КОГОНИА ИУА АБРАССОВИЧ
КОГОНИА ИУА АБРАССОВИЧ - абхазский поэт.
Родился в крестьянской семье. Учился в Сухумской учительской семинарии (с 1919 года), в Московском государственном институте журналистики (1925-1928 годы). Из-за болезни, не окончив институт, вернулся на родину, где вскоре скончался.
Начал печататься в 1920 гоу (стихотворение «Бедный вор»). Когониа - автор лирических стихотворений, а также 8 поэм, посвящённых жизни абхазов, их обычаям, представлениям о дружбе, верности, предательстве, героизме, чести («Зосхан Ачба и сыновья Беслана Жанаа», «Абатаа Беслан», «Навей и Мзауч», «Хмыч-охотник» и др., все 1924-1925 годы).
Значительное место в поэмах Когониа занимают живописные описания родной природы. В своём творчестве широко использовал национальный фольклор, заимствуя оттуда мотивы и образы.
Сочинения:
Избранное. Стихи и поэмы. М., 1971.