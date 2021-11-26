КОНЧАЛОВСКИЙ ПЁТР ПЕТРОВИЧ
КОНЧАЛОВСКИЙ ПЁТР ПЕТРОВИЧ - российский живописец, график, сценограф.
Дед А.С. Кончаловского и Н.С. Михалкова, брат М.П. Кончаловского.
Учился в Рисовальной школе М.Д. Раевской-Ивановой в Харькове (1885 год), Строгановском училище в Москве (1889 год) у В.Д. Суханова, в академии Р. Жюлиана в Париже (1896-1898 годы) у Ж.Ж. Бенжамен-Констана и Ж.П. Лоранса, в петербергской АХ (1898-1907 годы) у Г.Р. Залемана, П.О. Ковалевского, В.Е. Савинского.
В 1904 году посетил Францию, Испанию, Германию, Великобританию, Италию (куда приезжал периодически в 1907-1914 годы); в 1924 году - Италию и Францию. В 1914-1917 годы находился на военной службе. На формирование творчества П.П. Кончаловского большое влияние оказали руссийская реалистическая живопись (был дружен с В.И. Суриковым, на дочери которого был женат) и новейшее французское искусство. Один из основателей объединения «Бубновый валет» (1910 год).
В ранних произведениях П.П. Кончаловский формальные поиски в духе творчества П. Сезанна и начальных этапов кубизма сочетаются со стихийной праздничностью красок, с оптимистич. восприятием мира: «Бой быков», портрет Г.Б. Якулова (оба 1910 год), «Семейный портрет» («Сиенский портрет», 1912 год), «Сухие краски» (1912-1913 годы; все - в ГТГ), виды Сиены, Юга Франции, Судака; также натюрморты.
После 1917 году П.П. Кончаловский стал одним из ведущих мастеров советской живописи; был членом общества «Бытие» (1921-1930 годы). В творчестве П.П. Кончаловского 1920-х годов ощутимо влияние искусства старых мастеров («Автопортрет с женой», 1923 год, ГТГ; «Геркулес и Омфала», 1928 год, собрание семьи художника, Москва).
Вплоть до 1950-х годов много путешествовал по стране, работал в Новгороде, Крыму, на Кавказе, в Мурманске и Апатитах (писал новостройки первых пятилеток).
Чувственная красота мира, богатство его красок воплощены в натюрмортах П.П. Кончаловского («Сирень», 1933 год; «Хлеб, ветчина и вино», 1948 год, оба - в ГТГ), пейзажах и жанровых картинах («Возвращение с ярмарки», 1926 год, ГРМ; «Купание Красной конницы», 1928 год, Центральный музей Вооруженных Сил РФ; «Полотёр», 1946 год, ГТГ). Его портреты жизнерадостны (жена, О.В. Кончаловская, 1925 год; пианист В.В. Софроницкий за роялем, 1932 год; композитор С.С. Прокофьев, 1934 год; все - в ГТГ; «А.Н. Толстой в гостях у художника», 1941 год, ГРМ), иногда отмечены драматизмом (В.Э. Мейерхольд, 1938 год, ГТГ).
Как сценограф работал в Москве с 1904 года («Ураган» А. Брюно, московская Частная русская опера С.И. Мамонтова); оформлял спектакли Оперного театра С.И. Зимина («Купец Калашников» А.Г. Рубинштейна, 1912 год, и др.), позднее - МХАТа («Хозяйка гостиницы» К. Гольдони, 1933 год), ГАБТа («Кармен» Ж. Бизе, 1945 год).
Театральным работам П.П. Кончаловского присущи яркая живописность и звучность цвета, реалистическая трактовка среды (места действия). Оставил также значительное графическое наследие (пейзажи, портреты). Преподавал в ГСХМ (1918-1921 годы) и Вхутеине (1926-1929 годы; проф.) в Москве.
Государственная премия СССР (1943 год).
Его сын - живописец Михаил Петрович Кончаловский (1906-2000 годы).
Сочинения:
Кончаловский П.П. Художественное наследие. М., 1964.