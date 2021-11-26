ГУБОНИН МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ

ГУБОНИН МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ - историк Церкви, художник, потомок известного предпринимателя П.И. Губонина, получившего дворянское достоинство.

В 1928 году окончил Московское художественное училище (живописное отделение), работал в различных издательствах. В юности Губонин был связан дружбой с С.М. Извековым (впоследствии Патриарх Московский и всея Руси Пимен), иероманахом Иеронимом (Захаровым; впоследствии архиепископ Ростовский). Значительное влияние на Губонина оказали Коломенский епископ Петр (Руднев) и Гомельский епископ Тихон (Шарапов). Губонин с большим почтением относился к Волоколамскому архиепископу Феодору (Поздеевскому) и Патриарху Московскому и всея России Тихону. Будучи иподиаконом епископа Петра (Руднева), неоднократно участвовал в патриарших богослужениях. Впоследствии ежегодно в день кончины Патриарха Тихона старался бывать в Донской иконы Божией Матери московском монастыре на панихиде у его гробницы.

28 октября 1929 года Губонин был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. Обвинялся в «антисоветской агитации». 15 мая 1930 года приговорен особым совещанием Коллегии ОГПУ СССР к ссылке в Среднюю Азию на 3 года. Отбывал ссылку в Туркмении, затем жил в Узбекистане в городах Шахрисабз, Термез и Бек-Буди (ныне Карши). Общался с репрессированными архиереями и священниками. 15 мая 1933 года освобожден с ограничением места жительства (зона 101-го км от Москвы). Проживал в разных местах в Московской области: в Кашире, в Дорохове, под Можайском, работал художником при оформлении зданий различных фабрик, а также Государственного исторического музея. 22 июля 1941 года Губонин был призван на военную службу. Во время службы окончил Тульское оружейно-техническое училище, в составе 7-го гвардейского кавалерийского корпуса в должности начальника топографической службы дошел до Берлина. Войну окончил в звании старшего лейтенанта, был награжден 3 орденами и 5 медалями.

В 1947 году Губонин был приглашен Московской Патриархией РПЦ принять участие в создании раки святителя Алексия, митрополита Московского, в Богоявления соборе в Елохове. Выполнил эскизы для раки и для резной деревянной сени, которая была установлена в 1948 году. В качестве образцов художник использовал произведения русских резчиков по дереву XVI-XVII веков. В дальнейшем Губонин много работал над реставрацией и росписью храмов в Москве и других городах. В начале 60-х годов XX века получил заказ от Патриарха Московского и всея Руси Алексия I на выполнение патриаршего куколя. В середине 60-х годов его пригласил на работу председатель Издательского отдела МП Волоколамский епископ Питирим (Нечаев). Губонин оформлял Православный церковный календарь, выполнял другие художественные работы.

Основным трудом Губонина было собирание материалов, посвященных Патриарху Тихону (охватывающих весь период его церковного служения) и истории РПЦ в советский период. Губонин копировал тексты документов, собирал подробные сведения о жизни Патриарха, его указы, речи, послания; акты и переписку, посвященные вопросу о каноническом правопреемстве высшей церковной власти; материалы о репрессиях против духовенства. Несмотря на болезнь, он продолжал составлять эту книгу общим объемом около 14 тысяч страниц машинописного текста до последних дней жизни. Все это делалось нелегально и с большим риском. После ареста 1-я коллекция документов была изъята. Выйдя на свободу, Губонин стал собирать материалы заново. Для сохранения максимально полной информации он упоминал документы, тексты которых достать не мог, но имел более или менее надежные сведения об их существовании и времени написания. Провел работу по датировке собранных материалов, раскрытию фамилий иерархов. Стремился к максимальной объективности, отказался от избирательного подхода к документам, их обработки, приводил и тексты подложных посланий и писем, если они оказали влияние на взгляды и поведение определенной группы духовенства.

Большое количество документов по истории Церкви из архива Губонина было опубликовано Л.Л. Регельсоном в качестве приложения к его книге «Трагедия Русской Церкви, 1917-1945 годы» (П., 1977). Помещая эти материалы, автор не называл фамилию Губонина, ссылаясь на «Архив-1» (часть собрания Губонина). Позже архив попал в Православный Свято-Тихоновский богословский институт, в 1994 году на его основе был издан сборник документов «Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти». Сборник охватывает 1917-1943 годы. В него также включен список всех епархий и правящих архиереев (в т. ч. обновленческих, раскольнических) за 1917-1946 годах, составленный Губониным совместно с его учеником П.Н. Грюнбергом (но неоконченный) и являющийся продолжением справочника П.М. Строева «Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви». В 1994 году вышел еще один сборник - «Патриарх Тихон и история русской церковной смуты», в который вошли собранные Губониным воспоминания о святителе и некоторые другие документы.

Похоронен на кладбище в городе Долгопрудном Московской области.

Иллюстрации:

Губонин, фото. Архив БРЭ.

Сочинения:

Из документов о Святом Патриархе Тихоне, собранных М.Е. Губониным // ЖМП. 1993. № 11. С. 54-58; Акты святителя Тихона; Патриарх Тихон и история русской церковной смуты. СПб., 1994.