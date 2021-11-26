ЛАТВИЙСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ЛАТВИЙСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ - один из ста­рей­ших и круп­ней­ших му­зе­ев под от­кры­тым не­бом в Ев­ро­пе.

Ос­но­ван в 1924 году; рас­по­ло­жен на бе­ре­гу озера Юг­лас. Соз­да­вал­ся на сред­ст­ва го­су­дар­ст­ва, об­щественных ор­га­ни­за­ций и по­жерт­во­ва­ния ча­ст­ных лиц. От­крыт для по­се­ти­те­лей в 1932 году. К началу Второй ми­ро­вой вой­ны в му­зее бы­ло соз­да­но 4 сек­то­ра со­от­вет­ст­вен­но куль­тур­но-ис­то­рическим об­лас­тям Лат­вии (Вид­зе­ме, Лат­га­ле, Кур­зе­ме и Зем­га­ле). В 1964 году при­нят ге­не­раль­ный план раз­ви­тия му­зея.

Об­щая площадь около 100 га, на­счи­ты­ва­ет­ся свыше 120 по­стро­ек. В му­зее пред­став­ле­на со­ци­аль­ная и ма­те­ри­аль­ная куль­ту­ра поч­ти всех сло­ёв на­се­ле­ния и эт­нических групп Лат­вии. Сре­ди экс­по­на­тов - кре­сть­ян­ские усадь­бы, об­щественные по­строй­ки [в т. ч. вал­ми­ер­ская жи­лая ри­га-шко­ла, лат­галь­ская пра­во­слав­ная цер­ковь из мес­теч­ка Ро­гов­ка, лю­те­ран­ская цер­ковь из кур­зем­ско­го мес­теч­ка Ус­ма (по­строй­ка 1704 год), мо­лель­ный дом брат­ско­го при­хо­да из Ме­жу­ли и др.], мас­тер­ские, вет­ря­ные мель­ни­цы, куз­ни­цы, пе­чи гон­ча­ров и смо­ло­ку­ров, кре­сты-рас­пя­тия (кру­ци­фик­сы), кор­чма Прие­де (по­строй­ка 1780 года), ко­то­рая ра­бо­та­ет на тер­ри­то­рии му­зея и се­го­дня. Боль­шин­ст­во рес­тав­ри­ро­ван­ных по­стро­ек воз­ве­де­но в XVII-XIX веках. Здесь про­во­дят­ся вы­став­ки, кон­цер­ты эт­но­гра­фических ан­самб­лей и ор­ган­ной му­зы­ки (в Усм­ской церк­ви), еже­год­ная рес­пуб­ли­кан­ская яр­мар­ка из­де­лий мас­те­ров при­клад­но­го ис­кус­ст­ва.

Иллюстрация:

Вет­ря­ная мель­ни­ца гол­ланд­ско­го ти­па из лат­галь­ско­го име­ния Па­кал­ны. Лат­вий­ский эт­но­гра­фи­че­ский му­зей (Ри­га). Архив БРЭ.

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