«КАТОРГА И ССЫЛКА»

Советский ис­то­ри­ко-ре­во­люционный жур­нал.

Из­да­вал­ся в Мо­ск­ве в 1921–35 Все­рос­сий­ским (с 1924 Все­со­юз­ным) Об­ще­ст­вом быв­ших по­ли­ти­че­ских ка­тор­жан и ссыль­но­по­се­лен­цев. В 1921–24 и 1934–35 вы­хо­дил не­пе­рио­ди­че­ски, в 1925–27 из­да­ва­лось 8 но­ме­ров в год, в 1928–33 – 12 но­ме­ров в год (все­го из­да­но 116 но­ме­ров). Пер­вый но­мер «К. и с.» опуб­ли­ко­ван как сбор­ник вос­по­ми­на­ний о моск. Бу­тыр­ской пе­ре­сыль­ной тюрь­ме и о Нер­чин­ской ка­тор­ге. В даль­ней­шем бы­ло ре­ше­но вы­пус­кать жур­нал под тем же на­зва­ни­ем. До нач. 1930-х гг. в «К. и с.» пре­об­ла­да­ли ма­те­риа­лы по ис­то­рии по­ли­тич. ка­тор­ги и ссыл­ки в Рос. им­пе­рии до Ре­во­лю­ции 1905–07 . Жур­нал пуб­ли­ко­вал ме­муа­ры, пе­ре­пис­ку и ав­то­био­гра­фии дея­те­лей ре­во­люц. дви­же­ния (гл. обр. на­род­ни­ков), нек­ро­ло­ги о них, а так­же (со 2-й пол. 1920-х гг.) на­уч. ста­тьи. В нач. 1930-х гг., в ус­ло­ви­ях по­ли­ти­за­ции ис­то­рич. нау­ки, жур­нал под­верг­ся кри­ти­ке за те­ма­тич. узость и со­труд­ни­че­ст­во с ав­то­ра­ми, не яв­ляв­ши­ми­ся марк­сис­та­ми. С 1932 жур­нал пуб­ли­ко­вал ма­те­риа­лы о В. И. Ле­ни­не , К. Мар­ксе, Ф. Эн­гель­се, ис­то­рии пар­тии боль­ше­ви­ков, ра­бо­че­го дви­же­ния, Гражд. вой­ны 1917–22. Вы­пуск «К. и с.» пре­кра­щён в свя­зи с ли­к­ви­да­ци­ей Об-ва быв. по­лит­ка­тор­жан и ссыль­ных по­се­лен­цев.

От­вет­ст­вен­ные ре­дак­то­ры: В. Д. Ви­лен­ский-Си­би­ря­ков (1921–24), Ф. Я. Кон (1925–30), И. А. Тео­до­ро­вич (1931–35).

Автор статьи: А. М. Стер­жа­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)