КОЛАС ЯКУБ
КОЛАС ЯКУБ - псевдоним; настоящее имя и фамилия - Константин Михайлович Мицкевич. Белорусский писатель, общественный деятель, народный поэт БССР (1926 год), академик Академии наук БССР (1928 год; с 1929 год вице-президент).
Родился в многодетной семье лесника. В 1892-1894 годах учился в народном училище в селе Николаевщина. Закончил Несвижскую учительскую семинарию (1902 год). Работал учителем в Пинском повете Минской губернии. Активно участвовал в революц. движении как пропагандист; в 1906 году за участие в нелегальном учительском съезде был лишён права преподавать. В 1908-1911 годах находился в заключении в Минской тюрьме. Участник Первой мировой войны. В 1918-1921 годах преподавал в Курской области. С 1921 года в Минске: работал в Институте белорусской культуры (Инбелкульт), преподавал в Белорусском педагогическом техникуме. Член ЦК КПБ, депутат ВС БССР (1938-1956 годы), ВС СССР (1946-1956 годы), председатель Белорусского и член Советского комитета защиты мира.
Первая публикация - стихотворение «Наш родной край» («Наш родны край») в газете «Наша доля» (1906 год). В 1910 году в Санкт-Петербурге издан первый сборник стихов «Песни скорби» («Песні жальбы», 1910 год), высоко оценённый М. Горьким. В 1911 году начал работу над поэмой «Новая земля» («Новая зямля», закончена в 1923 году) - широким эпическим полотном, в реалистических традициях воссоздающим быт дореволюционного белорусского крестьянства; наряду с поэмой «Симон-музыкант» («Сымон-музыка», 1911-1925 годы) о судьбе талантливого художника из народа является вершинным достижением Коласа-поэта. В обеих поэмах проявилось характерное для Коласа сочетание эпической масштабности и тонкого лиризма.
В 1920-1930-х годах Колас много работал как прозаик. «Полесские повести» («Палескія аповесці») легли в основу трилогии «На перепутье» («На росстанях», части 1-3, 1923-1954 годы) - одного из самых значительных произведений белорусской прозы. Образ главного героя трилогии - учителя и революционера Андрея Лобановича - наделён автобиографическими чертами. Известность получили также цикл рассказов «Сказки жизни» («Казкі жыцця», 1921 год), повесть «Трясина» («Дрыгва», 1933 год). В прозе Коласа ощутимо сильное влияние произведений М. Горького. Переводил на белорусский язык сочинения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Т.Г. Шевченко, П.Г. Тычины, А. Мицкевича. Занимался активной публицистической деятельностью. Многие произведения Коласа экранизированы («Песня весны», режиссёр В.Р. Гардин, 1929 год, и др.), стали основой оперных либретто («В пущах Полесья» А.В. Богатырёва, 1939 год; «Новая земля» Ю.В. Семеняко, 1982 год).
Государственная премия СССР (1946, 1949 годы). Награждён 5 орденами Ленина, орденом Красного Знамени. С 1965 года присуждается Государственная премия Белоруссии имени Я. Коласа. Имя Коласа присвоено Витебскому драматическому театру.
Сочинения:
Збор твораў: Ӱ 14 т. Мiнск, 1972–1978;
Собр. соч.: В 4 т. М., 1982–1983.