ЛЕНТУЛОВ АРИСТАРХ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЛЕНТУЛОВ АРИСТАРХ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский живописец и сценограф.

Ро­дил­ся в се­мье сель­ско­го свя­щен­ни­ка; учил­ся в ду­хов­ном училище и се­ми­на­рии (1889-1898 годы), за­тем в ху­дожественных учи­ли­щах в Пен­зе (1898-1900, 1905-1906 годы) и Кие­ве (1901-1905 годы), в сту­дии Д.Н. Кар­дов­ско­го в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1906-1907 годы); в 1911-1912 годах - в ака­де­мии «Ла Па­летт» в Па­ри­же у А. Ле Фо­ко­нье. Жил в Мо­ск­ве (с 1909 года). Уча­ст­ник вы­ста­вок «Ве­нок-Сте­фа­нос» (1909 год, Мо­ск­ва и Санкт-Пе­тер­бург), Сою­за рус­ских ху­дож­ни­ков (1909-1910 годы), «Ми­ра ис­кус­ст­ва» (1910-1912, 1921-1922 годы). Один из ор­га­ни­за­то­ров объ­е­ди­не­ния «Буб­но­вый ва­лет» и по­сто­ян­ный уча­ст­ник его вы­ста­вок.

Центральная те­ма твор­че­ст­ва Лентулова - ста­рая русская ар­хи­тек­ту­ра, пред­став­лен­ная в ди­на­мич­ных рит­мах и ку­бо­фу­ту­ри­стических сдви­гах. Бу­ду­чи од­ним из яр­ких пред­ста­ви­те­лей «московского се­зан­низ­ма», со­еди­нил сис­те­му де­ко­ра­тив­но­го ку­биз­ма с русским фольк­ло­ром; ис­пы­тал влия­ние не­оп­ри­ми­ти­виз­ма. Лентулов об­ла­дал уни­каль­ным ко­ло­ри­стическим да­ром, экс­пе­ри­мен­ти­ро­вал в об­лас­ти цве­то­вых гар­мо­ний («цве­то­ди­на­ми­ки»); был соз­да­те­лем так называемого ор­не­из­ма (ма­не­ры ук­ра­шать по­лот­на ку­соч­ка­ми цвет­ной зо­ло­чё­ной и се­реб­ря­ной бу­ма­ги). Сре­ди основных про­из­ве­де­ний - кар­ти­ны-пан­но «Мо­ск­ва», «Ва­си­лий Бла­жен­ный» (обе 1913 года), «Звон. Ко­ло­коль­ня Ива­на Ве­ли­ко­го» (1915 год), «У Ивер­ской» (1916 год; все - ГТГ). Ра­бо­тал в жан­ре порт­ре­та («Ав­то­порт­рет в крас­ном», 1908-1909 годы, ГРМ; ак­три­сы А.С. Хох­ло­вой, 1919 год, ГТГ, и др.). По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года оформ­лял ре­во­люционные празд­не­ст­ва в Мо­ск­ве (Те­ат­раль­ную площадь в 1918 году); член АХРР (1926-1927 годы), Общества московских ху­дож­ни­ков (1928-1932 годы, с 1929 года председатель общества). В 1930-е годы со­вер­шал творческие по­езд­ки на Днеп­ро­гэс, в Днеп­ро­пет­ровск и др. Жи­во­пис­ная ма­не­ра его позд­них ра­бот ста­но­вит­ся бо­лее реа­ли­стич­ной и мяг­кой («Солн­це над кры­ша­ми», 1928 год, ГРМ).

Де­ко­ра­тив­ный стиль те­ат­раль­ных ра­бот Лентулова 1910-х годов бли­зок его стан­ко­во­му твор­че­ст­ву и скла­ды­вал­ся под влия­ни­ем ку­бо­фу­ту­риз­ма; офор­мил ряд спек­так­лей в Мо­ск­ве: «Винд­зор­ские про­каз­ни­цы» У. Шек­спи­ра (1915-1916 годы, Ка­мер­ный те­атр), «Про­ме­тей» на музыку А.Н. Скря­би­на в Боль­шом те­ат­ре (1918 год), «Не­зна­ком­ка» А.А. Бло­ка (1918 год, ка­фе «Пит­то­реск»), ряд опер. В позд­ней сце­но­гра­фии Лентулова но­вые реа­ли­стические прин­ци­пы оформ­ле­ния со­че­та­лись с ус­лов­но­стью объ­ём­но-про­стран­ст­вен­но­го ре­ше­ния, ди­на­мическими эф­фек­та­ми ос­ве­ще­ния («Ис­пан­ский свя­щен­ник» Ф. Бо­мон­та и Дж. Флет­че­ра, 1934 год, МХАТ 2-й; «Ку­бан­цы» В. Рот­ко, 1938 год, БДТ, и др.). Пре­по­да­вал в ГСХМ - Вху­тема­се - Вху­теи­не (1918-1930 годы, профессор) и в МХИ (1937-1943 годы). В 1986 году в Пен­зен­ской КГ соз­дан ме­мо­ри­аль­ный му­зей Лен­ту­ло­ва.