КЕНГЕРЛИ БЕХРУЗ ШИРАЛИБЕК ОГЛЫ
КЕНГЕРЛИ БЕХРУЗ ШИРАЛИБЕК ОГЛЫ - азербайджанский график, сценограф.
Учился в Школе живописи и скульптуры при Кавказском обществе поощрения изящных искусств в Тифлисе у О. И. Шмерлинга (1911-1916 годы), одновременно обучался у Е. М. Татевосяна. Работал в Нахичевани (с 1917 года). Один из первых профессиональных художников Азербайджана.
Создал свыше 1000 произведений - пейзажи (акварели «Монастырь в горах», 1916 год; «Русская церковь. Нахичевань», 1920 год; «Змеиная гора при луне», 1921 год; альбом «Память о Нахичевани», около 20 пейзажей, и др.), портреты (автопортрет, уголь, 1911 год; «Красноармеец», акварель, 1920 год; портреты К. Маркса, В. И. Ленина, оба - карандаш, и др.), натюрморты.
Большая часть работ Кенгерли хранится в Азербайджанском музее искусств (Баку). Лирические по преимуществу, работы Кенгерли отмечены тонкостью колорита. Участвовал в оформлении города к революционным праздникам. Оформлял также спектакли («Мертвецы» Дж. Мамедкулизаде и др., конец 1910-х годов, Нахичеванский театр).