КЛЮН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

КЛЮН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (настоящая фамилия Клюн­ков) - российский живописец, график, скульптор, теоретик искусства.

Учился в Рисовальной школе ОПХ в Варшаве (1890-е годы), в студиях Ф. И. Рерберга, В. Ф. Фишера, И. И. Маш­ко­ва и А. П. Большакова в Москве (начало 1900-х годов). В ранний период творчества находился под влиянием символизма и модерна, входил в общество «Московский салон» (1910-1916 годы). В 1906 году Клюн познакомился с К. С. Ма­ле­ви­чем , оказавшим значительное влияние на его творчество, развивавшееся с этого времени в русле кубофутуризма.

Благодаря Малевичу Клюн сблизился с русским авангардизмом, участвовал в выставках «Союза молодёжи» (1913-1914 годы), «Трамвай В» (1915 год), «Магазин» (1916 год). Разрабатывал принципы «кинетического кубизма». В 1915-1916 годах участвовал в «Последней футуристической выставке картин 0,10», входил в группу Малевича «Супремус» (1916 год), увлекаясь супрематизмом вплоть до начала 1920-х годов. Член объединений и экспонент выставок объединений «Буб­но­вый ва­лет» (1916, 1917 годы), «Четыре искусства» (1925-1926 годы), Общества художников-станковистов (1925 год), Общества русских скульпторов (1927 год) и др.

В 1920-е годы Клюн создавал беспредметные объёмные цветовые конструкции из различных геометрических форм и так называемой сферической композиции - изобретение Клюна, тонко выявляющее светоцветовую природу живописи. В середине 1920-х - середине 1930-х годов увлекался французской живописью и писал на­тюр­мор­ты в ду­хе пу­риз­ма . В 1917-1921 годах Клюн заведовал Центральным выставочным бюро отдела ИЗО Наркомпроса, в 1920-1921 годах член Института художественной культуры (Инхук), с 1921 года член-корреспондент ГАХН. Преподавал в ГСХМ - Вхутемасе в Москве (1918-1921 годы; профессор).

Занимался экспериментальным цветоведением; результатом этих исследований стала статья «Проблема цвета в живописи» (1931 год). Основные произведения: «Автопортрет с пилой (беспредметная композиция)» (1914 год, КГ, Астрахань); «Пробегающий пейзаж» (1914-1915 годы, Кировский областной художественный музей; вариант - в ГТГ); «Натюрморт с цветами и кувшином» (1929 год, ГРМ). В 1918 году принимал участие в праздничном оформлении Театрального сквера в Москве (совместно с А. В. Лен­ту­ло­вым ).

Иллюстрировал книги («Фактура слова. Декларация» А. Е. Кручёных, 1923 год), сделал обложки для 8 выпусков «Неизданного Хлебникова». В поздний период творчества Клюн обратился к реалистическому искусству (исполнял пейзажи, жанровые сцены).

Сочинения:

Мой путь в ис­кус­ст­ве: Вос­по­ми­на­ния, ста­тьи, днев­ни­ки / Сост. А. Д. Са­рабь­я­нов. М., 1999.

Иллюстрация:

И. В. Клюн. «Су­пре­ма­тизм». Ху­до­же­ст­вен­ный му­зей (Ярос­лавль). Архив БРЭ.

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