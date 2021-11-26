КАРГАРЕТЕЛИ ИА ГЕОРГИЕВИЧ

КАРГАРЕТЕЛИ ИА ГЕОРГИЕВИЧ - грузинский певец (те­нор), ком­по­зи­тор, ре­жис­сёр, фольк­ло­рист , об­щественный дея­тель, заслуженный де­ятель ис­кусств Грузинской ССР (1938 год).

В 1889-1891 годах учил­ся на во­каль­ном и тео­ре­тическом от­де­ле­ни­ях Музыкально-дра­ма­тического училища Московского фи­лар­мо­нического общества, был ор­га­ни­за­то­ром в Мо­ск­ве ве­че­ров грузинской му­зы­ки, уча­ст­во­вал в них как пе­вец и ди­ри­жёр. В 1895 году вер­нул­ся в Тиф­лис, с 1896 года со­лист, с 1905 года ре­жис­сёр Опер­но­го те­ат­ра. По­ста­вил опе­ры «Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни (1905 год), «Де­мон» А.Г. Ру­бин­штей­на (1906 год), в ко­то­рых ис­пол­нил пар­тии Бар­то­ло, Си­но­да­ла. В со­труд­ни­че­ст­ве с В. Гу­ния пе­ре­вёл на грузинский язык либ­рет­то этих и ря­да других итальянских и русских опер. Один из ор­га­ни­за­то­ров Грузинского фи­лар­мо­нического общества (1905 год), ос­но­ва­тель Грузинского хо­ро­во­го общества (1910 год). Пре­по­да­вал в Тиф­лис­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии (с 1910 года), в Тиф­лис­ской консерватории (1922-1925 годы). Од­ним из пер­вых грузинских ком­по­зи­то­ров со­чи­нял ро­ман­сы, их сти­ле­вая ос­но­ва - городской фольк­лор (сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных - «О, кра­са­ви­ца» на сло­ва И. Чав­ча­вад­зе, «Осу­шу слёзы» на сло­ва Н. Ба­ра­та­шви­ли). Соз­дал мно­го про­из­ве­де­ний для хо­ра. Опуб­ли­ко­вал 3 сборника грузинских пе­сен (1899, 1909, 1921 годы), сбоник грузинских цер­ков­ных пес­но­пе­ний (1915 год), сборник дет­ских пе­сен (1923 год).

Сочинения:

Гру­зин­ская му­зы­ка. Тиф­лис, 1901;

Му­зы­каль­ная эн­цик­ло­пе­дия. Тиф­лис, 1933 (на груз. яз.).