КОЖЕБАТКИН АЛЕКСАНДР МЕЛЕНТЬЕВИЧ

КОЖЕБАТКИН АЛЕКСАНДР МЕЛЕНТЬЕВИЧ - российский из­да­тель, биб­лио­фил, кол­лек­цио­нер.

Сын волж­ско­го па­ро­хо­до­вла­дель­ца. С 1890-х годов жил в Мо­ск­ве , за­ни­мал­ся са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем. В пе­ри­од Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов был свя­зан с Московским комитетом РСДРП, вы­пол­нял его кон­спи­ра­тив­ные по­ру­че­ния. В конце 1900-х годов Кожебаткин сбли­зил­ся с А. Бе­лым, А.А. Бло­ком, Вяч.И. Ива­но­вым, Г.Г. Шпе­том и другими по­эта­ми-сим­во­ли­ста­ми и фи­ло­со­фа­ми. Се­к­ре­тарь и ре­дак­тор издательства Э.К. Мет­не­ра «Му­са­гет» (1910-1912 ггоды), под­го­то­вил к вы­пус­ку пе­ре­во­ды со­чи­не­ний ев­ропейских фи­ло­со­фов и по­этов Ш. Бод­ле­ра, И.В. Гё­те , Ю. Сло­вац­ко­го, И. Тэ­на. Од­но­вре­мен­но в 1910 ос­но­вал собственное издательство «Аль­цио­на» (су­ще­ст­во­ва­ло до 1923 года), в нём вы­пус­тил свыше 50 из­да­ний, ко­то­рые от­ли­ча­лись вы­со­ким уров­нем ху­дожественного и по­ли­гра­фического ис­пол­не­ния (с Кожебаткиным со­труд­ни­ча­ли ху­дож­ни­ки Н.С. Гон­ча­ро­ва, С.Т. Ко­нён­ков, М.С. Сарь­ян, С.Ю. Су­дей­кин, К.Ф. Юон и др.).

Пер­во­на­чаль­но пуб­ли­ко­вал со­чи­не­ния пре­имущественно сим­во­ли­стов (С.А. Клыч­ко­ва, Б.А. Са­дов­ско­го, В.Ф. Хо­да­се­ви­ча, Т.В. Чу­ри­ли­на и др.), за­тем - по­этов и про­заи­ков раз­ных на­прав­ле­ний (А.А. Ах­ма­то­вой, А. Бе­ло­го, В.Я. Брю­со­ва, З.Н. Гип­пи­ус, Н.С. Гу­ми­лё­ва, С.А. Есе­ни­на, Г.В. Ива­но­ва, Н.А. Клюе­ва, М.А. Куз­ми­на, А.Б. Ма­ри­ен­го­фа, М.С. Ша­ги­нян). В ка­че­ст­ве ре­дак­то­ра и пе­ре­во­дчи­ка Кожебаткин при­влёк Брю­со­ва, ко­то­рый, в ча­ст­но­сти, ра­бо­тал над из­давав­ши­ми­ся Кожебаткиным с 1913 года про­из­ве­де­ния­ми клас­си­ки эро­тической литературы (мар­ки­за де Са­да, ан­тич­ной по­эзии; «Гав­рии­лиа­дой» А.С. Пуш­ки­на и др.). Сов­ла­де­лец издательства «Ве­нок» (1917-1918 годы; совместно с Д.С. Ай­зен­штад­том и А.Г. Виш­ня­ком) и Книж­ной лав­ки по­этов (има­жи­ни­стов) в Мо­ск­ве (1921-1922 годы; совместно с Есе­ни­ным и Ма­ри­ен­го­фом). Один из ор­га­ни­за­то­ров (1920 год; совместно с биб­лио­фи­ла­ми В.Я. Ада­рю­ко­вым, Д.С. Ай­зен­штад­том, А.А. Си­до­ро­вым) и то­ва­рищ председателя прав­ле­ния Рус­ско­го об­ще­ст­ва дру­зей кни­ги, в 1921 году вы­шел из его со­ста­ва. С 1921 года ра­бо­тал в Ко­мис­сии по изу­че­нию русских ил­лю­ст­ри­ро­ван­ных из­да­ний (с 1923 года Ко­мис­сия по изу­че­нию книг) при Ис­то­рическом му­зее.

Кожебаткин один из круп­ней­ших московских кол­лек­цио­не­ров и зна­то­ков кни­ги, со­брал уни­каль­ную библиотеку (к 1918 году свыше 3 тысяч ра­ри­те­тов; час­тич­но рас­про­дал её в начале 1920-х годов), со­сто­яв­шую главным образом из ма­сон­ской литературы (ма­сон­ские жур­на­лы, ру­ко­пис­ные кни­ги, пе­сен­ные сбор­ни­ки XVIII-XIX веков, ма­сон­ская литература из книж­но­го со­б­ра­ния Вл.С. Со­ловь­ё­ва), российских аль­ма­на­хов XVIII - 1-й половины XIX веков, при­жиз­нен­ных из­да­ний по­этов 1-й половины XIX века. Со­би­рал так­же русские кар­ти­ны, гра­вю­ры, до­ку­мен­ты XVIII-XIX веков, в ча­ст­но­сти книж­ные рос­пи­си.