«КРЕСТЬЯНКА»
«КРЕСТЬЯНКА» - массовый общественно-политический и литературно-художественный журнал для женщин села в СССР.
Начал выходить в 1922 году в Москве. Решение об издании «Крестьянки» принято ЦК ВКП(б) по инициативе Н.К. Крупской. «Крестьянка», наряду с журналом «Работница», пропагандировала коммунистические идеалы, нормы социалистической культуры, морали, быта, вовлекала женщин в общественную работу. В разные годы на страницах журнала выступали М.И. Ульянова, А.И. Ульянова-Елизарова, А.В. Луначарский, М. Горький, Д. Бедный, А.С. Серафимович, А.С. Неверов, А.Т. Твардовский, Г.Я. Бакланов и др.
К каждому номеру журнала давалось бесплатное приложение - уроки кройки и шитья, вязания, моды, что повышало популярность издания. Тираж 5 тысяч экземпляров (1922), 6,3 миллионов экземпляров (1973), свыша 22 миллионов экземпляров (конец 1980-х годов).
Журнал награждён орденом Ленина (1972).
С октября 1991 года принадлежал издательству «Правда», с 1993 года - частный.