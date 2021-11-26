ИЛЬФ И ПЕТРОВ

ИЛЬФ И ПЕТРОВ - русские писатели-сатирики.

Ильф Илья (псевдоним; настоящее имя и фамилия Илья Ар­ноль­до­вич Файн­зиль­берг) [03(15).10.1897 года, Одес­са - 13.04.1937 года, Мо­ск­ва], ро­дил­ся в се­мье бан­ков­ско­го слу­жа­ще­го. За­кон­чил Одес­ское тех­ническое училище (1913 год). Вхо­дил в литературный кру­жок «Кол­лек­тив по­этов» (сре­ди его уча­ст­ни­ков - Э. Г. Баг­риц­кий, Ю. К. Оле­ша). В 1923 году пе­ре­ехал в Мо­ск­ву. Ра­бо­тал в газете «Гу­док», где со­труд­ни­ча­ли М. А. Бул­га­ков, В. П. Ка­та­ев , Л. И. Сла­вин, Ю. К. Оле­ша и др.; пи­сал в основном рас­ска­зы и очер­ки, в ко­то­рых от­ра­зил­ся опыт ре­во­лю­ции и Гражданской вой­ны 1917-1922 годов. Впер­вые под­пи­сал­ся псевдонимом Ильф в 1923 году.

Пет­ров Ев­ге­ний (псевдоним; настоящее имя и фамилия Ев­ге­ний Пет­ро­вич Ка­та­ев) [30.11(13.12). 1903 года, Одес­са - 02.07.1942 года], ро­дил­ся в се­мье учи­те­ля ис­то­рии. Брат В. П. Ка­тае­ва. Пе­ре­ме­нил несколько про­фес­сий: ра­бо­тал кор­рес­пон­ден­том, был аген­том уго­лов­но­го ро­зы­ска и т. д. Пе­ре­ехал в Мо­ск­ву в 1923 году. Де­бю­ти­ро­вал рас­ска­зом «Гусь и ук­ра­ден­ные дос­ки» (1924 год); пуб­ли­ко­вал фель­е­то­ны (под псев­до­ни­ма­ми Ши­ло в меш­ке, Е. Пет­ров и др.) в юмо­ри­стических жур­на­лах «Крас­ный пе­рец» и «Крас­ная оса». Не позд­нее 1925 года по­зна­ко­мил­ся с Иль­фом; в 1926 году пе­ре­шёл на ра­бо­ту в «Гу­док». Вы­пус­тил сборники рас­ска­зов «Ра­до­сти Ме­га­са» (1926 год), «Без док­ла­да» (1927 год), «Все­объ­ем­лю­щий зай­чик» (1928 год) и др.

С 1926 года на­ча­лась со­вме­ст­ная ра­бо­та Ильфа и Петрова; пе­ча­та­лись под псев­до­ни­ма­ми Ф. Тол­сто­ев­ский, Хо­лод­ный фи­ло­соф, Ви­та­лий Псел­до­ни­мов, Ко­пер­ник, А. Не­ма­ло­важ­ный, Со­ба­ке­вич и др. в са­ти­рических жур­на­лах («Сме­хач», «Ого­нёк» , «Чу­дак» и др.). Ши­ро­кую из­вест­ность Ильфу и Петрову при­нёс са­ти­рический ро­ман «Две­на­дцать стуль­ев» (1928 год), в цен­тре ко­то­ро­го - ост­ро­ум­ный аван­тю­рист Ос­тап Бен­дер, дей­ст­вую­щий на фо­не ши­ро­ко раз­вёр­ну­той па­но­ра­мы советского бы­та 1920-х годов. Стиль клас­сической русской про­зы со­сед­ст­ву­ет в ро­ма­не с га­зет­ны­ми штам­па­ми, ло­зун­га­ми, идео­ло­гическими кли­ше, ко­то­рые под­вер­га­ют­ся иро­ническому пе­ре­ос­мыс­ле­нию и ос­мея­нию. Кри­ти­ка об­ви­ни­ла ав­то­ров в «зу­бо­скаль­ст­ве», в от­сут­ст­вии на­стоя­щей са­ти­ры; лишь че­рез год по­сле пуб­ли­ка­ции поя­ви­лись снис­хо­дительные от­зы­вы.

