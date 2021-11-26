КУЛИШ МИКОЛА

КУЛИШ МИКОЛА - украинский драматург .

Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой (с 1915 года) и Гра­ж­данской войн ы 1917-1922 годов. С 1925 года жил в Харь­ко­ве. Один из ли­де­ров на­цио­наль­но­го литературно-идео­ло­гического дви­же­ния, на­зван­но­го впо­след­ст­вии «Рас­стре­лян­ным Воз­ро­ж­де­ни­ем»; в 1926-1928 годах пре­зи­дент «Воль­ной ака­де­мии про­ле­тар­ской ли­те­ра­ту­ры» (Вільна Академія Пролетарської Літератури, ВАПЛIТЕ), раз­гром­лен­ной по ука­за­нию И. В. Ста­ли­на . Аре­сто­ван в 1934 году, рас­стре­лян; реа­би­ли­ти­ро­ван в 1956 году.

Пер­вые литературные опы­ты Кулиша от­но­сят­ся к школь­ным го­дам (сти­хи, фель­е­то­ны, эпи­грам­мы). Как дра­ма­тург де­бю­ти­ро­вал пье­сой на русском языке. «На рыб­ной лов­ле» (1913 год), впо­след­ст­вии пе­ре­ра­бо­тан­ной в ко­ме­дию, гра­ни­ча­щую с тра­ги­фар­сом, «Так по­гиб Гус­ка» («Отак за­ги­нув Гус­ка», 1925 год, 2-я редакция - 1932 год, издан в 1960 году).

В дра­ма­тур­гии Кулиша от­ра­зи­лись тра­гические со­бы­тия эпо­хи: фи­зическое и ду­хов­ное вы­ми­ра­ние украинского по­сле­ре­во­лю­ци­он­но­го се­ла, го­лод [три­ло­гия «97» (поставлена в 1924 году, издана в 1926 году), «Ком­му­на в сте­пях» («Ком­му­на в сте­пах», поставлена в 1925 году, издана в 1931 году), «Про­щай, се­ло!» (1933 год)], пе­ре­ро­ж­де­ние сов. эли­ты («Зо­на», 1926 год), крах со­ци­аль­ных ил­лю­зий и уто­пий [«На­род­ный Ма­ла­хий» («На­род­ний Ма­ла­хiй», 1927 год, 2-я редакция - 1929 год), «Мак­ле­на Гра­са» (поставлена в 1932 году)]. Дра­ма гражданского и национального рас­ко­ла, па­губ­ность ре­во­люционного фа­на­тиз­ма по­ка­за­ны в пье­се «Па­те­ти­че­ская со­на­та» [«Па­те­тич­на со­на­та», 1929 год; по­ста­нов­ка А. Я. Таи­ро­ва в Московском Ка­мер­ном те­ат­ре (1931 год) с уча­сти­ем А. Г. Ко­онен и Ф. Г. Ра­нев­ской].

Са­ти­рич. пье­сы Кулиша тя­го­те­ют к тра­ги­фар­су: «Ху­лий Ху­ри­на» («Ху­лій Ху­ри­на», 1926 год), «Ми­на Ма­зай­ло» (1929 год, то­гда же по­став­ле­на А. С. Кур­ба­сом в те­ат­ре «Бе­резіль», Харь­ков). Дра­ма­тур­гию Кулиша от­ли­ча­ет стрем­ле­ние к жан­ро­во-сти­ли­стическим экс­пе­ри­мен­там; национальная реа­ли­стическая тра­ди­ция со­че­та­ет­ся со сце­ническими фор­ма­ми ев­ропейского мо­дер­низ­ма , эле­мен­та­ми гро­те­ска и аб­сур­диз­ма.

Сочинения:

Пье­сы. Москва, 1980 год;

Тво­ри. Київ, 1990 год. Тома 1-2.