КОЗИНЦЕВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

КОЗИНЦЕВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ - Российский ре­жис­сёр, сце­на­рист, пе­да­гог, ис­кус­ст­во­вед, народный артист СССР (1964 год).

Ро­дил­ся в се­мье вра­ча. В 1919 году в Кие­ве по­се­щал шко­лу жи­во­пи­си А.А. Экс­тер, как де­ко­ра­тор уча­ст­во­вал в ра­бо­те над спек­так­лем «Фу­эн­те Ове­ху­на» Ло­пе Ф. де Ве­ги Кар­пьо в по­ста­нов­ке К.А. Мард­жа­ни­шви­ли (Мард­жа­но­ва), ри­со­вал агит­пла­ка­ты, совместно с А.Я. Ка­п­ле­ром и С.И. Ют­кеви­чем ор­га­ни­зо­вал те­атр «Ар­ле­кин», ув­ле­кал­ся эс­те­ти­кой народного те­ат­ра. В 1920-1922 годах учил­ся в Государственных сво­бод­ных учеб­но-ху­дожественных мас­тер­ских в Пет­ро­гра­де (класс Н.И. Альт­ма­на). Па­рал­лель­но ра­бо­тал ре­жис­сё­ром сту­дии при Те­ат­ре ко­мической опе­ры под руководством Мард­жа­но­ва. Здесь Козинцев по­зна­ко­мил­ся с Л.З. Трау­бер­гом, что по­ло­жи­ло на­ча­ло их мно­го­лет­не­му (до 1945 года) со­вме­ст­но­му твор­че­ст­ву.

В 1921 году они соз­да­ли ФЭКС и вы­пус­ти­ли про­грамм­ный сборник ста­тей «Экс­цен­тризм» (с Ют­ке­ви­чем и те­ат­раль­ным режиссёром Г.К. Кры­жиц­ким). Пер­вы­ми творческим во­пло­ще­ния­ми этой про­грам­мы ста­ли те­ат­раль­ные экс­цен­тричной кло­уна­ды [«Же­нить­ба» по Н.В. Го­го­лю (с под­за­го­лов­ком «Элек­три­фи­ка­ция Го­го­ля»), 1922 год; аги­то­боз­ре­ние «Внеш­торг на Эй­фе­ле­вой баш­не», 1923 год, и др.]. В 1924 году ФЭКС был пре­об­ра­зо­ван в ки­но­мас­тер­скую (пер­вые ра­бо­ты - экс­цен­тричные ко­рот­ко­мет­раж­ные филь­мы «По­хо­ж­де­ния Ок­тяб­ри­ны», 1924 год, «Миш­ки про­тив Юде­ни­ча», 1925 год). На­чал фор­ми­ро­вать­ся кол­лек­тив творческих со­рат­ни­ков, дол­гое вре­мя ра­бо­тав­ших с Козинцевым (С.А. Ге­ра­си­мов, Е.А. Кузь­ми­на, Я.Б. Жей­мо, О.П. Жа­ков, Т.Ф. Ма­ка­ро­ва, А.А. Ко­ст­рич­кин, П.С. Со­бо­лев­ский, С.З. Ма­га­рилл и др.). Со­труд­ни­че­ст­во с круп­ней­ши­ми пред­ста­ви­те­ля­ми отечественной куль­ту­ры XX века С.М. Эй­зен­штей­ном, Е.Е. Ене­ем, А.Н. Мо­ск­ви­ным, Ю.Н. Ты­ня­но­вым, Д.Д. Шос­та­ко­ви­чем (с 1929 года ком­по­зи­тор пи­сал му­зы­ку ко всем филь­мам Козинцева, кро­ме фильма «Дон Ки­хот») и др. зна­чи­тель­но рас­ши­ри­ло про­стран­ст­во ху­дожественной тра­ди­ции, в рус­ле ко­то­рой раз­ви­ва­лось твор­че­ст­во Козинцева (опыт книж­ной гра­фи­ки «Ми­ра ис­кус­ст­ва», жи­во­пи­си немецкого экс­прес­сио­низ­ма, но­вей­ших до­сти­же­ний современного музыкального сим­фо­низ­ма и т.д.).

