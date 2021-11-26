ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ (ГИНХУК)

ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ (Гин­хук) - на­учно-ис­сле­до­ва­тель­ская ор­га­ни­за­ция и творческое объ­е­ди­не­ние в Ле­нин­гра­де .

Соз­дан на ба­зе пет­роградского Му­зея ху­дожественной куль­ту­ры (МХК) - од­но­го из пер­вых в Рос­сии (на­ря­ду с Жи­во­пис­ной куль­ту­ры му­зе­ем в Мо­ск­ве) му­зе­ев но­вых те­че­ний в иск-ве (от­крыт в 1919 году; сре­ди ор­га­ни­зато­ров - Н. И. Альт­ман, А.Е. Ка­рев, А.Т. Мат­ве­ев ). В за­лах МХК уст­раи­ва­лись вы­став­ки; в мае 1923 года бы­ла по­став­ле­на дра­ма­тическая по­эма «Зан­ге­зи» В.В. Хлеб­ни­ко­ва (в оформ­ле­нии В.Е. Тат­ли­на). В 1926 году цен­ная кол­лек­ция про­из­ве­де­ний русского аван­гар­диз­ма из МХК бы­ла пе­ре­да­на в Русский му­зей .

В 1923 году на му­зей­ной кон­фе­рен­ции П.Н. Фи­ло­нов «от груп­пы ле­вых ху­дож­ни­ков» внёс пред­ло­же­ние о пре­об­ра­зо­ва­нии МХК в Институт ис­сле­до­ва­ний куль­ту­ры современного искусства. В октябре 1924 года МХК был пре­об­ра­зо­ван в Институт художественной культуры.; ди­рек­то­ром был из­бран К.С. Ма­ле­вич , его за­мес­ти­те­лем - Н.Н. Пу­нин. В мар­те 1925 года Институт художественной культуры был ут­вер­ждён Сов­нар­ко­мом в ка­че­ст­ве государственного уч­ре­ж­де­ния.

В со­став Гин­ху­ка вхо­ди­ли фор­маль­но-тео­ре­тический от­дел (заведующий Ма­ле­вич, раз­ра­ба­ты­вав­ший «тео­рию при­ба­воч­но­го эле­мен­та» в жи­во­пи­си; ла­бо­ра­то­рия­ми цве­та и фор­мы ру­ко­во­ди­ли В.М. Ер­мо­лае­ва и Л.А. Юдин), от­дел ор­га­нической куль­ту­ры (заведующий М.В. Ма­тю­шин , со­труд­ни­ки Б.В., М.В., К.В. Эн­де­ры и другие), от­дел ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры (заведующий Тат­лин, со­труд­ни­ки Н.А. Ха­па­ев, Е.А. Не­кра­сов и другие), от­дел об­щей идео­ло­гии (заведующий Пу­нин). Не­ко­то­рое вре­мя ра­бо­та­ли вне­штат­ные от­де­лы: экс­пе­ри­мен­таль­ный (заведующий П.А. Ман­су­ров ) и фо­но­ло­ги­че­ский (заведующий И.Г. Те­рен­ть­ев).

Гин­хук стал шко­лой профессионального мас­тер­ст­ва для многих ве­ду­щих ху­дож­ни­ков Ле­нин­гра­да 1920-1930-х годов; его ас­пи­ран­та­ми и прак­ти­кан­та­ми бы­ли Ю.А. Вас­не­цов, В.И. Кур­дов, А.А. Ле­пор­ская, К.И. Ро­ж­де­ст­вен­ский, В.В. Стер­ли­гов, Н.М. Суе­тин, Е.И. Ча­ру­шин, И.Г. Чаш­ник, Л.М. Хи­де­кель и другие. Ху­дож­ни­ки, ра­ботав­шие в Гин­ху­ке, стре­ми­лись в про­стран­ст­вен­ных струк­ту­рах сво­их про­из­ве­де­ний пре­тво­рять прин­ци­пы фор­мо­об­ра­зо­ва­ния в при­ро­де. Ре­зуль­та­ты ра­бо­ты де­мон­ст­ри­ро­ва­лись на от­чёт­ных вы­став­ках (1924-1926 годы). По­сле ста­тьи в «Ле­нин­град­ской прав­де» (10 июня 1926 года), об­ви­нив­шей дея­те­лей Гин­ху­ка в «от­кро­вен­ной контр­ре­во­лю­ци­он­ной про­по­ве­ди», институт был ли­к­ви­ди­ро­ван осе­нью 1926 года.

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