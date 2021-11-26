ЛЕМКЕ Михаил Константинович

Историк, журналист, общественный деятель.

Окончил 2-е Константиновское военное училище (1893). С 1893 по 1898 на военной службе. После отставки занимался журналистикой, издательским делом, управляющий в издательстве М.В. Пирожкова. Активно сотрудничал с представителями земского движения и «Союзом освобождения». В русско-японскую войну был мобилизован в армию. С 1906 редактор журнала «Книга», управляющий типографией и книжным складом М.М. Стасюлевича. В годы Первой русской революции эволюционировали от левого либерализма в сторону социал-демократии. В 1914 мобилизован в армию, в 1915 служил переводчиком в Бюро печати ставки Верховного главнокомандующего и штаб-офицером. Оставил знаменитые воспоминания «250 дней в царской ставке» (впервые опубликованы в 1920), в которых раскрывал подробности жизни на фронте и деятельность в качестве Верховного главнокомандующего Николая II и высшего российского генералитета.

В 1917 управляющий Экспедицией заготовления государственных бумаг. Поддержал большевиков. В 1918 сотрудник Наркомпроса. С 1920 соредактор журнала «Книга и революция». Учредитель и председатель «Общества изучения истории освободительного и революционного движения в России» (1920). С 1922 директор треста «Петропечать». В 1922 вступил в РКП (б).

Один из крупнейших специалистов первой четверти XX в. по истории общественного и революционного движения. Первый исследователь истории цензуры. Под его редакцией вышло первое «Полное собрание сочинений Н.А. Добролюбова » (СПб., 1911. Т. 1-4) и «Полное собрание сочинений и писем А.И. Герцена » (Пг., 1915-1925. Т. 1-22). Считал что Герцен эволюционировал от романтизма к синтезу славянофильства и западничества.

Сочинения:

Эпоха цензурных реформ 1859-1865 гг. СПб., 1903;

Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб., 1904;

Политические процессы М.И. Михайлова, Д.И. Писарева и Н.Г. Чернышевского. СПб., 1907;

Николаевские жандармы и литература. 1826-1855 гг. СПб., 1908;

Очерки освободительного движения «шестидесятых годов». СПб., 1908.