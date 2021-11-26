ГРЕЧ (Залеман или Залиман) Алексей Николаевич

Российский ис­то­рик ис­кусст­ва и ар­хео­лог.

Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гич. ф-т 1-го МГУ (1922) и ас­пи­ран­ту­ру РАНИОН. Со­труд­ник му­зей­но­го от­де­ла Нар­ком­про­са (с 1919), ГАХН (с 1925); с 1928 до­цент 1-го МГУ , с 1929 на­уч. со­труд­ник РАНИОН. Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков сис­те­ма­тич. изу­че­ния рус. усадь­бы и на­уч. крае­ве­де­ния. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции и ра­бо­те Об­ще­ст­ва изу­че­ния рус­ской усадь­бы (пред. с 1928). Ре­гу­ляр­но вы­ез­жал в ар­хео­ло­гич. экс­пе­ди­ции по Верх­ней Вол­ге. В 1930 аре­сто­ван, в 1930–35 на­хо­дил­ся в Со­ло­вец­ком ла­ге­ре осо­бо­го на­зна­че­ния, за­тем в ссыл­ке в Во­ро­не­же. По­втор­но аре­сто­ван в 1937 по об­ви­не­нию в шпио­на­же, осу­ж­дён и рас­стре­лян. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1957.

Сочинения:

Япон­ская кси­ло­гра­фия. (Эво­лю­ция сти­ля) // Пе­чать и ре­во­лю­ция. 1924. Кн. 2;

Под­мос­ков­ные му­зеи. Пу­те­во­ди­тель. М., 1926 (совм. с В. В. Згу­рой);

Де­ре­вян­ный клас­си­цизм // Сбор­ник Об­ще­ст­ва изу­че­ния рус­ской усадь­бы. М., 1928. Вып. 2–3;

Ве­нок усадь­бам. М., 2006.