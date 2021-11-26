КОЖЕБАТКИН АЛЕКСАНДР МЕЛЕНТЬЕВИЧ
КОЖЕБАТКИН АЛЕКСАНДР МЕЛЕНТЬЕВИЧ - российский издатель, библиофил, коллекционер.
Сын волжского пароходовладельца. С 1890-х годов жил в Москве, занимался самообразованием. В период Революции 1905-1907 годов был связан с Московским комитетом РСДРП, выполнял его конспиративные поручения. В конце 1900-х годов Кожебаткин сблизился с А. Белым, А.А. Блоком, Вяч.И. Ивановым, Г.Г. Шпетом и другими поэтами-символистами и философами. Секретарь и редактор издательства Э.К. Метнера «Мусагет» (1910-1912 ггоды), подготовил к выпуску переводы сочинений европейских философов и поэтов Ш. Бодлера, И.В. Гёте, Ю. Словацкого, И. Тэна. Одновременно в 1910 основал собственное издательство «Альциона» (существовало до 1923 года), в нём выпустил свыше 50 изданий, которые отличались высоким уровнем художественного и полиграфического исполнения (с Кожебаткиным сотрудничали художники Н.С. Гончарова, С.Т. Конёнков, М.С. Сарьян, С.Ю. Судейкин, К.Ф. Юон и др.).
Первоначально публиковал сочинения преимущественно символистов (С.А. Клычкова, Б.А. Садовского, В.Ф. Ходасевича, Т.В. Чурилина и др.), затем - поэтов и прозаиков разных направлений (А.А. Ахматовой, А. Белого, В.Я. Брюсова, З.Н. Гиппиус, Н.С. Гумилёва, С.А. Есенина, Г.В. Иванова, Н.А. Клюева, М.А. Кузмина, А.Б. Мариенгофа, М.С. Шагинян). В качестве редактора и переводчика Кожебаткин привлёк Брюсова, который, в частности, работал над издававшимися Кожебаткиным с 1913 года произведениями классики эротической литературы (маркиза де Сада, античной поэзии; «Гавриилиадой» А.С. Пушкина и др.). Совладелец издательства «Венок» (1917-1918 годы; совместно с Д.С. Айзенштадтом и А.Г. Вишняком) и Книжной лавки поэтов (имажинистов) в Москве (1921-1922 годы; совместно с Есениным и Мариенгофом). Один из организаторов (1920 год; совместно с библиофилами В.Я. Адарюковым, Д.С. Айзенштадтом, А.А. Сидоровым) и товарищ председателя правления Русского общества друзей книги, в 1921 году вышел из его состава. С 1921 года работал в Комиссии по изучению русских иллюстрированных изданий (с 1923 года Комиссия по изучению книг) при Историческом музее.
Кожебаткин один из крупнейших московских коллекционеров и знатоков книги, собрал уникальную библиотеку (к 1918 году свыше 3 тысяч раритетов; частично распродал её в начале 1920-х годов), состоявшую главным образом из масонской литературы (масонские журналы, рукописные книги, песенные сборники XVIII-XIX веков, масонская литература из книжного собрания Вл.С. Соловьёва), российских альманахов XVIII - 1-й половины XIX веков, прижизненных изданий поэтов 1-й половины XIX века. Собирал также русские картины, гравюры, документы XVIII-XIX веков, в частности книжные росписи.