ГЛИЭР РЕЙНГОЛЬД МОРИЦЕВИЧ

ГЛИЭР РЕЙНГОЛЬД МОРИЦЕВИЧ - российский композитор, педагог, дирижёр, народный артист СССР (1938).

Его отец - по­томст­вен­ный мас­тер ду­хо­вых музыкальных ин­ст­ру­мен­тов. В 1900 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су ком­по­зи­ции М.М. Ип­по­ли­то­ва-Ива­но­ва, сво­им глав­ным учи­те­лем счи­тал С.И. Та­не­е­ва (музыкальная фор­ма, по­ли­фо­ния). В 1900-е годы со­чи­нял главным образом ка­мер­ную, а так­же сим­фо­ническую му­зы­ку, что оп­ре­де­ля­лось влия­нием Та­нее­ва и сбли­же­ни­ем с ком­по­зи­то­ра­ми пе­тербургской шко­лы, пре­ж­де все­го с А.К. Гла­зу­но­вым . Глиэр по­се­щал со­б­ра­ния в до­ме М.П. Бе­ляе­ва (Санкт-Пе­тер­бург), при со­дей­ст­вии ко­то­ро­го ис­пол­ня­лись его со­чи­не­ния (ро­ман­сы вхо­ди­ли в ре­пер­ту­ар из­вест­ных пев­цов); ряд про­из­ве­де­ний, в т. ч. 3-й сек­стет и сим­фо­ническая по­эма «Си­ре­ны», бы­ли от­ме­че­ны Глин­кин­ской премией (1905, 1908). С 1900 года пре­по­да­вал тео­ре­тические пред­ме­ты в московской Музыкальной шко­ле сес­тёр Гне­си­ных, сре­ди его при­ват­ных уче­ни­ков - Н.Я. Мяс­ков­ский и С.С. Про­кофь­ев. В 1907-1908 годах в Бер­ли­не брал уро­ки ди­ри­жи­ро­ва­ния у О. Фри­да, по воз­вра­ще­нии в Рос­сию на­чал вы­сту­пать с ис­пол­не­ни­ем главным образом соб­ст­вен­ных про­из­ве­де­ний. С 1913 года профессор, с 1914 года ди­рек­тор Ки­ев­ской консерватории, где вёл ком­по­зи­цию (сре­ди уче­ни­ков - Б.Н. Ля­то­шин­ский, Л.Н. Ре­вуц­кий), опер­ный, ор­ке­ст­ро­вый, ка­мер­ный клас­сы. В 1920-х годах со­труд­ни­чал в Московском от­де­ле народного об­ра­зо­ва­ния, Музыкальном от­де­ле Нар­ком­про­са РСФСР. В 1920-1941 годах профессор Московской консерватории по клас­су ком­по­зи­ции (сре­ди уче­ни­ков - ком­по­зи­то­ры Б.А. Алек­сан­д­ров, А.В. Мо­со­лов, А.Г. Но­ви­ков, Н.П. Ра­ков, музыкальной тео­ре­ти­ки А.Ф. Мут­ли, И.В. Спо­со­бин). В 1938 году председатель Московского от­де­ле­ния СК, в 1939-1948 годах председатель орг­ко­ми­те­та СК СССР. В конце 1930-х и в конце 1940-х годов пред­при­нял несколько га­ст­роль­ных по­ез­док по стра­не, вы­сту­пая с ав­тор­ски­ми кон­цер­та­ми.

В по­сле­ре­во­люционные и по­сле­дую­щие го­ды ра­бо­тал главным образом в об­лас­ти сце­нической му­зы­ки. В ба­ле­те «Крас­ный мак» (1927, Мо­ск­ва; с 1957 года «Крас­ный цве­ток») осу­ще­ст­вил зна­ме­на­тель­ный по­во­рот тра­диционного «боль­шо­го ба­ле­та» к современной те­ма­ти­ке. Со­чи­не­ние им опер «Шах­се­нем» (1927, Ба­ку) и «Лей­ли и Медж­нун» (со­ав­тор - Т. Са­ды­ков; 1940, Таш­кент) сти­му­ли­ро­ва­ло ста­нов­ле­ние профессиональных ком­по­зи­тор­ских школ в Азер­бай­джа­не и Уз­бе­ки­ста­не. По­пу­ля­рен «Гимн ве­ли­ко­му го­ро­ду» из ба­ле­та «Мед­ный всад­ник» (по А.С. Пуш­ки­ну ; 1949, Ле­нин­град; Государственная премия СССР, 1950). В об­лас­ти ор­ке­ст­ро­вой му­зы­ки Глиэр от­да­вал пред­поч­те­ние од­но­ча­ст­ным про­грамм­ным про­из­ве­де­ни­ям (увер­тю­ра «Фер­ган­ский празд­ник», 1940; по­эма «За­повiт» па­мя­ти Т.Г. Шев­чен­ко, 1941). Сре­ди со­чи­не­ний круп­ной фор­мы вы­де­ля­ют­ся кон­цер­ты для раз­ных ин­ст­ру­мен­тов с ор­ке­ст­ром, в т. ч. для ар­фы (1938), вал­тор­ны (1951), на­пи­сан­ные с ис­чер­пы­ваю­щим зна­ни­ем их спе­ци­фи­ки. Из му­зы­ки позд­не­го пе­рио­да наи­бо­лее ис­пол­няе­мы­ми ос­та­ют­ся Кон­церт для го­ло­са [ко­ло­ра­тур­но­го со­пра­но] с ор­ке­ст­ром (1943; Государственная премия СССР, 1946; са­мый из­вест­ный об­ра­зец жан­ра) и Квар­тет № 4 (1946; Государственная премия СССР, 1948).

Вос­пи­тан­ный в клас­сических тра­ди­ци­ях, Глиэр не стре­мил­ся к ра­ди­каль­но­му об­нов­ле­нию музльногоыка язы­ка, од­на­ко при этом гар­мо­нические сред­ст­ва его со­чи­не­ний 1900-1910-х годов в кон­тек­сте дос­ти­же­ний А.Н. Скря­би­на и С.В. Рах­ма­ни­но­ва не вы­гля­дят уп­ро­щён­ны­ми; он бли­ста­тель­но вла­дел кон­тра­пунк­том, фор­мой, ор­ке­ст­ров­кой. Глиэр на­хо­дил но­вые приё­мы (в т. ч. гар­мо­ни­че­ские) об­ра­ще­ния с «вос­точ­ным» те­ма­тическим ма­те­риа­лом. Ли­рические про­из­ве­де­ния (слож­ные ин­ст­ру­мен­таль­ные фор­мы, ро­ман­сы) - луч­шие в его на­сле­дии. В эпическом ду­хе вы­дер­жа­ны 3-я сим­фо­ния «Илья Му­ро­мец» (1911; Глин­кин­ская премия, 1914) и со­чи­не­ния кар­тин­но-кра­соч­но­го и по­ве­ст­во­ва­тель­но-про­грамм­но­го ха­рак­те­ра.

Глиэр - ав­тор ря­да ста­тей, вос­по­ми­на­ний о С.И. Та­нее­ве.