КОГОНИА ИУА АБРАССОВИЧ

КОГОНИА ИУА АБРАССОВИЧ - абхазский по­эт.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. Учил­ся в Су­хум­ской учи­тель­ской се­ми­на­рии (с 1919 года), в Московском государственном институте жур­на­ли­сти­ки (1925-1928 годы). Из-за бо­лез­ни, не окон­чив институт, вер­нул­ся на ро­ди­ну, где вско­ре скон­чал­ся.

На­чал пе­ча­тать­ся в 1920 гоу (стихотворение «Бед­ный вор»). Когониа - ав­тор ли­рических сти­хо­тво­ре­ний, а так­же 8 по­эм , по­свя­щён­ных жиз­ни аб­ха­зов, их обы­ча­ям, пред­став­ле­ни­ям о друж­бе, вер­но­сти, пре­да­тель­ст­ве, ге­ро­из­ме, чес­ти («Зос­хан Ач­ба и сы­но­вья Бес­ла­на Жа­наа», «Аба­таа Бес­лан», «На­вей и Мза­уч», «Хмыч-охот­ник» и др., все 1924-1925 годы).

Зна­чительное ме­сто в по­эмах Когониа за­ни­ма­ют жи­во­пис­ные опи­са­ния род­ной при­ро­ды. В сво­ём твор­че­ст­ве ши­ро­ко ис­поль­зо­вал национальный фольк­лор , за­им­ст­вуя от­ту­да мо­ти­вы и об­ра­зы.

Сочинения :

Из­бран­ное. Сти­хи и по­эмы. М., 1971.