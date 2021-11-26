КРУЧЁНЫХ АЛЕКСЕЙ ЕЛИСЕЕВИЧ

Поэт-футурист, теоретик искусства, художник.

Родился в пос. Оливское Херсонской губернии в семье крестьян. В 1892 году семья переехала в Херсон. В 1902 году будущий футурист поступил в Одесское художественное училище и в 1906 году получил диплом учителя рисования. В училище Крученых познакомился с Давидом Бурлюком, под влиянием которого в 1907 году уехал в Москву. Там он работал как иллюстратор юмористических журналов. В 1909 году Крученых впервые экспонировал свои работы на художественных выставках: "Импрессионисты" в Санкт-Петербурге и "Венок" в Херсоне. 1910 году в херсонской газете "Родной край" впервые были опубликованы его стихи, а также серия карикатур "Вся Москва".

С 1912 года он стал активно сотрудничать с группой кубофутуристов "Гилея" , возглавляемой Бурлюком, был в числе подписавшихся под манифестом футуристов "Пощечина общественному вкусу". В соавторстве с В. Хлебниковым Крученых написал свою первую поэму "Игра в аду", книгу стихов "Мирсконца" и либретто футуристической оперы "Победа над Солнцем" (1913). Кроме того, он печатался в альманахах футуристов "Садок судей", "Трое", "Дохлая луна".

Крученых стал родоначальником особого типа футуристических изданий - литографских книг, рисунки и текст которых создавались самим автором или приглашенными художниками. Такие издания сами по себе представляли произведение синтетического искусства, сближая поэзию с живописью, а рукописный текст позволял читателю приблизиться к автору стихов. В 1912 году Крученых создал издательство "ЕУЫ", в котором издавал свои книги. Их оформителями стали такие художники как М. Ларионов , Н. Гончарова , К. Малевич, В. Татлин , Н. Кульбин .

В 1913 году наряду с М.В. Матюшиным и К.С. Малевичем участвовал в Первом всероссийском съезде футуристов. В 1913 году вышел в свет сборник стихов А.Крученых - "Помада", в который входило первое "заумное" стихотворение автора - "Дыр бул щыл...". Концепция "зауми" была сформулирована им в "Декларации слова как такового". Он рассматривал поэзию как возможность высвободить скрытые потенции самоценного слова, его фонетики. Свою теорию он дорабатывал несколько лет, уточняя ее и более подробно излагая. Основные ее положения отражены в сборниках, изданных совместно с В. Хлебниковым: "Слово как таковое", "Старинная любовь", "Взорваль" ,"ТЭ-ЛИ-ЛЭ". В своих стихах Крученых искал звуковые сочетания, которые бы воссоздали структуру речи, непостижимой рассудком. В его стремлении освободиться от предметности слов и звуков можно найти параллель с беспредметностью супрематизма Малевича. И Крученых и Малевич разлагали свои произведения до первоэлементов: геометрических фигур у художника и букв у поэта. Разлагая язык на первичные элементы, Крученых стремился очистить речь от смысловой нагрузки, концентрироваться на чистом, беспредметном звучании. Возникающие в его поэзии странные звуковые сочетания, алогичные аналогии позволяли ему приблизиться к бессознательному самого языка, создать новые, не постигаемые рассудком образы.

Во время Первой мировой войны Крученых спасался от мобилизации на Кавказе: сначала работал учителем рисования в гимназии в Баталпашинске (ныне Черкесск), а с 1916 года - в Тифлисе, став членом местного "Синдиката футуристов" и футуристической группы " 41°". В 1919 году он переехал в Баку, где сотрудничал в местном отделении РОСТа и ряде газет, выступал с лекциями в университете, выпустил около 18 книг, в том числе пьесу "Глы-Глы", где главные герои - "будетляне" названы именами Хлебникова и Малевича.

Осенью 1921 года Крученых вернулся в Москву, примкнул к группе "ЛЕФ" , хотя расходился с ними по эстетической программе и в практике. Вместе с В. Маяковским работал в журналах "ЛЕФ" и "Новый ЛЕФ". В 1920-х годах Крученых активно печатался, выпустил ряд стихотворных сборников, так называемые "фонетические романы" "Разбойник Ванька-Каин" и "Дунька-Рубиха", антимилитаристский памфлет "1914 – 1924", теоретические работы "Фактура слова. Декларация", "Сдвигология русского языка (Трактат обижальный и поучальный)", "Апокалипсис в русской литературе". В 1923 году вышла его книга "Фонетика театра", где он показывал, что заумный язык - это прежде всего язык публичного действия, соответствующий его высокому темпу и динамике речи. По мнению Крученых, заумный язык является наиболее выразительным для актеров, поскольку рожден устной речью и особыми артикуляционными приемами, он - не "порождение окаменелостей мертвых корней".

В 1930-е годы произведения Алексея Крученых перестали публиковать, так как его абсурдное творчество и заумный язык не вписывались в советскую действительность. В 1930 году вышли его последние книги "Ирониада" и "Рубиниада". В 1942 году он был принят в Союз писателей, во время Великой отечественной войны работал в "Окнах ТАСС". Прожив до 1968 года, он зарабатывал на жизнь собиранием книг, продажей своих рисунков, антикварной и букинистической деятельностью, занимался поиском рукописей Маяковского и Хлебникова. Результатом его изысканий стали малотиражные сборники "Новый Маяковский", "Турнир поэтов", "Неизданный Хлебников". Особым видом его позднего творчества были альбомы - своеобразные коллажи, в которых сочетались традиции домашних альбомов, архивов и авангардных литографий. Его альбомы представляли собой причудливую смесь его собственных и чужих рукописей, документов, рисунков, фотографий, автографов. За годы жизни Алексей Крученых смог собрать ценнейшую коллекцию редких книг, рисунков и рукописей своих коллег-авангардистов, которую, к сожалению, вынужден был распродавать по причине безденежья.

Его единственный юбилейный вечер состоялся 31 мая 1966 года в московском Центральном Доме Литераторов. 17 июня 1968 года А.Е. Крученых умер в Москве, похоронен на Донском кладбище.

Сочинения:

Стихотворения, поэмы, романы, опера/Вступ. статья, сост., подг. текста, примеч. СР. Красицкого. СПб., 2001.