Сре­ди др. про­из­ве­де­ний это­го пе­рио­да - мно­го­численные фель­е­то­ны, са­ти­рическая по­весть «Свет­лая лич­ность» (1928 год), цикл са­ти­рических но­велл «1001 день, или Но­вая Шахе­ре­за­да» (1929 год). В рас­ска­зах это­го вре­ме­ни Ильф и Петров об­ра­ща­лись к зло­бо­днев­ным те­мам: по­ли­тической чи­ст­ке («При­зрак-лю­би­тель», 1929 год), бю­ро­кра­тиз­му («На во­ло­сок от смер­ти», 1930 год), при­спо­соб­лен­че­ст­ву в ли­те­ра­ту­ре («Блед­ное ди­тя ве­ка», 1929 год) и др.

Ис­то­рия Бен­де­ра бы­ла про­дол­же­на в ро­ма­не «Зо­ло­той те­лё­нок» (1931 год), где об­раз ге­роя ус­лож­нил­ся: он с иро­ни­ей на­блю­да­ет за жиз­нью советских гра­ж­дан, от­ме­ча­ет урод­ст­ва современного бы­та (бес­хо­зяй­ст­вен­ность, идео­ло­ги­за­ция куль­ту­ры и т. д.). Са­ти­рический план урав­но­ве­ши­ва­ет­ся идеа­ли­зи­рованным изо­бра­же­ни­ем со­циа­ли­стического ми­ра, при­даю­щим ро­ма­ну оп­ти­ми­стический па­фос (эпи­зо­ды строи­тель­ст­ва Тур­кси­ба, ав­то­про­бе­га и др.). Ро­ман был вы­со­ко оце­нён А. В. Лу­на­чар­ским и бла­го­склон­но встре­чен кри­ти­кой (В. Б. Шклов­ский, Г. Н. Мунб­лит и др.).

В 1930-е годы, ко­гда пе­ча­тать са­ти­рические рас­ска­зы ста­но­ви­лось всё слож­нее, Ильф и Петров пы­та­лись пи­сать фель­е­то­ны в жан­ре «по­ло­жи­тель­ной са­ти­ры», с оп­ти­ми­стичными фи­на­ла­ми («Ли­те­ра­тур­ный трам­вай», 1932 год, «Со­ба­чий хо­лод», 1935 год, и др.). Основная те­ма фель­е­то­нов 1-й половины 1930-х годов - борь­ба с бю­ро­кра­тиз­мом («Кос­тя­ная но­га», 1934 год), рав­но­ду­ши­ем («Без­мя­теж­ная тум­ба», 1934 год), без­за­ко­ни­ем («Де­ло сту­ден­та Све­ра­нов­ско­го», 1935 год). В 1935-1936 году со­вер­ши­ли ав­то­мо­биль­ную по­езд­ку по США, ре­зуль­та­том ко­то­рой стал цикл пу­те­вых очер­ков (над ко­то­рым ав­то­ры ра­бо­та­ли раз­дель­но) «Од­но­этаж­ная Аме­ри­ка» (1936 год) - по­пыт­ка объ­ек­тив­но­го ос­мыс­ле­ния бы­та аме­ри­кан­цев, их дос­ти­же­ний и не­дос­тат­ков.

По­сле смер­ти Иль­фа от ту­бер­ку­лё­за Пет­ров под­го­то­вил к пе­ча­ти и из­дал его за­пис­ные книж­ки (1939 год). В конце 1930-х годов Пет­ров пи­сал пре­имущественно очер­ки, а так­же ки­но­сце­на­рии в со­ав­тор­ст­ве с Г. Н. Мунб­ли­том («Му­зы­каль­ная ис­то­рия», «Ан­тон Ива­но­вич сер­дит­ся» и др.). Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны ра­бо­тал фрон­то­вым кор­рес­пон­ден­том га­зет «Прав­да» и «Из­вес­тия». По­гиб в авиа­ка­та­ст­ро­фе при пе­ре­лё­те из Се­ва­сто­по­ля в Мо­ск­ву. На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на.

Про­из­ве­де­ния Ильфа и Петрова не­од­но­крат­но ин­с­це­ни­ро­ва­лись и эк­ра­ни­зи­ро­ва­лись (ре­жис­сё­ры Л. И. Гай­дай, М. А. Швей­цер, М. А. За­ха­ров), пе­ре­во­ди­лись на многие язы­ки ми­ра.

Иллюстрация:

И. Ильф и Е. Пет­ров. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)