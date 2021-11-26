КОЗИНЦЕВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
КОЗИНЦЕВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ - Российский режиссёр, сценарист, педагог, искусствовед, народный артист СССР (1964 год).
Родился в семье врача. В 1919 году в Киеве посещал школу живописи А.А. Экстер, как декоратор участвовал в работе над спектаклем «Фуэнте Овехуна» Лопе Ф. де Веги Карпьо в постановке К.А. Марджанишвили (Марджанова), рисовал агитплакаты, совместно с А.Я. Каплером и С.И. Юткевичем организовал театр «Арлекин», увлекался эстетикой народного театра. В 1920-1922 годах учился в Государственных свободных учебно-художественных мастерских в Петрограде (класс Н.И. Альтмана). Параллельно работал режиссёром студии при Театре комической оперы под руководством Марджанова. Здесь Козинцев познакомился с Л.З. Траубергом, что положило начало их многолетнему (до 1945 года) совместному творчеству.
В 1921 году они создали ФЭКС и выпустили программный сборник статей «Эксцентризм» (с Юткевичем и театральным режиссёром Г.К. Крыжицким). Первыми творческим воплощениями этой программы стали театральные эксцентричной клоунады [«Женитьба» по Н.В. Гоголю (с подзаголовком «Электрификация Гоголя»), 1922 год; агитобозрение «Внешторг на Эйфелевой башне», 1923 год, и др.]. В 1924 году ФЭКС был преобразован в киномастерскую (первые работы - эксцентричные короткометражные фильмы «Похождения Октябрины», 1924 год, «Мишки против Юденича», 1925 год). Начал формироваться коллектив творческих соратников, долгое время работавших с Козинцевым (С.А. Герасимов, Е.А. Кузьмина, Я.Б. Жеймо, О.П. Жаков, Т.Ф. Макарова, А.А. Костричкин, П.С. Соболевский, С.З. Магарилл и др.). Сотрудничество с крупнейшими представителями отечественной культуры XX века С.М. Эйзенштейном, Е.Е. Енеем, А.Н. Москвиным, Ю.Н. Тыняновым, Д.Д. Шостаковичем (с 1929 года композитор писал музыку ко всем фильмам Козинцева, кроме фильма «Дон Кихот») и др. значительно расширило пространство художественной традиции, в русле которой развивалось творчество Козинцева (опыт книжной графики «Мира искусства», живописи немецкого экспрессионизма, новейших достижений современного музыкального симфонизма и т.д.).
Уже в первом полнометражном фильме - романтической мелодраме «Чёртово колесо» (1926 год) прозвучала важнейшая для Козинцева тема столкновения человека с изначально чуждым и потому враждебным ему миром, получившая развитие в фильмах «Шинель» (1926 год), «С.В.Д.» (1927 год). В признанном шедевром изобразительного мастерства фильме «Новый Вавилон» (1929 год) Козинцев и Трауберг вели рассказ о Парижской коммуне 1871 года средствами «интеллектуального кино» в жанре монтажной историко-революционной эпопеи. Дебют Козинцева и Трауберга в звуковом кино - драма «Одна» (1931 год), основным средством звуковой выразительности в которой стала музыка Шостаковича.
Новый этап в их творчестве ознаменовала трилогия о Максиме («Юность Максима», 1935 год, «Возвращение Максима», 1937 год, «Выборгская сторона», 1939 год; Государственная премия СССР, 1941 год) - история юного пролетария, вступающего в поединок с машиной царской империи и становящегося видным деятелем нового рабочего государства. Заявленное в манифесте «Эксцентризм» пристрастие к массовой культуре (авантюрному сериалу, цирку, клоунаде, городскому песенному фольклору) получило полное воплощение как в сериальной структуре повествования, так и в образе главного героя, восходящем к традиции народного шута-балагура, непосредственного носителя народной празднично-карнавальной стихии.
В 1939-1940 годах Козинцев и Трауберг работали над сценарием фильма «Карл Маркс», но весной 1941 постановка была прекращена на стадии подготовительного периода по распоряжению высшего руководства страны. Их последний совместный фильм «Простые люди» (1945) подвергся критике в постановлении ЦК ВКП (б) «О кинофильме "Большая жизнь"» (1946 год), был перемонтирован и вышел на экраны в 1956 году. Изобразительное решение ряда сцен предвосхищало кинематограф 1960-1970-х годов. В конце 1940-х - начале 1950-х годов Козинцев поставил два фильма в историко-биографическом жанре - «Пирогов» (1947 год, Государственная премия СССР, 1948 год) и «Белинский» (1951 год, вышел на экраны в 1953 году).
В начале 1950-х годов предполагал посвятить себя преимущественно театральной работе, к которой обратился ещё в конце 1930-х годов [поставил спектакли: «Опасный поворот» Дж. Пристли (1939 год, Ленинградский театр Комедии), трагедии У. Шекспира «Король Лир» (1941 год, БДТ имени М. Горького), «Отелло» (1944 год) и «Гамлет» (1954 год; оба - Ленинградский академический театр драмы имени А.С. Пушкина)]. К шекспировскому наследию Козинцева привело стремление адекватно передать масштаб трагических потрясений эпохи. После успеха спектакля «Гамлет» режиссёр получил приглашение экранизировать на «Ленфильме» роман «Дон Кихот» М. де Сервантеса (по сценарию Е.Л. Шварца).
Фильмы последнего («академического») периода - «Дон Кихот» (1957 год), «Гамлет» (1964 год, премия Мкф в Венеции, Ленинская премия, 1965), «Король Лир» (1971 год). Экранизации шекспировских трагедий стали значительным событием в духовной жизни общества периода «оттепели». Непосредственному воплощению этих произведений у Козинцева предшествовала тщательная литературоведческая и искусствоведческая работа. Итогом её стали исследование «Наш современник Вильям Шекспир» (1962 год) и дневник работы над «Королём Лиром» в театре и кино - «Пространство трагедии» (1972 год).
Осмыслению творческого пути поколения посвящена публиковавшаяся отдельными главами на протяжении 1960-х годов книга «Глубокий экран» (1971 год). Педагогическую деятельность Козинцев начал в 1920-х годах Помимо ФЭКС, преподавал в Ленинградском техникуме сценических искусств (1926-1929 годы), во ВГИКе (1933-1963 годы с перерывами, в том числе руководил режиссёрской мастерской, c 1960 года профессор) и др. Среди учеников: И.А. Авербах, В.Д. Дорман, И.Ф. Масленников, С.И. Ростоцкий, Э.А. Рязанов.
Награждён 2 орденами Ленина.
Сочинения:
Время и совесть. Из рабочих тетрадей. М., 1981;
Собрание сочинений: В 5 т. Л., 1983–1986;
«Черное, лихое время…» Из рабочих тетрадей. М., 1994;
Переписка. 1922–1973. М., 1998.
Иллюстрации:
Кадр из фильма «Гамлет». Режиссёр Г.М. Козинцев. 1964. Архив БРЭ.