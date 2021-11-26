КОЗИН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ

КОЗИН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ - Российский мон­го­ло­вед, академик АН СССР (1943 год).

В 1903 году окон­чил Санкт-Пе­тербургский университет. В 1914-1916 годах фи­нан­со­вый со­вет­ник при пра­ви­тель­ст­ве Ав­то­ном­ной Мон­го­лии. Ра­бо­та в Мон­го­лии про­бу­дила у Козина ин­те­рес к ис­сле­до­ва­нию монгольской эпической литературы, изу­че­нию монгольского язы­ка.

В 1920-х годах он при­ни­мал уча­стие в соз­да­нии ле­нинградского Восточного института. С 1929 года пре­по­да­вал монгольский язык и за­ни­мал­ся на­учной ра­бо­той там же, а так­же в Ле­нинградском университете.

Ав­тор на­учных пе­ре­во­дов на русский язык монгольской вер­сии эпо­са «Гэ­сэр» , ге­ро­ической по­эмы кал­мы­ков «Джан­гар» , пер­вым осу­ще­ст­вил пуб­ли­ка­цию с на­учными ком­мен­та­рия­ми пол­но­го пе­ре­во­да тек­ста монгольского клас­сического ис­то­ри­ко-литературного па­мят­ни­ка - хро­ни­ки 1240 года. Внёс зна­чительный вклад в изу­чение бы­та, об­щественного и по­ли­тического строя, куль­ту­ры и язы­ка монгольких на­ро­дов.

Сочинения:

Ге­се­риа­да. М.; Л., 1935;

Джан­га­риа­да. Ге­рои­че­ская по­эма кал­мы­ков. М.; Л., 1940;

Со­кро­вен­ное ска­за­ние. Мон­голь­ская хро­ни­ка 1240 г. М.; Л., 1941;

Эпос мон­голь­ских на­ро­дов. М.; Л., 1948.