Уже в пер­вом пол­но­мет­раж­ном филь­ме - ро­ман­тической ме­ло­дра­ме «Чёр­то­во ко­ле­со» (1926 год) про­зву­ча­ла важ­ней­шая для Козинцева те­ма столк­но­ве­ния че­ло­ве­ка с из­на­чаль­но чу­ж­дым и по­то­му вра­ж­деб­ным ему ми­ром, по­лу­чив­шая раз­ви­тие в филь­мах «Ши­нель» (1926 год), «С.В.Д.» (1927 год). В при­знан­ном ше­дев­ром изо­бра­зительного мас­тер­ст­ва фильме «Но­вый Ва­ви­лон» (1929 год) Козинцев и Трау­берг ве­ли рас­сказ о Па­риж­ской ком­му­не 1871 года сред­ст­ва­ми «ин­тел­лек­ту­аль­но­го ки­но» в жан­ре мон­таж­ной ис­то­ри­ко-ре­во­люционной эпо­пеи. Де­бют Козинцева и Трау­бер­га в зву­ко­вом ки­но - дра­ма «Од­на» (1931 год), основным сред­ст­вом зву­ко­вой вы­ра­зи­тель­но­сти в ко­то­рой ста­ла му­зы­ка Шос­та­ко­ви­ча.

Но­вый этап в их твор­че­ст­ве оз­на­ме­но­ва­ла три­ло­гия о Мак­си­ме («Юность Мак­си­ма», 1935 год, «Воз­вра­ще­ние Мак­си­ма», 1937 год, «Вы­борг­ская сто­ро­на», 1939 год; Государственная премия СССР, 1941 год) - ис­то­рия юно­го про­ле­та­рия, всту­паю­ще­го в по­еди­нок с ма­ши­ной цар­ской им­пе­рии и ста­но­вя­ще­гося вид­ным дея­те­лем но­во­го ра­бо­че­го го­су­дар­ст­ва. За­яв­лен­ное в ма­ни­фе­сте «Экс­цен­тризм» при­стра­стие к мас­со­вой куль­ту­ре (аван­тюр­но­му се­риа­лу, цир­ку, кло­уна­де, городскому пе­сен­но­му фольк­ло­ру) по­лу­чи­ло пол­ное во­пло­ще­ние как в се­ри­аль­ной струк­ту­ре по­ве­ст­во­ва­ния, так и в об­ра­зе главного ге­роя, вос­хо­дя­щем к тра­ди­ции народного шу­та-ба­ла­гу­ра, не­по­средственного но­си­те­ля народной празд­нич­но-кар­на­валь­ной сти­хии.

В 1939-1940 годах Козинцев и Трау­берг ра­бо­та­ли над сце­на­ри­ем фильма «Карл Маркс», но вес­ной 1941 по­ста­нов­ка бы­ла пре­кра­ще­на на ста­дии под­го­то­вительного пе­рио­да по рас­по­ря­же­нию выс­ше­го ру­ко­вод­ст­ва стра­ны. Их по­след­ний со­вме­ст­ный фильм «Про­стые лю­ди» (1945) под­верг­ся кри­ти­ке в по­ста­нов­ле­нии ЦК ВКП (б) «О ки­но­филь­ме "Боль­шая жизнь"» (1946 год), был пе­ре­мон­ти­ро­ван и вы­шел на эк­ра­ны в 1956 году. Изо­бра­зительное ре­ше­ние ря­да сцен пред­восхи­ща­ло ки­не­ма­то­граф 1960-1970-х годов. В конце 1940-х - начале 1950-х годов Козинцев по­ста­вил два филь­ма в ис­то­ри­ко-био­гра­фическом жан­ре - «Пи­рогов» (1947 год, Государственная премия СССР, 1948 год) и «Бе­лин­ский» (1951 год, вы­шел на эк­ра­ны в 1953 году).

