рии, язы­ка и ли­те­ра­ту­ры.

Раз­ра­бо­тал про­ект ин­гушского ал­фа­ви­та на латинской ос­но­ве, со­ста­вил ряд учеб­ни­ков и пер­вую грам­ма­ти­ку ин­гушского язы­ка с ин­гушско-русским сло­ва­рём в при­ло­же­нии («Ин­гуш­ская грам­ма­ти­ка со сбор­ни­ком ин­гуш­ских слов», 1925 год). Уч­ре­ди­тель и ре­дак­тор (1923-1926 годы) национальной га­зе­ты «Сер­да­ло» («Свет»; на ин­гушском и русском язы­ках). Ос­но­во­по­лож­ник на­учного ис­сле­до­ва­ния на­х­ских язы­ков. Ав­тор ра­бот по язы­ко­зна­нию, фольк­ло­ри­сти­ке и ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нию: «К во­про­су о класс­ных эле­мен­тах в на­хском язы­ке» (1930 год), «Очерк ак­кин­ско­го (ау­хов­ско­го) язы­ка» (1936 год), «Че­чен­ский на­род­ный стих» (1936 год; пер­вое ис­сле­до­ва­ние чечено-ин­гушского фольк­ло­ра).

Cоциально-пси­хо­ло­гические дра­мы Мальсагова («По­хи­ще­ние де­вуш­ки», 1923 год; «Месть», 1927 год) за­ло­жи­ли ос­но­вы ин­гушского национального те­ат­ра.

Пе­ре­во­дил на ин­гушский язык по­эзию М.Ю. Лер­мон­то­ва и других.

Сочинения:

Из­бран­ное. Гроз­ный, 1966;

Из­бран­ное. Наль­чик, 1998.