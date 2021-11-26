«КАТОРГА И ССЫЛКА»
Советский историко-революционный журнал.
Издавался в Москве в 1921–35 Всероссийским (с 1924 Всесоюзным) Обществом бывших политических каторжан и ссыльнопоселенцев. В 1921–24 и 1934–35 выходил непериодически, в 1925–27 издавалось 8 номеров в год, в 1928–33 – 12 номеров в год (всего издано 116 номеров). Первый номер «К. и с.» опубликован как сборник воспоминаний о моск. Бутырской пересыльной тюрьме и о Нерчинской каторге. В дальнейшем было решено выпускать журнал под тем же названием. До нач. 1930-х гг. в «К. и с.» преобладали материалы по истории политич. каторги и ссылки в Рос. империи до Революции 1905–07. Журнал публиковал мемуары, переписку и автобиографии деятелей революц. движения (гл. обр. народников), некрологи о них, а также (со 2-й пол. 1920-х гг.) науч. статьи. В нач. 1930-х гг., в условиях политизации историч. науки, журнал подвергся критике за тематич. узость и сотрудничество с авторами, не являвшимися марксистами. С 1932 журнал публиковал материалы о В. И. Ленине, К. Марксе, Ф. Энгельсе, истории партии большевиков, рабочего движения, Гражд. войны 1917–22. Выпуск «К. и с.» прекращён в связи с ликвидацией Об-ва быв. политкаторжан и ссыльных поселенцев.
Ответственные редакторы: В. Д. Виленский-Сибиряков (1921–24), Ф. Я. Кон (1925–30), И. А. Теодорович (1931–35).
Автор статьи: А. М. Стержаков.