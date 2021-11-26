ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ (ИНХУК)
ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ (Инхук) - научно-исследовательская организация и творческое объединение в Москве.
Организован в марте 1920 года при Отделе ИЗО Наркомпроса. Первоначально деятельность института проходила под влиянием «левых» течений в изобразительном искусстве (абстракционизм и другие); ставилась задача исследования формальных выразительных средств различных видов искусства (музыки, живописи, скульптуры и других) и особенностей их воздействия на зрителя, выяснения роли подсознания в творческом процессе (программа В.В. Кандинского, 1920 год). Ряд сотрудников Инхука (во главе с А.М. Родченко) считал такой метод анализа искусства субъективным, противопоставив ему «объективный метод».
«Рабочая группа объективного анализа», созданная в 1920 году, исследовала художественные произведения с точки зрения законов их внутренней организации, выделив два принципа организации художественного произведения: композицию, основанную на вкусовом и стилевом подходе, и конструкцию, которая представлялась более объективным принципом. Члены «Рабочей группы» составили ядро «молодой» профессуры Вхутемаса, которая внедряла там «объективный метод» преподавания. В конце 1920 года - 1-й половине 1921 года из недр группы вышли и оформились в самостоятельные подразделения (со своими программами) коллективы конструктивистов, «обжективистов» и другие.
С 1921 году Инхук, развивая идеи «Левого фронта искусств» (ЛЕФ), занимался теоретической разработкой проблем конструктивизма и производственного искусства, вёл экспериментальную работу в области художественного конструирования (смотри Дизайн). Инхук возглавляли последовательно В.В. Кандинский, А.М. Родченко, О.М. Брик, Б.И. Арватов. На основе рабочих групп Инхука позднее были созданы Ассоциация новых архитекторов (АСНОВА) и Общество современных архитекторов (ОСА). Активными деятелями Инхука были также А.В. Бабичев, А.А. Веснин, А.Г. Габричевский, Н.А. Ладовский, Л.М. Лисицкий, Л.С. Попова, В.Ф. Степанова. В 1924 году Инхук прекратил существование.