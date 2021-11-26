МАЛОВ СЕРГЕЙ ЕФИМОВИЧ

МАЛОВ СЕРГЕЙ ЕФИМОВИЧ - российский тюр­ко­лог, член-корреспондент АН СССР (1939 год).

Из се­мьи профессор Ка­зан­ской ду­хов­ной ака­демии. Окон­чил эту ака­де­мию (1904 год) и фа­куль­тет восточных язы­ков Санкт-Пе­тербургского университета (арабо-персидско-турецкий раз­ряд; 1909 год).

В 1909-1911, 1913-1914 годы в экс­пе­ди­ци­ях в Западном и Центральном Ки­тае: со­брал об­шир­ный ма­те­ри­ал по язы­кам, фольк­ло­ру, эт­но­гра­фии различных групп уй­гу­ров; об­на­ру­жил и при­об­рёл ряд письменных па­мят­ни­ков, в том числе (в провинции Гань­су) древнеуй­гур­скую ру­ко­пись сут­ры «Ал­тун ярук» («Зо­ло­той блеск») - пе­ре­во­да с китайского языка буд­дий­ско­го ве­ро­учи­тель­но­го со­чи­не­ния [из­дал её в 1913-1917 годы вме­сте с В.В. Рад­ло­вым, с ко­то­рым очень сбли­зил­ся в го­ды учё­бы в Санкт-Пе­тер­бур­ге (Пет­ро­гра­де) и под влия­ни­ем ко­то­ро­го во мно­гом сло­жи­лись его на­учные взгля­ды].

В 1916 году в Пет­роградском университете сдал эк­за­мен на зва­ние ма­ги­ст­ра сло­вес­но­сти и вер­нул­ся в Ка­зань , где до 1922 года ра­бо­тал в ка­че­ст­ве при­ват-до­цен­та в университете и ря­де других учеб­ных и на­учных уч­реж­де­ний. С 1922 года в Пет­ро­гра­де (Ле­нин­гра­де). Пре­по­да­вал в университете (профессор, заведующий ка­фед­рой тюркской фи­ло­ло­гии). С 1923 года (по при­гла­ше­нию Н.Я. Мар­ра) в Яфе­ти­че­ском институте (по­зд­нее - Институт язы­ка и мыш­ле­ния, Ле­нинградское от­де­ле­ние Института язы­ко­зна­ния АН СССР; смотри в статье Лин­гвис­ти­че­ских ис­сле­до­ва­ний ин­сти­тут), несколько лет ру­ко­во­дил сек­то­ром тюркских язы­ков; бу­ду­чи не со­гла­сен с кон­цеп­ция­ми сто­рон­ни­ков «Но­во­го уче­ния о язы­ке», в 1931 году уво­лил­ся из института, ра­бо­тал биб­лио­те­ка­рем Государственной пуб­лич­ной библиотеки имени М.Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на (смотри Рос­сий­ская на­цио­наль­ная биб­лио­те­ка), вер­нул­ся в институт в 1933 году. В 1943-1945 годы в эва­куа­ции в Алма-Ате, профессор Ка­захского государственного университета и Ка­захского пе­да­го­гического института. По окон­ча­нии вой­ны про­дол­жил ра­бо­ту в Институте язы­ко­зна­ния и Ле­нинградском университете.

Малов внёс вклад в из­уче­ние ма­ло­ис­сле­до­ван­ных на начало XX века жи­вых тюркских язы­ков и диа­лек­тов, главным образом Центральной Азии, а так­же яв­лял­ся круп­ней­шим, вслед за В.В. Рад­ло­вым и В. Л. Том­се­ном, зна­то­ком и ис­сле­до­ва­те­лем древнетюркских па­мят­ни­ков различных сис­тем пись­ма и раз­ной кон­фес­сио­наль­ной при­над­леж­но­сти - ру­ни­че­ских, уйгу­ро- и ара­бо­пись­мен­ных, ма­ни­хей­ских, не­сто­ри­ан­ских и других [пе­ре­во­ды ря­да из них изданы в книге «Об­раз­цы древ­не­ту­рец­кой (древ­не­тю­рк­ской) пись­мен­но­сти», 1926 год, - про­об­ра­зе хре­сто­ма­тий Малова 1951, 1952 и (по­сме­рт­но из­дан­ной) 1959 годов].

Малов - также ав­тор ра­бот по фольк­ло­ру, эт­но­гра­фии и ис­то­рии тюркских на­ро­дов Ки­тая, Мон­го­лии, Средней Азии, Ка­зах­ста­на , Си­би­ри и По­вол­жья.

Раз­ра­бо­тал ори­ги­наль­ную (но до­ста­точ­но спор­ную) клас­си­фи­ка­цию тюрк­ских язы­ков, рас­пре­де­лив их, в за­ви­си­мо­сти от сте­пе­ни со­хран­но­сти в них древ­них форм и слов, на груп­пы «древ­не­й­ших», «древ­них», «но­вых» и «но­вей­ших».

В те­че­ние дли­тель­но­го вре­ме­ни составлял кар­то­те­ку по тюркским па­мят­ни­кам, став­шую ос­но­вой «Древ­не­тюрк­ско­го сло­ва­ря» (1969 год). Под­го­то­вил к из­да­нию книгу В.В. Рад­ло­ва «Па­мят­ни­ки уй­гур­ско­го язы­ка» (1928 год).

В 1930-х годах уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке ал­фа­ви­тов и ор­фо­гра­фических пра­вил для тюркских язы­ков на­ро­дов СССР.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на.

Сочинения:

Па­мят­ни­ки древ­не­тю­рк­ской пись­мен­но­сти. Те­кс­ты и ис­сле­до­ва­ния. М.; Л., 1951;

Ени­сей­ская пись­мен­ность тюр­ков. Те­кс­ты и пе­ре­во­ды. М.; Л., 1952;

Уй­гур­ский язык. Ха­мий­ское на­ре­чие. Тек­сты, пе­ре­во­ды, сло­варь. М.; Л., 1954;

Лоб­нор­ский язык. Тек­сты, пе­ре­во­ды, сло­варь. Фр., 1956;

Язык жел­тых уй­гу­ров. Сло­варь и грам­ма­ти­ка. А.-А., 1957;

Па­мят­ни­ки древ­не­тюрк­ской пись­мен­но­сти Мон­го­лии и Кир­ги­зии. М.; Л., 1959;

Уй­гур­ские на­ре­чия Синь­цзя­на. Тек­сты, пе­ре­во­ды, сло­варь. М., 1961;

За­мет­ки о ка­ра­кал­пак­ском язы­ке. Ну­кус, 1966;

Язык жел­тых уй­гу­ров. Тек­сты и пе­ре­во­ды. М., 1967.