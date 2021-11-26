КИПНИС ИЦИК

КИПНИС ИЦИК -еврейский писатель.

Писал на идише. Сын кожевника, владельца мастерской, в которой Кипнис работал с 15 лет. Получил начальное религиозное еврейское образование. В 1921 году в Киеве познакомился с Д. Н. Гоф­штей­ном , который ввёл его в еврейскую литературную среду. Дебютировал в киевском детском журнале «Радость» («Фрейд», 1922 год); в дальнейшем стал популярным детским писателем (более 30 сборников рассказов, сказок и стихов для детей, переведены на русский язык); автор пьес для детского еврейского театра. После издания поэтического сборника «Волы» («Оксн», 1923 год) публиковался в основном как про­за­ик .

Значительным явлением еврейской литературы стали повесть «Месяцы и дни. Хроника» («Хадошим ун тег. А хроник», 1926 год; русский перевод 1930 год) и рассказ «Хаеле и Пинелэ» (1927 год; русский перевод 1985 год) о еврейских погромах в Словечно в годы Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, о разрушении традиционного семейного уклада и соседских отношений украинцев и евреев [повествование о Словечно было продолжено в романе «Дом» («Ди штуб», 1939 год) ].

Большое влияние на Кипниса оказало знакомство с Д. Р. Бергельсоном и Дер Нистером, которые видели в нём продолжателя традиций Шолом-Алейхема. В 1920-1930-х годах Кипнис переводил на идиш произведения М. де Сер­ван­те­са , В. Гюго, Э. Золя, Х. К. Андерсена, А. П. Чехова и многих других русских и зарубежных писателей. В 1944 году написал очерк «Бабий Яр» в память о 3-й годовщине массовых расстрелов. В 1947 году был обвинён в национализме, исключён из СП; 25.06.1949 года арестован, осуждён за националистическую агитацию и выслан в Спасск (Карагандинская область). Освобождён в 1955 году, реабилитирован в 1957 году. Проживал в Боярке под Киевом, с 1958 года - в Киеве.

Среди других произведений Кипниса - автобиографический роман «В пути» («Унтервегнс», 1931-1941 годы; полностью опубликован в Нью-Йорке в 1960 году, в СССР - в 1979 году; русский перевод 1985 год) - о первых годах советской власти на Украине и о начале своего литературного творчества; мемуары «Изо дня в день» («Тог ун тог»; опубликован в Тель-Авиве в 1980 году); автобиографическая проза о годах детства «Мое местечко Словечно» («Майн штетеле Словечне», 1959 год; полностью опубликован в Тель-Авиве в 1971 году).

Сочинения:

Ме­ся­цы и дни. М., 1930

В пу­ти: Ро­ман, по­весть, рас­ска­зы. М., 1985.

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