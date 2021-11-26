ГРЕЧ (Залеман или Залиман) Алексей Николаевич
Российский историк искусства и археолог.
Окончил историко-филологич. ф-т 1-го МГУ (1922) и аспирантуру РАНИОН. Сотрудник музейного отдела Наркомпроса (с 1919), ГАХН (с 1925); с 1928 доцент 1-го МГУ, с 1929 науч. сотрудник РАНИОН. Один из основоположников систематич. изучения рус. усадьбы и науч. краеведения. Активно участвовал в организации и работе Общества изучения русской усадьбы (пред. с 1928). Регулярно выезжал в археологич. экспедиции по Верхней Волге. В 1930 арестован, в 1930–35 находился в Соловецком лагере особого назначения, затем в ссылке в Воронеже. Повторно арестован в 1937 по обвинению в шпионаже, осуждён и расстрелян. Реабилитирован в 1957.
Сочинения:
Японская ксилография. (Эволюция стиля) // Печать и революция. 1924. Кн. 2;
Подмосковные музеи. Путеводитель. М., 1926 (совм. с В. В. Згурой);
Деревянный классицизм // Сборник Общества изучения русской усадьбы. М., 1928. Вып. 2–3;
Венок усадьбам. М., 2006.