ГУРИЛЁВ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ

ГУРИЛЁВ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ - российский ком­по­зи­тор, пиа­нист , скри­пач, аль­тист.

Му­зы­ке обу­чал­ся у от­ца, Льва Сте­па­но­ви­ча Гу­ри­лё­ва (Гу­ры­лё­ва, 1770-1844 годы), кре­по­ст­но­го му­зы­кан­та графа В.Г. Ор­ло­ва, брал уро­ки у Дж. Фил­да (фор­те­пиано), И.И. Ге­ниш­ты (тео­рия му­зы­ки). С юных лет иг­рал в кре­по­ст­ном ор­ке­стре на скрип­ке и аль­те, уча­ст­во­вал в квар­те­те Н.Б. Го­ли­цы­на. В 1831 году вме­сте с от­цом по­лу­чил воль­ную. Ра­бо­тал в Мо­ск­ве, сла­вил­ся как ав­тор ро­ман­сов, пиа­нист, пе­да­гог, од­на­ко жил в по­сто­ян­ной ну­ж­де, в по­след­ние го­ды усу­губ­лён­ной пси­хическим за­бо­ле­ва­ни­ем.

Главное ме­сто в творческом на­сле­дии за­ни­ма­ет во­каль­ная ли­ри­ка. На­ря­ду с А.Е. Вар­ла­мо­вым Гурилёв - яр­кий пред­ста­ви­тель де­мо­кра­тического на­прав­ле­ния в русском ро­ман­се, мно­гие его пес­ни ста­ли на­род­ны­ми. Ши­ро­кой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись «рус­ские пес­ни», близ­кие по сти­лю бы­то­во­му ро­ман­су: «Ма­туш­ка-го­лу­буш­ка», «Ко­ло­коль­чик», «Са­ра­фан­чик», «Вьёт­ся лас­точ­ка», а так­же ро­ман­сы «Раз­лу­ка» («На за­ре ту­ман­ной юно­сти»), «Вам не по­нять мо­ей пе­ча­ли» и др. Зна­чительная об­ласть твор­че­ст­ва Гурилёва - фортепианная му­зы­ка. Вы­де­ля­ют­ся ва­риа­ции на те­мы народных пе­сен, ро­ман­сов, опер, в том числе на те­му ро­ман­са «На за­ре ты её не бу­ди» Вар­ла­мо­ва, а так­же тан­це­валь­ные пье­сы.

Со­би­рал и об­ра­ба­ты­вал народные пес­ни [сборник «Со­рок семь из­бран­ных на­род­ных рус­ских пе­сен. Для го­ло­са с фор­те­пиа­но» (1928)].

Иллюстрации:

Портрет. Архив БРЭ.