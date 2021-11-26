КОЗИН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
КОЗИН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ - Российский монголовед, академик АН СССР (1943 год).
В 1903 году окончил Санкт-Петербургский университет. В 1914-1916 годах финансовый советник при правительстве Автономной Монголии. Работа в Монголии пробудила у Козина интерес к исследованию монгольской эпической литературы, изучению монгольского языка.
В 1920-х годах он принимал участие в создании ленинградского Восточного института. С 1929 года преподавал монгольский язык и занимался научной работой там же, а также в Ленинградском университете.
Автор научных переводов на русский язык монгольской версии эпоса «Гэсэр», героической поэмы калмыков «Джангар», первым осуществил публикацию с научными комментариями полного перевода текста монгольского классического историко-литературного памятника - хроники 1240 года. Внёс значительный вклад в изучение быта, общественного и политического строя, культуры и языка монгольких народов.
Сочинения:
Гесериада. М.; Л., 1935;
Джангариада. Героическая поэма калмыков. М.; Л., 1940;
Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. М.; Л., 1941;
Эпос монгольских народов. М.; Л., 1948.