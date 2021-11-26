КАВАЛЕРИДЗЕ ИВАН ПЕТРОВИЧ

КАВАЛЕРИДЗЕ ИВАН ПЕТРОВИЧ - украинский скульптор, режиссёр и художник кино, драматург .

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье (отец - гру­зин, мать - ук­ра­ин­ка). Учил­ся в Ху­дожественном училище в Кие­ве (до 1909 года) у Ф. П. Ба­ла­вен­ско­го и в пе­тербургской Академии художеств (1909-1910 годы) у И. Я. Гинц­бур­га, за­тем в Па­ри­же (1910-1911 годы) в сту­дии Н. Л. Арон­со­на. Жил в Кие­ве. Ис­пол­нил порт­ре­ты - Ф. И. Ша­ля­пи­на (то­ни­ро­ван­ный гипс, 1909 год, Те­ат­раль­ный му­зей, Санкт-Пе­тер­бург), его же в ро­ли Дон Ки­хо­та в од­но­именной опе­ре Ж. Масс­не (брон­за, 1950 год, Му­зей украинского изо­бра­зительного искусства, Ки­ев); Н. В. Го­го­ля , А. С. Пуш­ки­на, М. П. Му­сорг­ско­го; де­ко­ра­тив­ную груп­пу «Ка­мо гря­де­ши» для фойе Опе­ры С. И. Зи­ми­на в Мо­ск­ве (гипс, 1914 год) и др.

Ав­тор па­мят­ни­ка княгини Оль­ге в Кие­ве (бе­тон, 1911 год, совместно с П. С. Снит­ки­ным; унич­то­жен в 1919 году, вос­ста­нов­лен в 1996 году). Соз­да­вал мо­де­ли (ста­ту­эт­ки) для юве­лир­ной фаб­ри­ки И. А. Ов­чин­ни­ко­ва («Бо­рис Го­ду­нов», «Скиф на ко­не» и др., гипс, все 1911-1912 годы). По­сле 1917 года при­ни­мал уча­стие в мо­ну­мен­таль­ной про­па­ган­ды пла­не; соз­дал па­мят­ни­ки [Т. Г. Шев­чен­ко для го­ро­дов Ром­ны и Пол­та­ва (бе­тон, 1918 и 1926 годы); Ар­тё­му (Ф. А. Сер­гее­ву) для города Ар­тё­мовск (1923-1924 годы; не со­хра­нил­ся); И. Я. Фран­ко для г. Луб­ны (1927 год) и др.], в ко­то­рых ре­во­люционная ро­ман­ти­ка свое­об­раз­но со­че­та­лась с приё­ма­ми ку­биз­ма и экс­прес­сио­низ­ма. Во вре­мя немецкой ок­ку­па­ции Кие­ва ра­бо­тал в долж­но­сти начальника от­де­ла куль­ту­ры городской упра­вы. По­сле Великой Отечественной вой­ны ис­пол­нял ком­по­зи­ции («Л. Н. Тол­стой и М. Горь­кий в Яс­ной По­ля­не», брон­за, 1951-1952 годы, Му­зей украинского изо­бра­зительного искусства, Ки­ев; «Во глу­би­не си­бир­ских руд», орг­стек­ло, 1972 год, и др.), про­ек­ты па­мят­ни­ков (в т. ч. Г. С. Ско­во­ро­де для Кие­ва; брон­за, гра­нит, ус­та­нов­лен в 1977 году), го­рель­е­фы («Про­ме­тей», орг­стек­ло, 1962 год, Литературно-ме­мо­ри­аль­ный му­зей Ле­си Ук­ра­ин­ки, Ки­ев).

В 1911-1915 годах оформ­лял ки­но­филь­мы московского от­де­ле­ния тор­го­во­го до­ма «П. Ти­ман и Ф. Рейн­гардт», со­труд­ни­чал с ре­жис­сё­ра­ми Я. А. Про­та­за­но­вым, В. Р. Гар­ди­ным: филь­мы «Уход ве­ли­ко­го стар­ца» (1912 год), «Крей­це­ро­ва со­на­та», «Ан­на Ка­ре­ни­на» (оба 1914 год), «Вой­на и мир» (1915 год) и др. С конца 1920-х годов ра­бо­тал в украинском ки­но, по­ста­вил ряд филь­мов по собственным сце­на­ри­ям, в т. ч. «Ли­вень» («Офор­ты к ис­то­рии гай­да­мат­чи­ны», 1929 год), «Пе­ре­коп» (1930 год), «Ко­ли­ив­щи­на» (1933 год), «Про­ме­тей» (1935 год) (смотрите Прометей ). Эти ра­бо­ты от­ли­ча­лись эпич­но­стью, ост­ро­той изо­бра­зительных и мон­таж­ных ре­ше­ний; ряд его филь­мов был за­пре­щён к по­ка­зу. Эк­ра­ни­зи­ро­вал опе­ры «На­тал­ка Пол­тав­ка» (1936 год), «За­по­ро­жец за Ду­на­ем» (1938 год). Ав­тор пьес («Во­та­нов меч», 1965 год; «Мост че­рез Гни­лое мо­ре. Пе­ре­коп», 1967 год; «Гри­го­рий Ско­во­ро­да», 1968 год). В Кие­ве соз­дан Ме­мо­ри­аль­ный му­зей-мас­тер­ская И. П. Ка­ва­ле­рид­зе.