ИЛЬШТРЕМ АФРИКАН ИВАНОВИЧ
ИЛЬШТРЕМ АФРИКАН ИВАНОВИЧ - дирижер, регент, композитор, педагог.
С 1907 годп Ильштрем стал руководителем (вместо А. Ф. Путвинского) возрожденного народного Сампсониевского хора рабочих (др. название - Антониевский народный хор) христианского братства при церкви преподобного Сампсона Странноприимца на Выборгской стороне Санкт-Петербурга. Хор из 30-40 певчих под управлением Ильштрема исполнял в концертах произведения Д. С. Бортнянского, протоиерея Петра Турчанинова, А. Ф. Львова, протоиерея Михаила Виноградова, П. И. Чайковского, В. А. Фатеева (смотрите статью Фатеевы), А. А. Архангельского, С. В. Смоленского, протоиерея Михаила Лисицына, П. Г. Чеснокова, А. Д. Кастальского, В. С. Калинникова (Церковно-хоровое дело // Музыка и пение. 1907/1908. № 2. С. 5; [О пении хора церкви преподобного Сампсона Странноприимца под управлением И.] // ХРД. 1910. № 3. С. 72).
В 1913 году Ильштрем назван в числе дирижеров хора Нового общества регентов Санкт-Петербурга (По духовным концертам // ХРД. 1913. № 4. С. 66), в 1914 году был членом правления этого общества. Оно занималось проблемами общественного и материального положения регентов, устройством бюро регентского и певческого труда, организацией концертов, открытием специальной библиотеки (Ангерт Г., Шор Е. Муз. справочник на 1914 год М., 1914. С. 180). И. преподавал церковное и светское хоровое пение в Обществе распространения игры на народных инструментах и хорового пения, действовавшем в Петрограде в 1915-1917 годах (Петровская И. Ф. Музыкальное образование и музыкальные общественные организации в Петербурге, 1801-1917 годы: Энциклопедия СПб., 1999. С. 225).
После революции 1917 года Ильштрем жил в Петрограде, работал инструктором (т. е. руководителем) Общегородского рабочего хора и др. хоровых коллективах (Музыкально-художественный ежегодник на 1926 год. Л., 1926. С. 131). Участвовал в олимпиадах самодеятельного искусства, проводившихся с 1927 года в Ленинграде по инициативе И. В. Немцева. В 1937 году Ильштрем упоминается в числе дирижеров, управлявших сводным хором из 100 тысяч певцов на 10-й юбилейной олимпиаде (Ильин В. Искусство миллионов: Из истории музыкальной самодеятельности Петрограда - Ленинграда. Л., 1967. С. 125).
Музыкальные критики характеризовали Ильштрема как одаренного композитора, профессионального дирижера, знатока хорового и оркестрового дела (Музалевский В. И. Формирование и развитие музыкальной самодеятельности // В первые годы советского музыкального строительства: Сб. Л., 1959. С. 264).