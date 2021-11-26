КЕНГЕРЛИ БЕХРУЗ ШИРАЛИБЕК ОГЛЫ

КЕНГЕРЛИ БЕХРУЗ ШИРАЛИБЕК ОГЛЫ - азербайджанский график, сценограф.

Учился в Школе живописи и скульптуры при Кавказском обществе поощрения изящных искусств в Тифлисе у О. И. Шмерлинга (1911-1916 годы), одновременно обучался у Е. М. Татевосяна. Работал в Нахичевани (с 1917 года). Один из первых профессиональных художников Азербайджана.

Создал свыше 1000 произведений - пей­за­жи (акварели «Монастырь в горах», 1916 год; «Русская церковь. Нахичевань», 1920 год; «Змеиная гора при луне», 1921 год; альбом «Память о Нахичевани», около 20 пейзажей, и др.), порт­ре­ты (ав­то­порт­рет, уголь, 1911 год; «Крас­но­ар­ме­ец», ак­ва­рель, 1920 год; портреты К. Марк­са, В. И. Ле­ни­на, оба - ка­ран­даш, и др.), на­тюр­мор­ты .

Большая часть работ Кенгерли хранится в Азербайджанском музее искусств (Баку). Лирические по преимуществу, работы Кенгерли отмечены тонкостью колорита. Участвовал в оформлении города к революционным праздникам. Оформлял также спектакли («Мертвецы» Дж. Мамедкулизаде и др., конец 1910-х годов, Нахичеванский театр).

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