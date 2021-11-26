ГУРИЛЁВ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ
ГУРИЛЁВ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ - российский композитор, пианист, скрипач, альтист.
Музыке обучался у отца, Льва Степановича Гурилёва (Гурылёва, 1770-1844 годы), крепостного музыканта графа В.Г. Орлова, брал уроки у Дж. Филда (фортепиано), И.И. Геништы (теория музыки). С юных лет играл в крепостном оркестре на скрипке и альте, участвовал в квартете Н.Б. Голицына. В 1831 году вместе с отцом получил вольную. Работал в Москве, славился как автор романсов, пианист, педагог, однако жил в постоянной нужде, в последние годы усугублённой психическим заболеванием.
Главное место в творческом наследии занимает вокальная лирика. Наряду с А.Е. Варламовым Гурилёв - яркий представитель демократического направления в русском романсе, многие его песни стали народными. Широкой популярностью пользовались «русские песни», близкие по стилю бытовому романсу: «Матушка-голубушка», «Колокольчик», «Сарафанчик», «Вьётся ласточка», а также романсы «Разлука» («На заре туманной юности»), «Вам не понять моей печали» и др. Значительная область творчества Гурилёва - фортепианная музыка. Выделяются вариации на темы народных песен, романсов, опер, в том числе на тему романса «На заре ты её не буди» Варламова, а также танцевальные пьесы.
Собирал и обрабатывал народные песни [сборник «Сорок семь избранных народных русских песен. Для голоса с фортепиано» (1928)].
Иллюстрации:
Портрет. Архив БРЭ.