ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ (ГИНХУК)
ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ (Гинхук) - научно-исследовательская организация и творческое объединение в Ленинграде.
Создан на базе петроградского Музея художественной культуры (МХК) - одного из первых в России (наряду с Живописной культуры музеем в Москве) музеев новых течений в иск-ве (открыт в 1919 году; среди организаторов - Н. И. Альтман, А.Е. Карев, А.Т. Матвеев). В залах МХК устраивались выставки; в мае 1923 года была поставлена драматическая поэма «Зангези» В.В. Хлебникова (в оформлении В.Е. Татлина). В 1926 году ценная коллекция произведений русского авангардизма из МХК была передана в Русский музей.
В 1923 году на музейной конференции П.Н. Филонов «от группы левых художников» внёс предложение о преобразовании МХК в Институт исследований культуры современного искусства. В октябре 1924 года МХК был преобразован в Институт художественной культуры.; директором был избран К.С. Малевич, его заместителем - Н.Н. Пунин. В марте 1925 года Институт художественной культуры был утверждён Совнаркомом в качестве государственного учреждения.
В состав Гинхука входили формально-теоретический отдел (заведующий Малевич, разрабатывавший «теорию прибавочного элемента» в живописи; лабораториями цвета и формы руководили В.М. Ермолаева и Л.А. Юдин), отдел органической культуры (заведующий М.В. Матюшин, сотрудники Б.В., М.В., К.В. Эндеры и другие), отдел материальной культуры (заведующий Татлин, сотрудники Н.А. Хапаев, Е.А. Некрасов и другие), отдел общей идеологии (заведующий Пунин). Некоторое время работали внештатные отделы: экспериментальный (заведующий П.А. Мансуров) и фонологический (заведующий И.Г. Терентьев).
Гинхук стал школой профессионального мастерства для многих ведущих художников Ленинграда 1920-1930-х годов; его аспирантами и практикантами были Ю.А. Васнецов, В.И. Курдов, А.А. Лепорская, К.И. Рождественский, В.В. Стерлигов, Н.М. Суетин, Е.И. Чарушин, И.Г. Чашник, Л.М. Хидекель и другие. Художники, работавшие в Гинхуке, стремились в пространственных структурах своих произведений претворять принципы формообразования в природе. Результаты работы демонстрировались на отчётных выставках (1924-1926 годы). После статьи в «Ленинградской правде» (10 июня 1926 года), обвинившей деятелей Гинхука в «откровенной контрреволюционной проповеди», институт был ликвидирован осенью 1926 года.
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