ЛАТВИЙСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ЛАТВИЙСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ - один из старейших и крупнейших музеев под открытым небом в Европе.
Основан в 1924 году; расположен на берегу озера Юглас. Создавался на средства государства, общественных организаций и пожертвования частных лиц. Открыт для посетителей в 1932 году. К началу Второй мировой войны в музее было создано 4 сектора соответственно культурно-историческим областям Латвии (Видземе, Латгале, Курземе и Земгале). В 1964 году принят генеральный план развития музея.
Общая площадь около 100 га, насчитывается свыше 120 построек. В музее представлена социальная и материальная культура почти всех слоёв населения и этнических групп Латвии. Среди экспонатов - крестьянские усадьбы, общественные постройки [в т. ч. валмиерская жилая рига-школа, латгальская православная церковь из местечка Роговка, лютеранская церковь из курземского местечка Усма (постройка 1704 год), молельный дом братского прихода из Межули и др.], мастерские, ветряные мельницы, кузницы, печи гончаров и смолокуров, кресты-распятия (круцификсы), корчма Приеде (постройка 1780 года), которая работает на территории музея и сегодня. Большинство реставрированных построек возведено в XVII-XIX веках. Здесь проводятся выставки, концерты этнографических ансамблей и органной музыки (в Усмской церкви), ежегодная республиканская ярмарка изделий мастеров прикладного искусства.
Иллюстрация:
Ветряная мельница голландского типа из латгальского имения Пакалны. Латвийский этнографический музей (Рига). Архив БРЭ.