В начале 1950-х годов пред­по­ла­гал по­свя­тить се­бя преимущественно те­ат­раль­ной ра­бо­те, к ко­то­рой об­ра­тил­ся ещё в конце 1930-х годов [по­ста­вил спек­так­ли: «Опас­ный по­во­рот» Дж. При­стли (1939 год, Ле­нинградский те­атр Ко­ме­дии), тра­ге­дии У. Шек­спи­ра «Ко­роль Лир» (1941 год, БДТ имени М. Горь­ко­го), «Отел­ло» (1944 год) и «Гам­лет» (1954 год; оба - Ле­нинградский ака­де­мический те­атр дра­мы имени А.С. Пуш­ки­на)]. К шек­спи­ров­ско­му на­сле­дию Козинцева при­ве­ло стрем­ле­ние аде­к­ват­но пе­ре­дать мас­штаб тра­гических по­тря­се­ний эпо­хи. По­сле ус­пе­ха спек­так­ля «Гам­лет» ре­жис­сёр по­лу­чил при­гла­ше­ние эк­ра­ни­зи­ро­вать на «Лен­филь­ме» ро­ман «Дон Ки­хот» М. де Сер­ван­те­са (по сце­на­рию Е.Л. Швар­ца).

Филь­мы по­след­не­го («ака­де­ми­че­ско­го») пе­рио­да - «Дон Ки­хот» (1957 год), «Гам­лет» (1964 год, премия Мкф в Ве­не­ции, Ле­нин­ская премия, 1965), «Ко­роль Лир» (1971 год). Эк­ра­ни­за­ции шек­спи­ров­ских тра­ге­дий ста­ли зна­чительным со­бы­ти­ем в ду­хов­ной жиз­ни об­ще­ст­ва пе­рио­да «от­те­пе­ли». Не­по­средственному во­пло­ще­нию этих про­из­ве­де­ний у Козинцева пред­ше­ст­во­ва­ла тща­тель­ная ли­тера­ту­ро­ведческая и ис­кус­ст­во­ведческая ра­бо­та. Ито­гом её ста­ли ис­сле­до­ва­ние «Наш со­вре­мен­ник Виль­ям Шек­спир» (1962 год) и днев­ник ра­бо­ты над «Ко­ро­лём Ли­ром» в те­ат­ре и ки­но - «Про­стран­ст­во тра­ге­дии» (1972 год).

Ос­мыс­ле­нию творческого пу­ти по­ко­ле­ния по­свя­ще­на пуб­ли­ко­вав­шая­ся отдельными гла­ва­ми на про­тя­же­нии 1960-х годов книга «Глу­бо­кий эк­ран» (1971 год). Пе­да­го­гическую дея­тель­ность Козинцев на­чал в 1920-х годах По­ми­мо ФЭКС, пре­по­да­вал в Ле­нинградском тех­ни­ку­ме сце­нических ис­кусств (1926-1929 годы), во ВГИКе (1933-1963 годы с пе­ре­ры­ва­ми, в том числе ру­ко­во­дил ре­жис­сёр­ской мас­тер­ской, c 1960 года профессор) и др. Сре­ди уче­ни­ков: И.А. Авер­бах, В.Д. Дор­ман, И.Ф. Мас­лен­ни­ков, С.И. Рос­тоц­кий, Э.А. Ря­за­нов.

На­гра­ж­дён 2 ор­де­на­ми Ле­ни­на.

Сочинения:

Вре­мя и со­весть. Из ра­бо­чих тет­ра­дей. М., 1981;

Собрание сочинений: В 5 т. Л., 1983–1986;

«Чер­ное, ли­хое вре­мя…» Из ра­бо­чих тет­ра­дей. М., 1994;

Пе­ре­пис­ка. 1922–1973. М., 1998.

Иллюстрации:

Кадр из филь­ма «Гам­лет». Ре­жис­сёр Г.М. Козинцев. 1964. Архив БРЭ.