КУПРЕЯНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

КУПРЕЯНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - Российский график.

Учил­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге у А. П. Ост­ро­умо­вой-Ле­бе­де­вой (1912-1917 годы), в сту­ди­ях Д. Н. Кар­дов­ско­го (1912–14 год) и К. С. Пет­ро­ва-Вод­ки­на (1914-1916 годы). С 1922 года жил в Мо­ск­ве. Член объ­е­ди­не­ний Об­ще­ст­во ху­дож­ни­ков-стан­ко­вис­тов (ОСТ) и «Че­ты­ре ис­кус­ст­ва» (середина 1920-х годов). Ра­бо­тал в раз­ных гра­фических ма­не­рах и тех­ни­ках (кси­ло­графия, ли­то­гра­фия , ак­ва­рель, ри­су­нок) в об­лас­ти ил­лю­ст­ра­ции и книж­но­го оформ­ле­ния, со­труд­ни­чал с са­ти­рическими жур­на­ла­ми «Без­бож­ник», «Кро­ко­дил», журналом «Пио­нер» и другими.

В ран­них кси­ло­гра­фи­ях («Бро­не­ви­ки», 1918 год; «Крей­сер Ав­ро­ра», 1923 год) и ри­сун­ках (се­рии «Же­лез­но­до­рож­ные пу­ти», 1927 год, «Бал­т­флот», 1932 год, обе - ГТГ) не­по­сред­ст­вен­ность и экс­прес­сив­ность со­че­та­ют­ся с точ­но­стью пе­ре­да­чи на­ту­ры. Вы­пол­нял так­же за­ри­сов­ки на бы­то­вые те­мы («Ко­фей­ня на пля­же», 1925 год, и другие), пей­за­жи, от­ме­чен­ные жи­во­пис­но­стью, бо­гат­ст­вом то­наль­ных пе­ре­хо­дов (се­рии ак­ва­ре­лей «Ве­че­ра в Се­ли­ще», «Ста­да», 1926-1929 годы; ГТГ, ГМИИ, ГРМ). Купреянов был в чис­ле отечественных гра­фи­ков, раз­ра­ба­ты­вав­ших то­но­вую пси­хо­ло­гическую ил­лю­ст­ра­цию (к про­из­ве­де­ни­ям Н. А. Не­кра­со­ва , В. В. Мая­ков­ско­го, М. Горь­кого, А. А. Фа­дее­ва и другими). Пре­по­да­вал в Мо­ск­ве - в Выс­шем институте фо­то­гра­фии и фо­то­тех­ни­ки (начало 1920-х годов), Вху­те­ма­се - Вху­теи­не (профессор, 1922-1930 годы) и По­ли­гра­фическом институте (1930-1933 годы); сре­ди уче­ни­ков - М. В. Ку­прия­нов , Н. А. Со­ко­лов, А. М. Лап­тев.

Сочинения:

Ли­те­ра­тур­но-ху­до­же­ст­вен­ное на­сле­дие. М., 1973 год