КАЛМЫКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
КАЛМЫКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ - российский живописец, график, сценограф.
Учился в студии К. Ф. Юона и И. О. Дудина в Москве (1909 год), в школе рисования и живописи Е. Н. Званцевой в Санкт-Петербурге (1910-1914 годы) у М. В. Добужинского, К. С. Петрова-Водкина. Жил в Оренбурге (до 1935 года), затем в Алма-Ате. Создавал пейзажи и фигурные композиции («Деревья», 1909 год; «Красные кони», 1911 год). После 1917 года работал в Оренбургском подотделе искусств отдела Наробраза, входил в оренбургские филиалы объединений «Утвердители нового искусства» (Уновис) и АХРР (1926-1928 годы).
На выставке в Оренбурге в 1920 году показал супрематические работы (среди них - «Супрематизм», 1920 год), сопроводив экспозицию двумя краткими теоретическими трактатами. В дальнейшем отошёл от беспредметного искусства, возвратившись к фигуративности и фактурной декоративной манере ранних лет («В парке», 1944 год; «Ущелье по дороге в Медео», 1952 год, оба - Музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева, Алма-Ата, и др.). Творчество Калмыков в значительной степени развивалось под влиянием идей русского космизма («Фантастический пейзаж с красными скалами», 1938 год, и др.). Создавал графические серии (пейзажи, портреты и др.); оформлял спектакли Казахского театра оперы и балета.
Иллюстрация:
С. И. Калмыков. «Театр оперы и балета в Алма-Ате». 1947. Музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева (Алма-Ата). Взято из архива БРЭ.