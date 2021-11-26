ЛИСИЦКИЙ ЛАЗАРЬ МАРКОВИЧ
ЛИСИЦКИЙ ЛАЗАРЬ МАРКОВИЧ (псевдоним Эль Лисицкий, с 1920 года) - российский график, дизайнер, архитектор, теоретик архитектуры.
Учился у Ю.М. Пэна в Витебске (середина 1900-х годов) и на архитектурном факультете Высшей технической школы в Дармштадте (1909-1914 годы), в Рижском политехническом институте, эвакуированном в Москву (1915-1916 годы). После 1917 года был одним из организаторов выставок профессионального еврейского искусства; работал в Художественной секции Московского совета депутатов и в Отделе ИЗО Наркомпроса (1918). По его эскизу исполнено первое знамя ВЦИК (1918). В ранних графических работах Лисицкого (1910-е годы) ещё заметно влияние русского модерна; иллюстрации и оформление ряда книг на идише в 1917-1923 годах («Пражская легенда» М. Бродерзона, 1917, и др.) сочетают стилистику русского кубофутуризма с приёмами народного лубка.
С мая 1919 года Лисицкий работал в Витебске, руководил архитектурной мастерской и мастерской печатной графики в Народном художественном училище, возглавляемом М.З. Шагалом. После приезда в Витебск К.С. Малевича стал приверженцем супрематизма. Активный член объединения Уновис («Утвердители нового искусства»), возникшего в Витебске в 1919 году. Создавал панно и плакаты, сочетавшие супрематическую беспредметность и агитационную направленность («Клином красным бей белых», 1919), в 1920 году оформил (совместно с др.) «Альманах Уновис № 1» и спроектировал «фигурины» к кубофутуристической опере «Победа над Солнцем» (текст А.Е. Кручёных и В.В. Хлебникова, музыка М.В. Матюшина), задумав эту постановку (не осуществлена) как «электромеханическое шоу» с исполнителями-марионетками. В Витебске Лисицкий изобрёл и развил собственный вариант трёхмерных супрематических композиций - «проунов» («проектов утверждения нового»), называя их «пересадочными станциями от живописи к архитектуре»; по мысли автора, они синтезировали методы супрематизма и конструктивизма. В 1919-1920 годах написал большое количество живописных «проунов», часть из которых была переведена в графическую форму и издана в виде литографий (1921 и 1923 годы).
В конце 1920 года Лисицкий переехал в Москву; участвовал в работе Института художественной культуры (Инхук). Осенью 1921 года был командирован в Берлин; сыграл большую роль в установлении связей между постреволюционным русским авангардизмом и европейскими новаторами - в особенности берлинскими мастерами дадаизма, группой «Де Стейл» и Баухаузом. Участвовал в общеевропейском движении конструктивизма, реализовывая свои представления о коммуникативной роли дизайна как интернационального языка, понятного вне форм словесного общения. В 1922 году издавал (совместно с И.Г. Эренбургом) журнал «Вещь. Object. Gegenstand» (на русском, французском и немецком языках); активно сотрудничал в издании журналов «Broom» (Берлин, 1922), «De Stijl» (Амстердам, 1922), «G» (совместно с Л. Мис ван дер Роэ, Берлин, 1922-1923 годы), «Merz» (совместно с К. Швиттерсом, Берлин, 1923-1924 годы), «ABC» (совместно с М. Стамом, Швейцария, 1925). В Берлине изданы его книги «Супрематический сказ про два квадрата в шести постройках» (для детей; 1922); также «Для голоса» В.В. Маяковского (1923), где Лисицким впервые применены методы визуально-пространственного конструирования книги. В 1923 году работал в Голландии, читал доклады о русском искусстве; в 1924 году выставил в Вене проект передвижной «Ленинской трибуны» (переработка проекта «Трибуны для площади», 1920, восходившего к утопическим идеям Уновиса). В 1924 году в рамках Большой берлинcкой художественной выставки сконструировал «зал проунов» - первую конструктивистскую попытку воплощения форм станковой картины в реальном пространстве. Несколько месяцев лечился от туберкулёза в Швейцарии (1924-1925 годы), где приступил к проектированию «горизонтального небоскрёба», создал дизайнерское оформление для фирмы «Пеликан».
Вернувшись в Москву (в июне 1925 года), Лисицкий вступил в Ассоциацию новых архитекторов (АСНОВА); ему принадлежит ряд архитектурных проектов (текстильного комбината, дома-коммуны, яхт-клуба, комплекса издательства «Правда» и др.). Создал макет сценические установки для пьесы «Хочу ребёнка» С.М. Третьякова (1930, режиссер В.Э. Мейерхольд, Театр имени Мейерхольда; постановка не осуществлена). Писал статьи и трактаты, пропагандирующие новую визуальную культуру. Работал в области фотографии, используя методы монтажа и фотограммы; создавал портреты (К. Швиттерса, Х. Арпа и др.), применял фотографию в качестве элемента книжного оформления, плакатов, дизайнерских проектов. Преподавал во Вхутемасе - Вхутеине (1921 и с 1925 года; профессор).
Работа Лисицкого над оформлением Всесоюзной полиграфичкеской выставки в Москве (1927), спроектированным и осуществлённым с широким использованием технических и инженерных достижений, ознаменовала появление в СССР самой профессии дизайнера выставок. Известны его разработки оформления советских павильонов на международных выставках - печати («Пресса») в Кёльне (1928), гигиены в Дрездене (1930), пушнины в Лейпциге (1930), торговли в Белграде (1940-1941 годы; не состоялась). В 1935 году назначен главным художником ВСХВ, трудился над проектом Главного павильона. В 1930-е годы продолжал работать в области книжного и журнального дизайна (альбомы «15 лет СССР», «15 лет РККА», «СССР строит социализм» и др.); в 1932-1941 годах художник журнала «СССР на стройке». После начала Великой Отечественной войны создал ряд антифашистских плакатов.
Иллюстрации:
Л.М. Лисицкий. Иллюстрация к еврейской народной сказке «Козочка». Цветная литография. 1919. Архив БРЭ.
Сочинения:
Die Kunstismen - Les Ismes de l’art - The Isms of art. Z., 1925 (with H. Arp). Basel, 1990;
Russland: Die Rekonstruktion der Architektur in der Sowjetunion. W., 1930.