ГУЛИА ДМИТРИЙ ИОСИФОВИЧ
ГУЛИА ДМИТРИЙ ИОСИФОВИЧ - абхазский писатель, историк, лингвист, народный поэт Абхазской АССР.
Основоположник абхазской литературы. Отец Г.Д. Гулиа. Учился в Закавказской педагогической семинарии в Гори. Работал учителем. Основатель и редактор первой абхазской газеты «Абхазия» («Апсны», 1919-1920 годы). Организовал первую абхазскую театральную труппу (1921). С 1921 года руководитель группы по просвещению абхазов отдела народного образования Революционного комитета Абхазии. С 1927 года возглавлял Академию абхазского языка и литературы, основанную в 1925 году Н.Я. Марром.
Литературный дебют - книга «Стихотворения и частушки» (1912). Автор поэмы «Любовное письмо» (1913), новеллы «Под чужим небом» (1919), романа «Камачич» (1940), цикла стихов «Мой город» (1952) и др. об истории и современной жизни абхазского народа; ряда исторических, этнографических («Божество охоты и охотничий язык у абхазов. К этнографии Абхазии», 1926), лингвистических работ [«Материалы по абхазской грамматике (Дополнения и разъяснения к книге П.К. Услара "Абхазский язык")», 1927; «Терминология по литературе и языковедению. Русско-абхазский и абхазско-русский словарь», 1930]; учебников «Абхазская азбука» (совместно с К. Мачавариани на русской графической основе, 1892), «История Абхазии» (1925) и др. Переводил на абхазский язык произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Т.Г. Шевченко, Н. Бараташвили, А. Церетели и др. Награждён орденом Ленина (1949).
Иллюстрации:
Фото, неизестный автор. Архив БРЭ.
Сочинения:
Избранное. М., 1974;
Собрание сочинений: В 6 т. Сухуми, 1981-1986 годы (на абхазском и русском языках);
Сочинения. Стихи, рассказы, фольклорные и этнографические записи, переводы, статьи, учебники, письма. Сухум, 2003 (на абхазском и русском языках).