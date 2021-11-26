КЛЫЧКОВ СЕРГЕЙ АНТОНОВИЧ
КЛЫЧКОВ СЕРГЕЙ АНТОНОВИЧ - русский писатель, переводчик.
Из старообрядческой крестьянской семьи. Дебютировал стихами о революции (1906 год), созданными под впечатлением от участия в Декабрьском вооруженном восстании 1905 года. С 1908 года учился в Московском университете (исключён в 1913 году). В 1914 году призван в армию, воевал на фронте. В 1919-1921 годах жил в Крыму. С 1921 года в Москве; сотрудничал с журналом «Красная новь», издательством «Круг». 31.07/01.08.1937 года арестован, расстрелян; реабилитирован посмертно.
Принадлежал (наряду с С. А. Есениным, Н. А. Клюевым и др.) к так называемому новокрестьянскому направлению в русской поэзии. Отстаивал простоту и ясность поэтического языка, неприятие «формализма» поэзии статья «Лысая гора», 1923 год). Безмятежный лиризм и созерцательность первых сборников «Песни: Печаль-Радость. Лада. Бова» (1911 год) и «Потаённый сад» (1913 год) с их фольклорной символикой сменяются к началу 1920-х годов трагическим ощущением всесилия зла, непрочности личного счастья и самой православной крестьянской Руси («Домашние песни», 1923 год; «В гостях у журавлей», 1930 год).
Из-за идеологической травли с конца 1920-х годов вынужден зарабатывать на жизнь переводами (киргизский эпос «Манас», марийский фольклор, грузинская поэзия). Замысел написать ритмизованной прозой фантасмагорическую «поэму» в девяти книгах «Живот и смерть» о торжестве дьявольского начала в русской жизни частично реализовал в философско-мифологических романах «Сахарный немец» (1925 год), «Чертухинский балакирь» (1926 год), «Князь мира» (1928 год). В прозе Клычкова фольклорное начало (мотивы народных преданий и сказок) сочетается с традициями Н. В. Гоголя, Н. С. Лескова, А. М. Ремизова, А. Белого.
Сочинения:
Собр. соч.: В 2 т. / Предисл. Н. М. Солнцевой. М., 2000;
Мадур-Ваза Победитель. Вольная обработка поэмы М. Плотникова «Янгал-Маа». М., 2000.