МАКСАКОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА

МАКСАКОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА - российская пе­ви­ца (мец­цо-со­пра­но), народная артистка СССР (1971 год).

Мать Л.В. Мак­са­ко­вой.

Учи­лась в Ас­т­ра­хан­ском музыкальном училище. С 1919 года со­ли­ст­ка опер­ной труп­пы в Ас­т­ра­ха­ни, де­бю­ти­ро­ва­ла в пар­тии Оль­ги («Ев­ге­ний Оне­гин» П.И. Чай­ков­ско­го ). Уче­ни­ца (с 1921 года) и же­на Мак­си­ми­лиа­на Кар­ло­ви­ча Мак­са­ко­ва (1869 год, Бу­ко­ви­на - 26 марта 1936 года, Мо­ск­ва) - российская пев­ца и ре­жис­сё­ра австрийского про­ис­хож­де­ния. В 1923-1924, 1928-1953 годах со­ли­ст­ка московского Боль­шо­го те­ат­ра, в 1925-1927 годах - Ле­нинградской те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та. В 1938-1941 годах уча­ст­во­ва­ла в спек­так­лях Государственного ан­самб­ля опе­ры под руководством И.С. Коз­лов­ско­го .

В фор­ми­ро­ва­нии творческой ин­ди­ви­ду­аль­но­сти Мак­са­ко­вой боль­шую роль сыг­рал Н. С. Го­ло­ва­нов.

Сре­ди луч­ших пар­тий: Ма­ри­на Мни­шек (Государственная премия СССР, 1949 год) и Мар­фа (Государственная премия СССР, 1951 год) в опе­рах «Бо­рис Го­ду­нов» и «Хо­ван­щи­на» М.П. Му­сорг­ско­го; Лель, Лю­ба­ша, Ган­на («Сне­гу­роч­ка», «Цар­ская не­вес­та», «Май­ская ночь» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва); Кла­ри­че («Лю­бовь к трём апель­си­нам» С.С. Про­кофь­е­ва), Ал­маст (од­но­именная опе­ра А.А. Спен­диа­ро­ва; пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца, Мо­ск­ва, 1930 год), Кар­мен (од­но­именная опе­ра Ж. Би­зе), Ор­тру­да («Ло­эн­грин» Р. Ваг­не­ра), Ам­не­рис («Аи­да» Дж. Вер­ди).

В кон­церт­ном ре­пер­туа­ре пе­ви­цы - ро­ман­сы и пес­ни М.И. Глин­ки, А.С. Дар­го­мыж­ско­го , М.А. Ба­ла­ки­ре­ва, осо­бен­но мно­го - Чай­ков­ско­го, русские городские ро­ман­сы и народные пес­ни, во­каль­ные цик­лы Р. Шу­ма­на.

Мно­го га­ст­ро­ли­ро­ва­ла по СССР, вы­сту­па­ла в Тур­ции (1935 год), Поль­ше (1936 год), Фин­лян­дии (1950 год), ГДР (1968-1969 годы).

В 2003 году вы­пу­ще­но со­б­ра­ние ау­дио­за­пи­сей Мак­са­ко­вой.