ИНСТИТУТ КРАСНОЙ ПРОФЕССУРЫ

ИНСТИТУТ КРАСНОЙ ПРОФЕССУРЫ (ИКП) - в РСФСР и СССР выс­шее учеб­ное за­ве­де­ние для под­го­тов­ки пре­по­да­ва­те­лей- мар­ксис­тов по об­щественным нау­кам и партийных ра­бот­ни­ков.

Уч­ре­ж­дён 11 февраля 1921 года в Мо­ск­ве и Пет­ро­гра­де, но из-за не­хват­ки пре­по­да­ва­те­лей от­крыл­ся в ок­тяб­ре толь­ко в Мо­ск­ве. На­хо­дил­ся в ве­де­нии Нар­ком­про­са (до 1928 года), за­тем – ЦИК СССР , об­щее ру­ко­во­дство институтом осу­ще­ст­в­лял аги­та­ци­он­но-про­па­ган­ди­ст­ский от­дел ЦК РКП(б)/ВКП(б). Пер­во­на­чаль­но имел три от­де­ле­ния - эко­номическое, ис­то­рическое, фи­ло­соф­ское. В 1924 году ор­га­ни­зо­ва­ны под­го­то­вительное, пра­во­вое, ес­те­ст­вен­ное, в 1927 году - ли­те­ра­тур­ное и исто­ри­ко-пар­тий­ное от­де­ле­ния. Рек­тор ИКП в 1921-1932 годах - М.Н. По­кров­ский . Пре­по­да­ва­те­ли: В.Ф. Ас­мус, Ш.М. Дво­лайц­кий, В.П. Вол­гин, Н.М. Лу­кин, Л.Н. Криц­ман, В.В. Адо­рат­ский, В.И. Нев­ский, И.И. Ру­бин, А.М. Де­бо­рин, П.И. Ля­щен­ко, П.Ф. Пре­об­ра­жен­ский, А.Н. Са­вин, Н.А. Рож­ков, Е.А. Кос­мин­ский, С.Н. Валк, Б.Д. Гре­ков и другие. Бес­пар­тий­ные пре­по­да­ва­те­ли «ста­рой шко­лы» ра­бо­та­ли под кон­тро­лем со­труд­ни­ков института - чле­нов ВКП(б). Со 2-й половины 1920-х годов про­бле­ма кад­ров ре­ша­лась за счёт собственных вы­пу­ск­ни­ков ИКП (в 1928 году в нём пре­по­да­ва­ли 24 «крас­ных про­фес­со­ра»).

Срок обу­че­ния в ИКП со­став­лял 3 го­да. Для по­сту­п­ле­ния в не­го тре­бо­ва­лись (за ред­ким ис­клю­че­ни­ем) член­ст­во в ВКП(б) и оп­ре­де­лён­ный партийный стаж (3 го­да в 1922 году, 8-10 лет в 1932 году). Основная фор­ма обу­че­ния в ИКП в 1920-е годы - ра­бо­та в «се­ми­на­ри­ях», где слу­ша­те­ли изу­ча­ли эко­но­мическую тео­рию К. Мар­кса, ма­те­риа­ли­стические и диа­лек­тические уче­ния, ис­то­рию ре­во­лю­ций, ра­бо­че­го и кре­сть­ян­ско­го дви­же­ния. Ве­лась так­же ис­сле­до­ва­тель­ская ра­бо­та. Обя­зательной ча­стью учеб­но­го про­цес­са в ИКП бы­ла партийная ра­бо­та (аги­та­ци­он­но-про­па­ган­ди­ст­ская дея­тель­ность, пре­по­да­ва­ние в парт­шко­лах и так далее) и пе­да­го­гическая прак­ти­ка (ве­де­ние кур­сов по сво­ей спе­ци­аль­но­сти в ву­зах и на раб­фа­ках). Во 2-й половине 1920-х годов слу­ша­те­ли ИКП ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в борь­бе с оп­по­зиционными те­че­ния­ми в ВКП(б).

В 1930-е годы вме­сто ИКП на ба­зе его от­де­ле­ний об­ра­зо­ва­ны са­мо­сто­ятельные институты крас­ной про­фес­су­ры: ис­то­рический, ис­то­ри­ко-пар­тий­ный, эко­но­мический, фи­ло­со­фии и ес­те­ст­во­зна­ния; аг­рар­ный; ми­ро­во­го хо­зяй­ст­ва и ми­ро­вой по­ли­ти­ки; советского строи­тель­ст­ва и пра­ва; ли­те­ра­ту­ры, ис­кус­ст­ва и язы­ка; под­го­тов­ки кад­ров и другие. Их чис­ло и на­име­но­ва­ния ме­ня­лись. В январе 1938 года институты крас­ной про­фес­су­ры бы­ли рас­фор­ми­ро­ва­ны в хо­де ре­ор­га­ни­за­ции ву­зов­ской сис­те­мы в стра­не. К это­му вре­ме­ни сре­ди пре­по­да­ва­те­лей выс­шей шко­лы, со­труд­ни­ков НИИ и Ака­де­мии на­ук бы­ли прак­ти­че­ски од­ни мар­ксис­ты.

Сре­ди вы­пу­ск­ни­ков институтов крас­ной про­фес­су­ры - ис­то­ри­ки Н.Н. Ва­наг, Э.Б. Ген­ки­на, И.И. Минц, А.М. Пан­кра­то­ва , Н.Л. Ру­бин­штейн, С.Г. Том­син­ский; фи­ло­со­фы Н.А. Ка­рев, Ф.В. Кон­стан­ти­нов; партийные и советские дея­те­ли Н.А. Воз­не­сен­ский , Л.З. Мех­лис, П.Н. По­спе­лов, Я.Э. Стэн.

Источники:

Ра­бо­ты се­ми­на­ри­ев фи­ло­соф­ско­го, эко­но­ми­че­ско­го и ис­то­ри­че­ско­го за 1921–1922 гг. (1 курс) // Тру­ды Ин­сти­ту­та крас­ной про­фес­су­ры. 1923. Т. 1;

К ис­то­рии Ин­сти­ту­та крас­ной про­фес­су­ры // Ис­то­ри­че­ский ар­хив. 1958. № 6.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)