КАДЫРИ АБДУЛЛА

КАДЫРИ АБДУЛЛА - узбекский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье за­жи­точ­но­го тор­гов­ца. Учил­ся в мед­ре­се (1915-1917 годы). Ран­нее твор­че­ст­во Кадыри от­ме­че­но влия­ни­ем джа­ди­диз­ма.

В пер­вых про­из­ве­де­ни­ях (рас­сказ «Раз­врат­ник», пье­са «Не­сча­ст­ный же­них», оба 1915 год) с юмо­ром опи­са­ны быт, обы­чаи, ре­лигиозные тра­ди­ции уз­бе­ков XIX века. По­сле 1917 года со­труд­ни­чал в са­ти­рическом журнале «Муш­тум», где пе­ча­тал рас­ска­зы, фель­е­то­ны.

Ро­ма­ны Кадыри на ис­то­рическую те­му «Ми­нув­шие дни» (1926 год), «Скор­пи­он из ал­та­ря» (1929 год), за­ло­жив­шие ос­но­вы узбекской про­зы , вскры­ва­ют про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду от­жив­ши­ми феодальными от­но­ше­ния­ми и но­вы­ми тен­ден­ция­ми в об­ще­ст­ве.

По мо­ти­вам про­из­ве­де­ний Кадыри, в т. ч. не­за­кон­чен­ной по­вес­ти «Из за­пис­ной книж­ки Мах­зу­ма», в 1998 году в Таш­кен­те бы­ла по­став­ле­на пье­са «Бе­лый бе­лый чёр­ный аист». Ре­прес­си­ро­ван; реа­би­ли­ти­ро­ван по­смерт­но.

Сочинения:

Ми­нув­шие дни. М., 1961;

Скор­пи­он из ал­та­ря. М., 1964.