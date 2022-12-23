МАХАЙСКИЙ, ЯН-ВАЦЛАВ

Махайский, Ян-Вацлав (15[27].12.1866, посад Буск Келецкой губ. — 19.02.1926, Москва) — публицист, политический деятель. Один из основоположников теории «революции управленцев» («нового класса»). В 1886 окончил гимназию в г. Кельце, поступил на медицинский факультет Варшавского университета, но в 1891 добровольно оставил его, примкнув к польским социалистам. В июне 1892 арестован за провоз революционных прокламаций через границу, вскоре приговорен к двум годам тюремного заключения. В 1895—1900 отбывал ссылку в г. Вилюйск. В 1898—1900 написал памфлет «Умственный рабочий», в котором рассматривал социал-демократию как выразителя социально-экономических интересов класса «умственных рабочих» (интеллигенции), идущего на смену капиталистам и стремящегося установить «государственный социализм». В рамках данного строя собственником средств производства станет государство, управляемое интеллигентами. Призывал рабочих «физического труда» бороться за равный уровень заработной платы, который дал бы им возможность обеспечить своим детям высшее образование. Наиболее результативным методом революционной борьбы считал всеобщие экономические стачки. Признавал также экономический террор, бунты, экспроприации. Рабочая революция, ниспровергающая власть интеллигенции и буржуазии, должна была пройти в форме всеобщей стачки, перерастающей в восстание. Единственной приемлемой формой организации рабочих признавал «рабочий заговор» (подпольные рабочие союзы). С 1903 в эмиграции. В 1899—1911 в России действовали немногочисленные, но активные кружки его последователей, «махаевцев». В 1906 возвращается в Россию, руководит группой «Рабочий заговор» в Санкт-Петербурге. С 1907 снова в эмиграции. В январе 1908 редактор журнала «Рабочий заговор» (Женева). После Февральской революции 1917 вернулся в Россию. В июне 1918 — редактор журнала «Рабочая революция» (Москва). Оценивал большевистский режим как диктатуру низших слоев интеллигенции. Призывал рабочих захватывать фабрики и заводы, добиваться установления максимума доходов и равной оплаты труда. В конце 1918 отходит от политической деятельности и до своей смерти работает техническим редактором в журнале ВСНХ «Народное хозяйство».

Соч. : Умственный рабочий. New York–Baltimor, 1968.

Лит. : Иванов-Разумник Р. В. Что такое «махаевщина». К вопросу об интеллигенции. СПб., 1908; Горев Б. И. Аполитические и антипарламентские группы // Общественное движение в России в начале XX века. Т. III. Кн. 5. Партии — их состав, развитие и проявление в массовом движении, на выборах и в думе / Под ред. Л. Мартова, П. Маслова, А. Потресова. СПб., 1914; Сыркин Л. Махаевщина. М.–Л., 1931; Nomad M. Aspects of Revolt. New York, 1959; Shatz M. Jan Waclaw Machajskij: A Radical Critic of Russian Intelligentsia and Socialism. Pittsburgh, 1989; Кривенький В. В. Махаевщина // Политические партии России. Конец XIX — начало XX века. Энциклопедия. М., 1996; Его же. Махайский // Политические партии России. Конец XIX — начало XX века. Энциклопедия. М., 1996; Скирда А. Социализм интеллектуалов. Париж, 2008; Рублев Д. И. «Науко-политическое сословие» и «диктатура интеллектуалов». М., 2020. Д. И. Рублев.